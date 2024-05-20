星巴克買1送1「限時2天」 這次有3款星冰樂…為何被說「不再是財富象徵」？

【文．胡肇芳 整理】

星巴克買一送一又來了，這次高達12個品項，讓你選擇障礙。星巴克推出「夏日推薦指定品項 好友分享日」，除了那堤、焦糖瑪奇朵等常見品項外，星粉愛喝的「摩卡可可碎片星冰樂」、「焦糖可可碎片星冰樂」、「香草星冰樂」都能買一送一。 此次活動日期為5/20(周一)至5/21(週二)，上午11:00至晚上20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中1杯由星巴克招待。

天氣越來越熱，星巴克再度推出「夏日推薦指定品項」好友分享日，自5月21日至5月22日連續2天於11時至20時，到全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

讓星粉開心的是，這次活動還包括3款熱銷的星冰樂，全部品項有12種，分別為：摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、香草星冰樂、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、醇濃抹茶那堤、經典巧克力、蜜桃茉莉風味青茶。

星巴克指出，這次活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。而折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。此外，活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，某些門市也不適用。

▲翻攝星巴克官網。

隨著星巴克常常推出活動，過往拿著星巴克走在路上「很有風」的感覺似乎不見了？有網友在社群平台Threads發文，帶著筆電到星巴克辦公，點了一杯大杯拿鐵「135元」，突然覺得好便宜。

這讓她覺得，星巴克已經不是以前那種財富的象徵了，現在許多咖啡店的飲料售價都是150元起跳，感嘆物價真的漲太快了。

其他網友也認為，星巴克超划算，沒限時間還有插座，買一送一的話更划算，還有人說，小時候星巴克跟50嵐都覺得貴，現在覺得好便宜，星巴克的密斯朵大杯才95。

有網友點出，以前連鎖是貴的東西，現在跟獨立店家相較之下，都變得比較實惠，畢竟連鎖企業在各項成本上，還是比自營店更加有議價能力。

本文授權自今周刊，原文見此。

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