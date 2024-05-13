蔡政府8年來毫無建樹？兩岸產業完全競爭 台灣從夾縫中求生存...謝金河提3點

【文．謝金河】

山不轉路轉！台灣出口的天蠶再變 5月11日，經濟日報社論「貿易表象難掩產業失衡沉痾」，批評今年出口增長是去年基期太低，還有，除了資通訊產業，多數行業還是一片悽苦，作者要政府拿出對策，不能單獨靠高科技產業獨撐。最後作者要政府簽署「區域貿易協定」，經濟日報痛批蔡政府8年來毫無建樹！

我試圖回答他的問題，一，去年台灣出口連續衰退，不同陣營的政治人物，專家都站出來痛批，我在去年11月說接下來會迎來連續9個月的成長，就是因為基期夠低，下次的高點在7月，去年7月出口387億美元，基期高低和成長，衰退有關。

二，作者批評除資通訊產業一枝獨秀，多數行業一片悽苦，這也是我一直在講的中國殺戮！台灣的石化，紡織，機械，化學，金屬製品出口連年衰退，這是受到中國產能過剩的殺戮。這一點政府幫不上忙，要企業主奮力尋找轉型升級創新的路，最近台塑要進入特用化學品市場，就是如此。

卅年來，過去兩岸產業有一些互補，現在幾乎是完全競爭，如果沒有能力面對中國的國家補貼，大量生產，殺價競爭，產業退出市場是必然。

三，台灣不加入區域貿易協定，不是台灣不努力，而是中國舖天蓋地的封殺，這個指責避重就輕！

不過，即使面對國際大環境的壓力，台灣的出口在夾縫中求生存的表現，已經是可圈可點了。我們來看幾個重點：

一。台灣出口到美國占比一直上升，從2017年11.7%，到23年上升至17.6%，今年前4月是23.5%，值得關注的是，台灣4月對美國出口101.58億美元，占比上升到27.1%，對中國，香港的出口113.03億美元，中港占比從43.9%，去年降到35.2%，4月占比剩下30.2%，中美市場差距只有12.45億美元，這是史上最小的差距。顯見在美中角力下，台灣的出口移動速度很快！

二，這些年處在中國產能過剩下的殺戮產業，一直沒有見到曙光，即使是半導體產業，現在成熟製程晶片也殺成紅海，台灣過去的半導體產品出口到中國可以享有逾千億美元順差，現在已縮減近三成，這是產業必須領悟到的現實！

本文授權自今周刊，原文見此。

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