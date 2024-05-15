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侯家祖墳藏玄機？賣過冥紙、做過雜工...台南幫祖師爺侯雨利如何從貧戶到巨富

聯合新聞網／ 今周刊
環球水泥提供
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【撰文‧今周刊編輯團隊】

信或不信？台南幫祖師爺侯雨利的父輩果真家境困窘，直到侯雨利那一代，他才胼手胝足地從貧瘠北門，一路闖蕩到台南府城，一手打造出台南幫的根基和侯家百年盛世。

侯雨利出身台南北門二重港，傳說侯雨利父親有10個兄弟姊妹，因官司纏身，最後家境貧寒。侯雨利4歲喪父，小時候飢餓是常態，三餐只有番薯、鹹魚頭果腹。11歲他就到工廠做雜工。

發跡後，他也從不追求山珍海味，嗜吃虱目魚，而且他吃虱目魚更惜物，連骨頭都一併吃下肚。直到侯雨利成為巨富，他都維持著勤儉樸素的習慣，喝湯若是湯水灑出來，他一定伸長脖子，把湯水吸乾。

20世紀初，侯家歷史就是侯雨利的奮鬥史，他曾到布行當學徒、在北門家鄉賣冥紙；27歲，和親戚合夥創設布行，隔年獨資自營新復興布行，很快就成為布類批發商佼佼者。

1930年代，他更頂下經營不善的媽祖樓織布廠，成立新復興紡織廠，侯家事業由商轉工。中研院台史所前所長謝國興說，侯雨利有句名言：「再怎麼不景氣，也有人賺錢；再怎麼景氣，都有人虧損。」

侯雨利家四代次子、環泥營運長侯智元談到曾祖父，想起武俠電影《一代宗師》裡的台詞，「熬蛇羹如做人，要留意火候。」「火候」聽起來玄，講的其實就是「時機」。侯雨利向來「火候」抓得準，且相信「事在人為」，侯家後代總以此為念。

戰爭爆發後，布莊生意大受影響，但侯雨利聞到商機火候，彼時日本物資管制，黑市交易熱絡，他東渡大阪，購買管制物資，在日本、台灣貿易。

侯智升的父親侯博義，是環泥董事長、侯雨利的長孫，他談起侯雨利往事：「我爺爺特別喜歡帶我去看乩童。」乩童手持鯊魚劍往自己身上割，侯博義當年年幼，「我怕怕的！看到血。但他（侯雨利）總是看得津津有味。」台南北門耕地貧瘠，此地精神或許就必須生猛地「冒險拓荒」，才有機會衝出生天，侯雨利顯然有這種魄力。

國民政府來台後，侯雨利仍緊抓時代脈動，1953年，政府實施「第一期經濟建設4年計畫」，侯雨利和一起從新復興布行出身的台南幫要角吳尊賢兄弟，在1955年成立台南紡織。

1959年，原本台南幫希望創設鍍鋅鋼管廠，侯雨利卻堅持打造水泥業。「環球水泥成立，侯雨利著力最深，建廠都親自去看，用的精神、錢和精力都最多。」侯博義說。

戰後台灣對基礎設施需求非常高，環泥終於在1960年成立，資本額1億元，侯雨利家族就出資5050萬元。侯雨利和同樣來自台南的徒弟吳修齊、吳尊賢、高清愿，以血親、姻親、鄉親組成的台南幫，在環泥、南紡之外，也催生統一、太子建設等商界巨擘。

侯雨利處事、生意風格，都深刻影響侯家一脈。對侯家人來說，侯雨利和台南精神，不只是進取、冒險的，他們在侯雨利身上看到更多「樸實、務實」的樣貌，「他理論不多，不講長篇大論，但就是務實，看什麼都很專心一志。」侯博義仍然維持他石地藏的樣子說，在他身上可以感受到祖父之風。

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