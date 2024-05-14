中租-KY股價亂流將結束？外資喊賣3大風險 公司派法說會逐一澄清
【撰文／林韋伶】
中租-KY（5871）在上週因外資出具報告喊賣，並大幅下修其目標價，一度被打入跌停，在週一（5/13）舉行法說會，向投資人澄清市場流傳的三大利空。
中租-KY周一股價則是上漲4元或2.61%，收在157元。
中租在週一的法說會上公布營運３大重點，包括第一、合併應收款淨額成長符合目標（台灣年增1成、中國年增8%、東協年增9%）；第二、資產品質持續控管，備抵損失金額維持；第三、董事會決議發放每股現金股利6.5元、股票股利0.2元，將提股東會通過。
事實上，在法說會的前夕，由於上週股價遭遇亂流，中租已於上週五公告4月自結合併營收85.3億元，較去年同期成長8%，前４月營收335.4億元，年增8%。
外資拋三大風險喊賣中租 公司派法說會一一澄清
分地區別來看，台灣地區、中國地區及東協地區累計營收分別成長11%、5%及5%；若與３月相較，合併營收減少2.5%，主要是因為當月計息日減少，整體利息收入較前月減少。
對於上週外資大動作將中租-KY股票由買進評等下修到賣出，且股票目標價也一口氣由243元下修到143元，主要原因有三：第一、市場低估了中國市場日益加劇的競爭；第二、台灣可能對先買後賣、小車融資做出業務限制，影響後續營收成長；第三、中租因發展太陽能產業可能有增資需求。
對於這些傳言，中租在法說會上一一澄清說明。
首先，在中國市場部分，儘管中租承認，今年中國財政返還尚未入帳，且信用減損損失金額較去年同期高，且因為當前經濟仍有不確定性將帶來挑戰，但中租根據過去10年的數據來看，延滯率還在可接受範圍內，目前未下修今年中國地區業務將成長10%的預估。
先買後付、小車原車融資監管加嚴成利空？中租：幾乎沒有影響
第二，法人相當關心，台灣市場可能針對先買後付與小車原車融資業務進行限縮，中租回應：「對我們幾乎沒有影響，因為中租本身管理很有經驗，公會自律公約主要也是依據中租的管理規範所制定。」
中租分析，目前可見唯一與過往的不同，就是在交易條件記載上不能用制式的內容，需要人工作業會增加微幅成本。
中租有在承作的小車業務部分，可分作兩塊，分別是中古車買賣融資與原車融資；中租分析，在買賣融資的部分，同業遵循模式都很接近，也沒有主管機關認為需要調整的地方，因此沒什麼影響。
在原車融資的部分調整比較大，主要是必須加強協銷經銷商管理與放款成數管控。中租分析，在經銷商管理的部分，公司於2年前起就開始做，嚴謹程度不僅跟自律公約要求很接近，甚至會更嚴格一點；在放款成數的部分，中租平均低於現在自律公約設定的百分之百，因此不擔心受影響。
原車融資比例佔業務比重低 中租：若受衝擊可靈活運用資金
此外，以原車融資業務來說，大約佔台灣業務比例6%左右，中租控股策略長廖英智分析：「如果成長受限制，對我們的衝擊也不大，我們可能就把資金用在其他業務成長上，讓其他業務能有多一點資金成長。」
而在外資提到，面對成長快速的太陽能產業，因為是資金密集產業，中租可能很快就會有增資需求，這是另個市場沒有注意到的潛在風險。
對此，中租則回應，目前確實沒有具體發行GDR的計畫，並說明公司若有增資計畫，每年都會在股東會提出長期投資的計畫，以因應金融環境的變動。
整體來說，中租仍維持對台灣、中國與東協市場今年都可望有1成成長的預估，惟因為目前經濟環境仍有挑戰，後續是否將下修成長預估，將在第二季的法說會上見真章。
本文授權自今周刊，原文見此。
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