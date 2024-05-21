「Beyond meat植物肉」比爾蓋茲也投資 5年股價跌逾9成⋯雀巢、聯合利華為何相繼投入？

【撰文／朱偉銓】

植物肉風潮在全球愈來愈熱，對於環境更友好的植物肉也受環保人士喜愛，美國專門生產植物肉的公司超越肉類(Beyond Meat)在2019年風光上市後，更將植物肉的流行推向高峰，但近年Beyond Meat的銷售數字卻每下愈況，股價和2019年最高時相比，也大跌將近96%，也讓投資人好奇植物肉的未來發展。

受全球通膨影響，消費者對高價食物肉產品需求下降

攤開Beyond Meat最新公布的財報，由於受到全球高通膨環境影響，消費者對於價格較高的植物肉需求下滑，Beyond Meat的營收和去年同期相比，衰退了約18%至7560萬美元，但依然優於華爾街預期的7520萬美元，但若看到利潤部分，Beyond Meat這一季的淨損為5,440萬美元，每股虧損為0.84美元，低於華爾街預期的0.67美元。

其實在今年2月底時，Beyond Meat的創辦人暨執行長伊森·布朗(Ethan Brown)在法說電話會議上就表示，公司為了讓營運更有效率，2024年將啟動成本控管計畫，包括控制行銷預算、裁員、停產Beyond Meat植物肉乾等，預估2024年毛利率可達中至高十位數(mid to high teens，17%～20%)，遠優於2023年毛利率為負24.1%，也預計Beyond Meat在2024 年的營運預算將至少削減 7000 萬美元。

過去受到市場大咖看好投資

植物肉，又稱素肉，是一種以植物性原料製成的仿肉食品，常見的植物肉原料包括黃豆、碗豆、蠶豆等豆類，經過食品加工技術，使其外觀、口感、味道都與真肉相似，為素食者提供了新的飲食選擇。

過去Beyond Meat曾被許多知名人士看好，吸引微軟創辦人比爾‧蓋茲（Bill Gates）以及矽谷知名創投凱鵬華盈(Kleiner Perkins)的投資，比爾蓋茲過去更在食用植物肉後表示：「我無法分辨Beyond Meat的無雞肉產品跟真雞肉有何差別」。

知名大廠紛紛加入植物肉競爭大戰

但近年Beyond Meat遇到更多競爭對手崛起，如雀巢(Nestlé)、聯合利華（Unilever）等傳統大廠都紛紛投入植物肉的開發， 而Beyond Meat的最大競爭對手不可能食品（Impossible Foods），在2021年時也被Google Ventures及新加坡淡馬錫控股等市場大咖投資，讓Beyond Meat在經營上更加艱辛。

受通膨影響，消費者對高價食品的接受度下降，此類植物肉產品更是首當其衝，Beyond Meat植物肉雖然標榜健康，但其高度加工的特性也引發消費者質疑，為重振聲勢，Beyond Meat宣布改良招牌商品Beyond Burger漢堡排，將椰子油改為酪梨油，大幅降低飽和脂肪含量，希望能找回更多的消費者信心。

全球吃素人口僅5%，未來仍有高度成長潛力

對於植物肉的未來走勢，台灣新食成總經理詹金表示，全世界目前吃素的人口約為5%，所以在成長動能上還是具有相當的潛力，如何說服剩下95%的人願意來吃植物肉，是植物肉產品未來要努力拓展的方向。

台灣大成集團近年也嗅到這股植物肉風潮，但大成集團總經理韓芳豪表示，大成植物肉目前在台灣市場的年營收約為新台幣1億元，雖然起步尚早，但隨著消費者對健康飲食的意識抬頭，以及植物性蛋白質原料價格下降，預期未來市場成長潛力可觀，大成也積極布局海外市場，包括歐美、中東等地區，其中歐洲市場的成長速度更勝北美。

Beyond Meat積極拓展歐洲版圖

對照Beyond Meat這邊，伊森·布朗也表示，許多速食業者如麥當勞、必勝客以及星巴克，都開始販售Beyond Meat的產品，Beyond Meat也持續拓展在歐洲的業務版圖，在2024年將會更積極地打入英國和德國市場。

雖然競爭非常激烈，但Beyond Meat的財務長庫圖雅(Lubi Kutua)補充表示，對公司的成長持樂觀態度，未來Beyond Meat的目標是透過提高價格、改善營運和內部化生產來擴大其毛利率。

但這場植物肉素食大戰，隨著市場內有更多玩家加入，Beyond Meat的未來發展將受到最嚴苛的考驗。

本文授權自今周刊，原文見此。

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