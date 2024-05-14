快訊

日夜溫差大！明北部低溫18度 這日變天小心降雨

台南直直撞！瑪莎拉蒂女駕駛先撞工人 衝進瓦斯管線工地

宜蘭杏壇爆醜聞！傳國中體育老師性侵多人、國小師虐童 檢警偵辦中

中租-KY股價亂流將結束？外資喊賣3大風險 公司派法說會逐一澄清

聯合新聞網／ 今周刊
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

【撰文／林韋伶】

中租-KY（5871）在上週因外資出具報告喊賣，並大幅下修其目標價，一度被打入跌停，在週一（5/13）舉行法說會，向投資人澄清市場流傳的三大利空。

中租-KY周一股價則是上漲4元或2.61%，收在157元。

中租在週一的法說會上公布營運３大重點，包括第一、合併應收款淨額成長符合目標（台灣年增1成、中國年增8%、東協年增9%）；第二、資產品質持續控管，備抵損失金額維持；第三、董事會決議發放每股現金股利6.5元、股票股利0.2元，將提股東會通過。

事實上，在法說會的前夕，由於上週股價遭遇亂流，中租已於上週五公告4月自結合併營收85.3億元，較去年同期成長8%，前４月營收335.4億元，年增8%。

外資拋三大風險喊賣中租 公司派法說會一一澄清

分地區別來看，台灣地區、中國地區及東協地區累計營收分別成長11%、5%及5%；若與３月相較，合併營收減少2.5%，主要是因為當月計息日減少，整體利息收入較前月減少。

對於上週外資大動作將中租-KY股票由買進評等下修到賣出，且股票目標價也一口氣由243元下修到143元，主要原因有三：第一、市場低估了中國市場日益加劇的競爭；第二、台灣可能對先買後賣、小車融資做出業務限制，影響後續營收成長；第三、中租因發展太陽能產業可能有增資需求。

對於這些傳言，中租在法說會上一一澄清說明。

首先，在中國市場部分，儘管中租承認，今年中國財政返還尚未入帳，且信用減損損失金額較去年同期高，且因為當前經濟仍有不確定性將帶來挑戰，但中租根據過去10年的數據來看，延滯率還在可接受範圍內，目前未下修今年中國地區業務將成長10%的預估。

先買後付、小車原車融資監管加嚴成利空？中租：幾乎沒有影響

第二，法人相當關心，台灣市場可能針對先買後付與小車原車融資業務進行限縮，中租回應：「對我們幾乎沒有影響，因為中租本身管理很有經驗，公會自律公約主要也是依據中租的管理規範所制定。」

中租分析，目前可見唯一與過往的不同，就是在交易條件記載上不能用制式的內容，需要人工作業會增加微幅成本。

中租有在承作的小車業務部分，可分作兩塊，分別是中古車買賣融資與原車融資；中租分析，在買賣融資的部分，同業遵循模式都很接近，也沒有主管機關認為需要調整的地方，因此沒什麼影響。

在原車融資的部分調整比較大，主要是必須加強協銷經銷商管理與放款成數管控。中租分析，在經銷商管理的部分，公司於2年前起就開始做，嚴謹程度不僅跟自律公約要求很接近，甚至會更嚴格一點；在放款成數的部分，中租平均低於現在自律公約設定的百分之百，因此不擔心受影響。

原車融資比例佔業務比重低 中租：若受衝擊可靈活運用資金

此外，以原車融資業務來說，大約佔台灣業務比例6%左右，中租控股策略長廖英智分析：「如果成長受限制，對我們的衝擊也不大，我們可能就把資金用在其他業務成長上，讓其他業務能有多一點資金成長。」

而在外資提到，面對成長快速的太陽能產業，因為是資金密集產業，中租可能很快就會有增資需求，這是另個市場沒有注意到的潛在風險。

對此，中租則回應，目前確實沒有具體發行GDR的計畫，並說明公司若有增資計畫，每年都會在股東會提出長期投資的計畫，以因應金融環境的變動。

整體來說，中租仍維持對台灣、中國與東協市場今年都可望有1成成長的預估，惟因為目前經濟環境仍有挑戰，後續是否將下修成長預估，將在第二季的法說會上見真章。

本文授權自今周刊，原文見此

《延伸閱讀》

文曄(3036)、中租-KY(5871)股價暴跌！獲利不錯的好股票，突然跳空下跌該賣嗎？達人：我會砍光這1檔

「4交通微罪」確定可檢舉！立院三讀這時間上路…違規記點限當場舉發，為何違停騎樓不算？

OpenAI GPT-4o來了！懂你的情緒更像人類、能打斷互動對話…為何發佈會特別感謝黃仁勳？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

中租-KY股價亂流將結束？外資喊賣3大風險 公司派法說會逐一澄清

中租-KY（5871）在上週因外資出具報告喊賣，並大幅下修其目標價，一度被打入跌停，在週一（5/13）舉行法說會，向投資人澄清市場流傳的三大利空。

買錯套牢後就變存股族？股魚：專精1招 看懂本益比河流圖找甜甜價

近年高股息ETF不斷推出，不少選股邏輯差異性不高，讓投資人開始出現「自組ETF」討論聲量，從被動選股轉換為主動選股，理財作家股魚建議專注基本面投資人，可運用現金股利、本益比，同時研究本益比河流圖，篩選到值得投資的好公司。

蔡政府8年來毫無建樹？兩岸產業完全競爭 台灣從夾縫中求生存...謝金河提3點

5月11日，經濟日報社論「貿易表象難掩產業失衡沉痾」，批評今年出口增長是去年基期太低，還有，除了資通訊產業，多數行業還是一片悽苦，作者要政府拿出對策，不能單獨靠高科技產業獨撐。最後作者要政府簽署「區域貿易協定」，經濟日報痛批蔡政府8年來毫無建樹！

別付錢！詐騙包裹更升級「80%人難逃」 超商店員曝名單：2平台助全額退款

網路購物、超商包裹詐騙事件頻傳，現在詐騙手法又更升級了！一位網友表示，近日他到超商取貨時，事先有核對過金額也的確有下單購物，正要付款時，店員卻不斷提醒這個包裹不太對勁，很可能是詐騙，讓他相當困惑店員是怎麼知道的。

最新2檔股票抽籤！中「潤泰小金雞」大賺7.8萬 抽到這檔也能小賺零用錢⋯申購必知4技巧

新股紅包又來了，投資人快來試試手氣！這次是潤泰集團旗下小金雞潤德(6881)在5/9至5/13進行申購，每股承銷價為165元，以5/8興櫃收盤價243元來計算，若是中籤可望獲利7.8萬元，報酬率來到47.3%。

騎樓放娃娃機竟被課房屋稅！本該免稅 一旦出現「2現象」國稅局就會找上你

你完成報稅了嗎？5月報稅季開跑，113年期的房屋稅單也已經寄出，卻有民眾困惑，為何只是在騎樓放2台夾娃娃機給大家玩，今年就被課徵房屋稅？稅務局解釋，一般來說騎樓是免徵房屋稅的，不過如果有2種狀況出現就會收到稅單。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。