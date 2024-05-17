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從2016到2024台股8年漲多少？蔡英文卸任最後一個交易日 謝金河盤點經濟走向：台灣走在歷史大浪

聯合新聞網／ 今周刊
圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照

【撰文／謝金河】

請珍惜，台灣正走在歷史的大浪上！

今天是蔡英文總統領導台灣，股市最後一個交易日，這個不起眼的女性領導人，她用了8年的努力，為台灣創造了一個全新的境界！

用大家最有感的股價指數來看，16日加權指數寫下21515.52的歴史新高紀錄，這是令人難以置信的事。從2020年7月台股越過12682以後，經常有人問我台股會不會崩盤？到現在仍然有很多人不相信！

過去8年的政黨惡鬥從未停止過，接下來的4年情勢會更險峻！看衰台灣的聲音沒有一天少過，最大的聲音像經濟學人連續三年說台灣是地表最危險的地方。

選舉的時候，有人說對岸拿掉ECFA，台灣經濟就玩完！也有人說，台灣的貿易順差全來自中國，若是兩岸貿易衰退，台灣經濟立刻倒退。也有人天天醜化台積電，逼得沈榮津，王美花經常要上第一線⋯⋯

但是所有扯後腿的力量，似乎都被一股神奇的力量化解！最奇妙的是錢的移動！蔡總統從2016年的520上任，台灣經濟已經被中國掏空，台灣的人，錢源源不絕流入對岸，台灣的經濟表現經常是四小龍最後一名。

2016年蔡總統的首任行政院長林全公開表示，台灣經濟的低成長，甚至是負成長將成為常態！這是台灣經濟困難的調整期。真正的轉捩點在2020年，這一年從武漢封城開始，疫情擴散至全球，但對岸的資金大規模回到台灣。

2020年之前，台灣的銀行存款平均每年增1.5兆台幣，2020年台灣的台幣存款一年增3.3兆元，外幣存款增加0.9兆元，一年大增4.2兆元，此後每年維持在3.1兆元以上。1985年台灣錢多，叫做台灣錢淹腳目，這次我形容是淹天花板。

2019年之前，台灣的民眾多數看好中國，企業的投資全在中國，一般民眾也會把資金匯到香港或中國的各大城市，優先購買房地產，或是人民幣商品，有的投資深港滬股市。台灣錢有很大的比重流向中國。

2020年後趨勢改變，一般民眾不再匯錢去中國，甚至千方百計賣出對岸房子，把錢匯回台灣。企業移動生產基地，不再單押中國，甚至千方百計賣掉對岸的土地⋯⋯於是，台灣從原來被掏空的狀態，因為資金回流，臉色愈來愈紅潤！

2017年，全球都看好中國，中國高喊厲害了我的國！一帶一路，中國製造2025，彎道超車時，我告訴大家，台灣，日本會好卅年！為了加重語氣，我告訴大家，台灣會好到大家想像不到！但相信我的話的人不多。

今天是小英總統的最後一個股市交易日，2016年的520，台股當天收盤8131.26，大家可以算一算，小英總統8年股市漲多少？下週一的520，要開始算賴總統的帳！

本文授權自今周刊，原文見此

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