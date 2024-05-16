迷因股強勢回歸！GameStop兩天飆快2倍 一度引發美股熔斷機制…為何他發1張椅子圖全網沸騰

【文．朱偉銓】

在2021年曾經造成史詩級軋空的「迷因股(meme stocks)」GameStop在再度歸來，周一(5/13)盤中一度暴漲超過 110% 觸發美股熔斷機制，同樣被網友歸類為迷因股的AMC也狂漲78.35%。 週二(5/14)繼續飆，漲幅高達60%，股價衝上48.75美元，創2021年6月以來收盤新高，僅短短2天就暴漲近2倍。 GameStop狂漲，主因是3年前帶領散戶引爆史詩級軋空的「Roaring Kitty」再度發文，市場投資人又重新關注這家公司。

在2021年時，GameStop由於網路遊戲的競爭導致經營績效不佳，被美國對沖基金梅爾文資本(Melvin Capital Management )進行放空交易，當時在號稱為美國PTT的知名網路論壇Reddit上，用戶吉爾(Keith Gill)以DeepF----Value化名，號召 r/wallstreetbets(華爾街賭場)討論版中的網友買進GameStop股票，引發GameStop股價暴漲近92%。

隨後更吸引到當時世界首富馬斯克(Elon Musk)關注，在其X平台發了一條推文稱「Gamestonk!!」，並附上該討論版連結，引發GameStop股價狂噴。

竟成迷因股電影！GameStop軋空事件被Netflix拍成紀錄片

最後 GameStop股價和其歷史低點相比，飆升約190倍(2.57美元到483美元)，讓許多散戶身價暴漲，這次軋空事件也讓梅爾文資本損失約68億美元，隨後該基金於2022年5月關閉，成為小蝦米扳倒華爾街大鯨魚的傳奇案例，GameStop軋空事件隨後也被Netflix拍成紀錄片，2023年更推出傳記喜劇劇情片「笨錢效應」(Dumb Money)。

GameStop事件也引發後續美國證券交易委員會(SEC)的調查，因美國券商羅賓漢(Robinhood )被指控，在2021年1月28日，GameStop被散戶狂買暴漲至接近500美元時，羅賓漢券商的用戶卻突然無法再進行更多的買入動作，只能做出賣出平倉，讓許多交易者非常憤怒，認為羅賓漢和賣空的大型基金存在利益衝突，才會禁止散戶繼續軋空，要保護這些賣空基金。

知名人士如OpenAI的CEO奧特曼(Sam Altman)與億萬富翁投資家馬克·庫班(Mark Cuban)等人也對羅賓漢予以譴責，但最後由於羅賓漢解釋因軋空將導致結算所的保證金要求大幅提高，並無和放空基金有利益關係，法院最後在2023年8月判決羅賓漢勝訴。

而當時號召散戶瘋狂買進的吉爾後來也被網友起底，明明是持有特許金融分析師證照(CFA)的金融專家，過去也曾在金融機構工作，但卻在網路上假裝是股市新手，引爆一系列軋空事件發生，也讓吉爾後來必須出席由美國國會舉行的聽證會，最後在2021年10月，SEC發布了一份45頁的報告，承認「人們可能對GameStop和其他迷因股票的前景有不同看法」，所以並無任何市場操縱的行為。

迷因股意思?迷因股有哪些?

但GameStop事件發生，隨後也造成美股投資人對其他迷因股的關注，如連鎖電影院AMC與過去生產黑莓手機的黑莓公司(BlackBerry)，這些迷因股通常是被許多網路使用者關注的股票，有時沒什麼財務基本面體質，但可能因為一些有趣的話題與題材，便能使這類型的股票股價狂飆。

迷因類型的資產也不僅限於股票，有時也常常發生在新世代資產如加密貨幣，最著名代表為狗狗幣(Dogecoin)，其價格經常在馬斯克發布相關推文後，產生相當大的價格波動。

時隔3年又發文，一張椅子圖讓全市場嗨翻

這次吉爾在睽違3年後，在其X平台上發布了一則貼文，貼文是一個玩家在椅子上前傾的圖片，代表要認真開始玩遊戲，看似沒有意義的推文，但卻引來1萬則網友回覆，2萬9千次的轉發，以及2千3百萬人觀看這則貼文，隨後也引發GameStop一日暴漲近75%的行情，而同樣被網友歸類為迷因股的AMC在13日也狂漲78.35%。

根據美國數據公司S3 Partners表示，若計入13日的損失，GameStop 做空者光 5 月的損失金額就高達 12.4 億美元，雖然GameStop 公布上季營收為 17.9 億美元，較去年同期的 22.3 億美元下滑近20%，但13日的瘋狂漲勢也讓全球投資人見識到迷因股的威力。

交易迷因股的風險

但投資人千萬不可因為這樣驚人的報酬而肆意買入迷因股，迷因股的股價往往會出現大幅波動，在短時間內上漲或下跌數十甚至上百個百分點，投資人可能賺取巨額利潤，但也可能蒙受巨大損失，且基於炒作而非公司基本面的改善，股價一旦回歸理性，就有可能出現大幅下跌。

最後是這些迷因股可能也存在流動性風險，一些迷因股的流動性較差，買賣可能比較困難，投資人在需要賣出股票時便無法獲得理想的價格，在交易這類股票時，風險控管一定要是最優先的考量，也不建議投資新手貿然投入資金在迷因股。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

為了領勞保月退，拼命工作到65歲值得嗎？爸爸69歲就過世、只領8年退休金給我的人生啟示

白宮祝賀賴清德就職代表團，他最引人矚目》36歲就當歐巴馬左右手 42歲成為拜登頭號經濟智囊 還曾親自致函感謝王美花！

影／台積電美國廠爆炸、一工人重傷送醫...公司親曝事發經過，空拍機直擊廠房狀態「人員陸續離開」/a>

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】