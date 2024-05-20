看到小強千萬別打！拿拖鞋伺候會如何？環保署親曝「治標又治本」1招

【文．林依榕整理】

夏日炎炎百蟲生，居家環境中最常見又討厭的衛生害蟲就是蟑螂，不過，環保署表示，看到蟑螂時，千萬不能打！因為蟑螂身體常攜帶病原菌，一但讓牠肚破腸流，病菌會隨之傾巢而出。

蟑螂是居家環境中常見又討厭的衛生害蟲，影響環境品質，走過又必留下特殊的蟑螂臭味。蟑螂喜愛溫暖潮濕，具群聚性、夜行性及趨觸性。牠們夜出覓食，白天則藏匿於各處之縫隙中，由於蟑螂具有趨觸性，所以多隱身於牆、櫥櫃、抽屜、傢俱之空隙裂縫內。

環保署呼籲，民眾看到蟑螂時，千萬不要用拖鞋或其他物品等把牠打扁，因為蟑螂是過敏原(allergen)攜帶者，對體質敏感的人而言，吸入或攝入帶有過敏原的蟑螂屍體碎片時，會產生過敏反應；又蟑螂身體常攜帶病原菌，間接影響民眾健康。

還有，廁所經常出沒的一種小飛蟲「蛾蠓」，也千萬不要拍打牠，引為這種蟲子長期居住在下水道，翅膀與細毛都沾有下水道的汙垢和病菌，徒手拍打恐會病菌四散散播疾病。

環保署提供防治蟑螂的3大治本撇步：

撇步一：「不給來」-除門、窗、管線不留縫隙外，若有破損處應立即修補，以免蟑螂趁機潛入，廚房、浴室的排水口須經常刷洗，夜間不用時須加蓋， 撇步二：「不給住」-隨時保持室內整潔，居家室內外避免堆積舊報紙、紙箱雜物等，以減少蟑螂藏匿場所，讓牠沒有棲息的住所， 撇步三：「不給吃喝」-將所有的食物妥為收藏，垃圾、廚餘妥善處理，垃圾桶、廚餘桶要加蓋，讓蟑螂沒有吃的機會，廚房流理台要保持乾淨、避免積水，保持室內的乾燥，以減少蟑螂生存繁殖必要水分的條件。

環保署提供3個治標的撇步：

治標一：使用噴霧劑在蟑螂出沒處上下噴灑約10公分帶狀的藥液，蟑螂爬過去接觸到藥劑就會死亡， 治標二：使用殺蟑餌盒，利用蟑螂的趨觸性，引誘蟑螂進入餌盒食用藥劑，亦可有效防治， 治標三：使用殺蟑凝膠餌劑，此種藥劑是利用蟑螂群聚的生活習性及取食習慣而設計的產品，可施藥於裂縫、牆角、縫隙中，目前已為多數家庭使用的殺蟑藥劑，如再搭配加強居家環境整頓，讓蟑螂沒有食物來源，可增加蟑螂對凝膠餌劑取食率，提高防治效果，維護居家環境品質。

本文授權自今周刊，原文見此。

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