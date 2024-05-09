台灣出口連6紅 是靠台幣貶值撐住？日默許「日圓弱勢」全因這理由…何時亞幣會轉強？

【文．鄭鴻達】

美元續強，美元指數周三（5/8）來到105.58，日圓匯率也持續走弱，引發亞幣競貶疑慮。 觀察財政部公布的4月出口數字，金額來到374.8億美元、年增4.3％，連續6個月正成長，前4月出口金額1478.1億美元，年增10.6％。 中央大學台灣經濟研究中心執行長吳大任點明，基於出口訂單或觀光業需求，維持貨幣弱勢對許多亞洲國家「利大於弊」，亞洲各國不言明但暗中維持匯率弱勢的狀況，可能還會維持一段期間。 至於維持匯率弱勢導致的通膨代價，吳大任認為，台灣CPI年增率在2、3月雖然稍高，但4月微降，相較於維持出口，目前物價壓力相對不是太重要。但他也表示現階段毋須過度擔憂，只要等出口、經濟改善，台幣匯率自然就會轉強。

美元續強、日圓續跳水 亞幣競貶疑慮提高

美元近期續強，日圓兌美元匯率4月底一度貶破160大關，周三（5/8）收155.22，引發市場對於亞幣產生競貶的疑慮；至於新台幣兌美元匯率部分，周三收盤收32.438元，貶6.8分。

對於市場產生亞幣競貶疑慮，吳大任認為這情況應會持續一段時間。他解釋，自疫情去年解封後，亞洲鄰國如日本讓日圓一直維持弱勢，這雖與其貨幣政策有很大關係，但對經濟是「利大於弊」。

吳大任接著說，若單要靠日本國內力量刺激經濟恐稍嫌不足，維持匯率弱勢，一方面可吸引觀光客赴日旅遊，讓服務業輸出繼續成長，一方面也讓投資日本成本相對偏低，吸引外資，如此好處，就是讓日本近期經濟快速成長，形成良性循環。

日本維持匯率弱代價就是進口物價通膨 考量刺激出口、觀光仍是「利大於弊」

不過維持弱勢匯率也要付出代價。吳大任說，如此的代價就是進口物價的上漲，亦即會產生通膨的狀況，不過日本過去幾乎都處於通縮的狀態，因此這一兩年可以容許稍微高一點的通膨，如此狀況依然是「利大於弊」。

談到新台幣目前一樣偏弱，吳大任表示，台灣目前因地緣政治風險等因素，較難如日本吸引國際觀光客，加上因兩岸關係不太好、沒有中國遊客，所以國內消費仍是靠內需，但匯率弱勢一樣對台灣出口有所幫助。

吳大任表示，許多亞洲國家經濟都以製造業及出口為主，考量規模經濟、出口需求等，因此各國傾向維持匯率弱勢；此外，除了對美元匯率，亞幣彼此間的匯率也很重要，畢竟台灣與中國等國家在產業上有競爭關係。

物價壓力非新台幣匯率最優先考量 待出口、經濟轉好自然轉強

同樣的，維持新台幣弱勢代價也是進口物價增高通膨壓力。吳大任說，若通膨高到難以忍受，就得考量不再繼續維持弱勢匯率，但目前看來，台灣2月、3月CPI年增率有較高，但4月又開始往下降，因此物價壓力其實對台灣比較不太重要。

不過吳大任也表示，台灣出口在3月有不錯的表現，但主要是半導體、資通訊產業強，傳產仍低迷，現階段讓新台幣繼續弱勢，等經濟變好自然就會轉強，毋須太過擔心。

不認同匯率主要由與美元「利差」決定 吳大任：外資進出、股價波動影響較大

另外吳大任特別強調，或許有許多人會認為，新台幣的匯率主要是由與美元之間的「利差」所決定，「但我並不這樣認為」。換言之，外資在台灣股市進出形成的「資本移動」才是主因。

他解釋，雖然台美長期維持不小利差，然前段時間因AI商機，台灣走在產業主流，讓許多外資看好台股，也因此有大量資金匯入，造成新台幣大幅升值，但如今台股處於高檔，AI在美股也有些波動，連帶影響台灣。

吳大任表示，雖然AI產業前景長期看好，但中短期仍受高利率、高通膨影響，外資若看壞台股賣出，將資金匯出換成美元，就會連帶影響新台幣匯率，因此台灣匯率變動主要端視台灣經濟表現好壞，例如台積電等AI相關的股價波動，都可能會間接影響匯率。

美國Q1經濟數據降溫 樂觀預期Fed 6、7月降息機率增

至於市場預期美國聯準會9月才會降息，吳大任則樂觀認為6月特別是7月機率頗高，因美國第1季經濟數據，例如失業率、PMI、GPD成長率等開始浮現問題，若失業率破4%甚至4.5%，Fed屆時考慮降息的機率就會大增。

然吳大任直言，即使美國降息，亞洲各國匯率也不見得就會轉強。他認為，現階段若匯率與亞洲鄰近國家相比變強，對出口及觀光客利基就會消失，因此亞洲各國雖不會言明匯率有在「競貶」，但暗中仍會朝這方向做，畢竟如此對大家「利大於弊」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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