買錯套牢後就變存股族？股魚：專精1招 看懂本益比河流圖找甜甜價

【撰文／周靖璞】

近年高股息ETF不斷推出，不少選股邏輯差異性不高，讓投資人開始出現「自組ETF」討論聲量，從被動選股轉換為主動選股，理財作家股魚建議專注基本面投資人，可運用現金股利、本益比，同時研究本益比河流圖，篩選到值得投資的好公司。

「自組ETF，其實就是建立投資組合。」股魚表示，因坊間推出的ETF選股邏輯常差異不大、成分股重複性高，加上部份投資人不滿意特定ETF選股邏輯納入自己不想投資的公司，因此決定採自組ETF方式進行投資。

股票市場中篩選個股常見採取基本面或技術面。基本面投資重點在於找到「好公司」，搶先於低於市場價格布局。技術面投資重點在用線型判斷進場時機，看市場交易力量是否有機會把標的推到另一個高度。

股魚提醒投資人，兩種方法在同一時間點、判斷可能會相反，務必選擇一個方法執行就好。「很多投資人用技術線型選股票，沒想到一進場就下跌，結果只好用『套牢轉存股』說服自己是看好基本面做長線投資。」

基本面判斷技巧1：現金股利

股魚建議，最簡單篩選個股技巧，可觀察是否發得出現金股利。「至少連續五年，現金股利逐年增加、愈發愈多愈好。」股魚認為，台股包括未上市、興櫃、創業新版、上櫃、上市等市場，能上市櫃的公司至少經歷十幾年績效考驗，好公司會有穩定股利政策，能愈發愈多的前提一定是公司營收亮眼，相對因一時題材賺取暴利，隔年並不見得能繼續配發股利。

基本面判斷技巧2：本益比

本益比為預測買進該公司股票後的回本時間，常用來評估個股目前價位便宜或昂貴。不過股魚認為，本益比判斷雖直觀方便，但也存在可能誤區。

通常低本益比代表公司營收不高，甚至市場評價沒有未來性，所以一直處在低本益區間。相反若本益比位於高點，亦可能是因公司獲利數據尚未體現前，就有積極投資人追價進場布局推升，因此股魚認為，看本益比選股，容易錯過優質成長股。

圖為台積電本益比河流圖，當股價（白線）位於本益比河流圖愈下方（如：藍色區塊），代表股價來到本益比相對低點，潛在報酬較高。

投資人可運用許多網站資源或APP內的「本益比河流圖」協助挑選個股。它是運用標準差統計，以圖像化方式呈現歷史股價和本益比，讓投資人更直觀理解個股狀況。股魚說明，一檔個股本益比通常會在河流圖上下反覆跳動，當看到本益比來到圖上相對低檔位置，就是好的進場布局時間點。「本益比河流圖慢慢往上公司，代表獲利能力持續上升，是較適合挑選的成長股。」

本益比河流圖能看出個股本益比坐落區間，但無法顯示買點具體市價，股魚認為這樣反而是好事，因為許多投資人都會有矛盾心態，若知道低點價位時，會期望等更低再買進，一家好公司，低點會逐漸往上墊高，建議投資人掌握相對低檔即可，再搭配現金股利是否持續逐年增加，符合這2條件個股通常都不會太差。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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