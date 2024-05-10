最新2檔股票抽籤！中「潤泰小金雞」大賺7.8萬 抽到這檔也能小賺零用錢⋯申購必知4技巧

【文．胡肇芳 整理】

新股紅包又來了，投資人快來試試手氣！這次是潤泰集團旗下小金雞潤德(6881)在5/9至5/13進行申購，每股承銷價為165元，以5/8興櫃收盤價243元來計算，若是中籤可望獲利7.8萬元，報酬率來到47.3%。 此外，已於5/8開放申購至5/10的錸寶(8104)，此次為上市增資，承銷價為30元，以5/8收盤價32.4元計算，抽中1張有望小賺2400元。

每隔一段時間的新股抽籤，都是股民可以期待的小確幸！近期有兩檔股票抽籤可以來試試手氣，分別是潤泰集團旗下小金雞潤德(6881)以及錸寶(8104)。

以潤德來說，此次是辦理掛牌上櫃，申購日為5月9日至13日，承銷價為165元，張數僅255張，以以5/8興櫃收盤價243元來計算，若是中籤可望獲利7.8萬元。

根據潤德官網，該公司成立於1991年，具備大型專案的設計與施工執行能力。在大型商業空間、集合住宅、辦公大樓、飯店、醫療空間等累積豐富的實績經驗。

主要客戶除國內外知名大型集團企業、商辦及商場業主等，亦是潤泰集團營建事業體系裡，將建築成品交到客戶手上的最後一站。

至於錸寶這次是辦理上市增資，公開申購期間為5月8日至10日，5月14日公開抽籤日，承銷價為30元，以5/8收盤價32.4元計算，抽中1張有望小賺2400元。

根據錸寶官網，該公司成立於2000年，是國內首家投入OLED研發與製造的公司，亦是全球擁有OLED生產線的最大產能製造商，多年專注於OLED相關技術的研發。

股票抽籤是什麼？

根據凱基證券網站，股票抽籤與一般認知的抽籤不同，股票抽籤不是指抽免費的股票，而是企業為了募集資金，用低於市價的價格吸引大家申購股票。其正式名稱為「股票公開申購」，而通常企業會提供股票抽籤主要為以下兩種情況：

1. 上市櫃的公司要透過股票現金增資。

2. 未上市櫃公司要初次上市、上櫃，也就是企業首次的股票公開發行（IPO）。

股票抽籤條件

基本的條件就是得有1個證券戶，不過想要順利申購股票，還有3檔股票抽籤的注意事項：

1. 每個身分證字號只能抽籤一次

2. 股票抽籤交割帳戶錢不足

3. 股票申購張數須依公告規定

抽籤申購4點基本技巧

股票抽籤紅包能實際賺進多少，得視掛牌後的股價表現。投資達人股海老牛建議，抽籤申購基本技巧有4點：

1.尋找價差20％以上

2.抽到進來就賣掉

3.賺到吃一頓好料

4.尋找下一檔抽抽樂！

本文授權自今周刊，原文見此。

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