25年搬家15次！加拿大夫妻來台2次「教英文」還清百萬債務 讚台灣2優勢亞洲獨有

【撰文/黃明惠整理】

外媒商業內幕《Business Insider》報導，一對來自加拿大的夫妻，曾25年內搬家15次，並在2000年代初期、2009年來到台灣居住擔任英文老師，2人分別在前次還清4萬加幣(約新台幣94.8萬元)債務、後次償還4.5萬加幣的債務(約新台幣106.7萬元)。有豐富旅居經驗的兩人認為，台灣擁有亞洲少見的「2大優勢」，使其成為最容易存錢的地方之一，也適合外國人移居。

《商業內幕》報導，這對來自加拿大的夫妻貝琪(Becky Martin)和克雷格(Craig Schmidt)，於2000年代初期在加拿大安大略省(Ontario)伯靈頓(Burlington)工作，貝琪原先從事兒少相關工作，克雷格則是一名平面設計師，兩人的工時長，但仍被學生貸款壓得喘不過氣，更別說想存錢。

當時因為生活成本、經濟壓力等因素，於是兩人在朋友建議下，一起搬到台灣並擔任英文老師，隨後2人在短短1年內就還清了4萬加幣（約新台幣94.8萬元）的債務。

夫妻在台灣待了2年後，考量未來職涯與家庭因素，決定搬回加拿大生活。貝琪表示，在返回家鄉的頭幾年，夫妻2人在工作中皆有出色表現，不僅買了自己的房子，還生下一名孩子，家庭生活十分幸福。

然而，由於加拿大生活成本過於高昂，導致克雷格與貝琪的財務狀況再次陷入緊張，於是2009年夫妻倆重新前往台灣工作，隨後1年半內又還清了4.5萬加幣的債務（約新台幣106.7萬元），並以當時每月不到1400加幣（約新台幣3.3萬元）的價格住在公寓，而這一待，便在台灣生活了7年。

夫妻也說明兩人最後搬回加拿大的原因是：「爸媽上了年紀，家族裡也有一些人去世，所以最後決定永遠搬回加拿大。」

這對加拿大夫妻的經歷，也引起PTT網友熱烈討論。有人指出「時間點」很關鍵：「那2個時間點台灣生活確實容易，今非昔比」，也有人認為在2000-2010的這幾年，「外語教師錢真的很高」、「就算外籍沒專業，也比本國專業的薪資高」。

從財務角度看台灣

為何是亞洲最適合居住

貝琪說，他們在1年半內就還掉4.5萬加幣（約107萬元台幣）債務，主要是因為在台灣的生活成本比加拿大便宜許多。他們在台灣的公寓租金當時不到1000美元（約3萬2478元台幣）。

她也認為，台灣是亞洲少數幾個在財務上最有利的居住城市，因為薪資相對高且生活成本較低。

「日本、南韓、新加坡和中國大城市都很貴，雖然賺得較多但付出的也多。如果要考慮住在菲律賓、泰國、越南、馬來西亞和印度，這些都是很有吸引力和美麗的地方，但薪水很少。所以雖然生活成本低，但薪水也低。」

至於住在台灣的缺點？她則是認為中文太難學。此外，每次搬家所必須付出的成本，也是吃掉兩人存款的一大因素。

有時候 模仿是解決人生問題的捷徑

一名從事國際NGO的工作者褚士瑩曾說，他的加拿大朋友萊恩，20幾歲時到台灣教英文，不知不覺在台灣待了整整11年，有一天說想回溫哥華買房，但褚士瑩認為溫哥華房地產價格高，哪裡買得起？而且就算想貸款，那麼久不在加拿大，當地銀行也不會借錢給吧？

沒想到萊恩卻笑著說：「我買得起。而且是用現金。」

萊恩說：「自從11年前到台灣以後，我同時做好幾份工作，白天在雙語幼稚園當全職的外師，晚上在補習班教英文，白天下班跟晚上上課中間，就去幫忙托福模擬考閱卷、改作文，週末有自己接家教，還有固定監考托福，就這樣，我規定自己每個月都要存兩千到三千美金，寄放給父親的好友代管，11年來，從來沒有間斷過。所以現在我可以用這11年來放在帳戶的現金，在溫哥華想要買喜歡的房子，一點都不是問題！」

這也讓褚士瑩有感而發：「當許多台灣年輕人，認為台灣的薪資很低，不值得努力工作的時候，卻有人可以從加拿大來台灣存錢。我之所以覺得萊恩的成果當之無愧，是因為我幾乎不認識有幾個台灣年輕人，無論薪水多少，可以如此有紀律，持之以恆地主動每個月定期定額存款，每個月都做四份工作，付出比許多同齡的台灣年輕人好幾倍的努力。」

褚士瑩也說，如果想變成萊恩這樣，不需要花時間爭辯「其實外國人在台灣的工資比較高」之類的，因為許多工時比台灣人長、工資比台灣人低的東南亞移工，不需要11年，也可以在台灣掙得足夠的錢回到故鄉購地、蓋屋，或是投資自己的夢想，「沒有外國人在台灣可以，台灣人在台灣或是在外國不可以這麼做的道理。」

如果說萊恩真的有什麼祕訣的話，那就是「持續力」。只要願意的話，你可以借萊恩當作模仿對象，把他當成一個值得模仿的「典範（mentor）」。因為有時候，模仿是解決人生問題的捷徑。

本文授權自今周刊，原文見此。

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