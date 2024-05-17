一餐1顆饅頭、一條褲子穿20年⋯92歲的他勤儉度日 為助同袍遺孤「賣房700萬所得、存款」全捐了

【撰文／林依榕整理】

18歲隨著國軍來台的劉明芝爺爺，今年高齡92歲，住在榮民之家的他，一輩子沒有娶妻、勤儉度日，為了照顧同袍遺孤、協助他們就學，先前把房子賣了將所得700萬全部捐出。 平時一餐靠著一顆饅頭過著簡樸日子的他，最近又將省吃儉用5年積存的50萬元，再捐給榮民之家，善心故事令人敬佩與感動。

今年高齡92歲的劉明芝爺爺，是一位僅靠就養金過活，生活極為簡樸的榮民，終身未娶的他為人樂善好施，劉明芝是湖南長沙人，雙親過世的早，18歲隨著國軍來到台灣後便未曾返鄉探親過、不曾踏離過台灣這片土地。

退伍後，他擔任清潔隊員的工作長達34年才退休，時常1顆饅頭配1杯白開水就當成一餐，連工作發放的清潔隊褲子都穿了20多年，十分節儉。

劉明芝爺爺對自己節儉，但對弱勢、同袍遺孤照顧不遺餘力。2010年他賣掉了自己的房子，將賣屋所得700萬元全數捐給榮家及榮民榮眷基金會，讓同袍有更好的生活，也希望能藉此幫助更多榮民榮眷的家庭。

沒想到近日，劉爺爺又再將平日省吃儉用5年來的存款50萬元再度捐給榮民之家，當中30萬元希望能改善設施提升服務照顧品質，20萬元支持榮服處服務的遺孤學子就學。

榮家主任白恩惠致贈感謝狀及雞精感謝劉爺爺大愛捐贈，榮服處處長鞠宗顯亦親自致謝，現場住民聽完劉爺爺的善心故事深表敬佩與感動。

劉爺爺表示，他現在所擁有的錢也是國家對他的照顧，很感謝榮家待他如親人，在他能力所及回饋社會，更讓他心中感到踏實與放心，樸實無華為人謙遜不求回報，大愛無私的精神值得令在場的所有人動容。

本文授權自今周刊，原文見此。

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