長生不死夢有望成真？沖繩科大引領新潮實用科學 走出日本邁向國際！

【文．李浩宇】

「沖繩」，這個台灣人十分耳熟能詳的地名，由於地理位置距離台灣較近，島上的自然景觀又相當引人入勝，成為不少台灣人的日本熱門旅遊景點。不過，除了旅遊觀光資源豐富外，座落於沖繩本島中部的「沖繩科學技術大學院大學」的科研成果也十分驚人，甚至有「長生不老」的研究。

沖繩科大於2011年創立，不到八年時間，2019年便獲得國際權威科學期刊《自然指數》（Nature Index）論文評比認定，在全球所有研究機構中，該校排名第9，在日本位列第1。

在其諸多研究中，沖繩科大還有類似「延年益壽」的實驗，其今年農曆年後不久曾發表一項研究：「若該細胞在細胞膜受損的情況下進行自我修復，就無法進行細胞分裂並且會產生細胞老化的狀況。」該研究刊載在科學期刊「自然老化」（Nature Aging）中。

本刊在採訪沖繩科大校長卡琳‧馬基德斯（Karin Markides）時，他對此項研究也感到相當雀躍：「我自己也覺得這項研究很酷！畢竟每個人都想知道如何年輕十歲！」

雖然這項研究要到相關產品上市階段，可能需要十年左右，但卡琳笑著說道：「在研究人員的努力下，以後應該可以控制不同類型的細胞受損的老化的細胞膜，若掌握了這項技術，不僅可以使人類年輕化，也可以更了解老化細胞的功能與用途，對人類健康的維持也會更有好處，這也是實用科學的魅力所在。」

此外，在2015年至2021年這段期間，《自然指數》評比沖繩科大與世界頂尖研究機構具有相同水準的表現，與加州理工學院、哈佛大學、約翰霍普金斯大學、麻省理工大學、史丹佛大學、蘇黎世聯邦理工學院、中國清學大學、日本東京大學等菁英學校並駕其驅。

創校十年有餘就一躍成為「日本名校」，沖繩科大因而成為優秀學子們踴躍申請的學校，不僅是日本本地人，連全球許多國家的優秀人才皆慕名而來。究其原因，除了沖繩科大的優異研究能力外，於日本獨樹一格的管理制度，也是一項誘因。

揉合傳統與新制 沖繩科大備受海內外學生歡迎

「本校考生來自80多國，大約只有5%的考生能夠通過入學申請，因此來本校就讀絕非易事。」卡琳除了一語道破沖繩科大的「人氣」外，也告訴我們沖繩科大與傳統大學根本制度上的不同。

學生在幸運入學後，由於沖繩科大採不分系所制，「他們必須先去不同的研究室實習，接著撰寫報告，再決定未來三年的研究方向與導師。」卡琳坦言，沖繩科大校園規模不大，但學術研究不以系所或扁平組織為主軸，「目前為止我們大約有100名教授陣容，他們每個人都領導約5-10名研究生小組，整體研究人員規模約1500人。」

在不分系所制的結構下，各個研究室皆能彼此支援，包括互相交流，「如此可以保持組織的開放性與研究人員的好奇心，因為這就是研究團體形成的最佳動力！」卡琳充滿自信地說：「這裡的研究人員都非常優秀，因此可以產出重質重量的論文，這也是本校獲得《自然指數》認可的根本原因。」

至於為何不在西方或日本其它地方發展，卡琳直截了當地說：「我一直對沖繩科大的發展相當感興趣，因為這是一所非常獨特的大學，並不單因為它是多國家或多民族的學校，而是像日本這樣相當傳統的國家有勇氣建立一所這麼獨具新意的大學，讓我對這所學校充滿興趣，並希望做出貢獻。」

沖繩科學技術大學院大學校長卡琳‧馬基德斯（Karin Markides）原本是美國亞馬尼亞大學校長，也是瑞典頂尖學校「查爾摩斯理工大學」學長。因學術研究關係常與日本頂大交流而逐漸愛上日本，因緣際會下與沖繩結下了不解之緣。（沖繩科學技術大學院大學提供）

英語是共通語言 沖繩版「脫亞入歐」

不同於一般日本大學或研究所，許多外國人入學可能會苦惱於日文問題，但在沖繩科大則沒有這樣的煩惱，因為學校裡的共通語言就是英文，「進入校園後他們每一個都在英語環境中研究並學習，沖繩科大不僅能讓他們英語變得更加流利，且能擁有以研究專業走向國際的自信。」

在沖繩科大，英文不是考試科目，更非升學工具，而是日常生活交流、做實驗，甚至是報告與發表時的基本語言，卡琳解釋道：「英文在這間學校的各個角落都會用到。此外，因為本校與日本政府的聯繫十非緊密，正好日本內閣官員的英語都非常好，所以英文的重要性自然不在話下。」

沖繩科大雖是私校，但營運資金全由日本政府出資，其研究成果也備受期待，因此校方與日本內閣往來密切。圖左為沖繩科大校長卡琳，中為日相岸田文雄，右為三菱綜合研究所會長小宮山宏。（沖繩科學技術大學院大學提供）

真實的全英語環境，卡琳再次強調不以日語為主體的原因，並非認為日語不重要，而是「無論這些學生畢業後去向如何，他們都需要在世界舞台中工作，也因此英語能力絕對是不可或缺的。」

英語是生活，不是考試，這樣的觀念落實在沖繩科大中。沖繩雖是日本領土，但沖繩科大結合了日本傳統優勢與新式教育制度，為沖繩開拓出了一道「令和脫亞入歐」之路。事實上，除了延年益壽的研究之外，該校亦有相當多優質科研成果，相信以後將給人類生活帶來巨大改變。

本文授權自今周刊，原文見此。

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