別付錢！詐騙包裹更升級「80%人難逃」 超商店員曝名單：2平台助全額退款

【文．林依榕整理】

網路購物、超商包裹詐騙事件頻傳，現在詐騙手法又更升級了！一位網友表示，近日他到超商取貨時，事先有核對過金額也的確有下單購物，正要付款時，店員卻不斷提醒這個包裹不太對勁，很可能是詐騙，讓他相當困惑店員是怎麼知道的。 不少超商店員更列出一份在工作期間累積的「詐騙廠商黑名單」，提醒店員好心苦勸真的要聽，如果真的不小心被詐，7-11、全家都有包裹詐騙申訴平台，協助消費者順利全額退款。

原PO在Dcard發文，指出自己近期網購到超商取貨時，結果店員卻對他說「你這個好像是詐騙喔！」，更解釋會這樣說是因為「這個物流（承軒）的很多都是詐騙」。

讓他感到相當狐疑，認為他確實有下單購物才會去取貨，況且金額也是對的，但包裹還沒拆看不到內容物，店員也只跟他說物流看起來有問題，好奇詢問，這個「承軒」是什麼狀況，有沒有可能是誤會，還是真的是詐騙？

詐騙包裹手法升級 店員：80%人很難逃得掉

有超商店員親自回應，那個「承軒」包裹應該就是詐騙沒錯，不然就是你買了你以為是好的東西，「因為我們店也遇過承軒物流，然後那個一看就是詐騙」。

也有其他店員們分享經驗，「之前有客人提10萬現金來領包裹，名字也是我們店內的詐騙黑名單，我們極力阻止，表示一旦領了錢是回不來的。大概過三天他又回來堅持要領，說賣家打電話一直催促他，後來我們意識到這絕對有問題，直接報警請警察來處理。」

坦言現在詐騙集團真的手法越來越誇張，連金額都會跟原本購物的金額一模一樣，而如果你正巧有網路購物、包裹金額也正確，80%的消費者幾乎都會上當受騙。

店員不會無故擋你包裹 筆記！超商「詐騙廠商名單」曝光

店員們表示，其實超商工作做久了一看就會知道哪些廠商是詐騙，但令人無奈的是，每次好心提醒消費者，換來的都是謾罵、被嫌多管閒事，最後有九成的人非要踢鐵板才回到店裡詢問怎麼退貨、退款。

「提醒過200次換來的都是教我怎麼退款」、「店員有提醒真的要聽」、「店員不會無緣無故擋你拿包裹，被提醒拿了之後被騙真的自己負責」。

而超商店員們也紛紛無私列出「詐騙包裹慣用廠商名單」：

翊發、側邊、翊翼、鴻風、可壹優、維優、和軒、皓炫國際、堅持、銘遠、百靈鳥、CQF、銥錫無敵、速度、奇拍、首波商社、奕聲塘、每速達、昕田鐘。

領到詐騙包裹怎退貨？ 7-11、全家申訴平台保護消費者

7-ELEVEN自2022年便推出24小時線上防詐申訴服務，當民眾收到疑似詐騙包裹，可掃描取貨付款後所給的小白單憑證上QR code，或是上網到「7-ELEVEN詐騙申訴平台」。

依照平台指示填寫廠商編號、配送編號、詐騙原因以及聯絡人的相關資料後，按下「送出案件」按鈕，便能線上隨時查詢包裹查核服務：如果確定是詐騙包裹，那廠商也會盡速全額退款給消費者。

▲圖片來源/截自「7-ELEVEN詐騙申訴平台」。

全家便利商店也同樣有「Fun心取爭議包裹退貨申請平台」，只要到線上提出退貨申請取得「退貨編號」後，將商品拿到門市寄出待退包裹，全家便會協助將可疑商品配送回廠商。

如果待審核並確認符合詐騙包裹退貨規範，廠商便會在10個工作天內完成退款，消費者同樣可以透過系統掌握退款進度。

▲圖片來源/截自「Fun心取爭議包裹退貨申請平台」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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