睽違17年重啟併購！光寶入股日電源供應商柯索 為何業界讚撿到便宜「25億只是零錢」

【撰文‧吳筱雯】

不僅17年來不曾對外併購，過去7年間更專注處分多項虧損單位與非核心事業的光寶科技，為什麼決定重啟併購、買下日本業者柯索近兩成股權？

2007年之後就不曾啟動對外併購的光寶科技，總經理邱森彬在4月30日宣布，將以25.3億元，取得日本電源供應器業者柯索（Cosel）19.99％股權，交易完成後，光寶將取得柯索一席董事提名權、一席獨立董事建議權。

距離上一次併購已長達17年、過去7年間更將非核心事業全部處分的光寶，為什麼在此時此刻決定重啟併購？

20年間買下多家大廠

積極整合內部母子公司

時間回到1990年至2010年之間，很難想像，這20年間，光寶在國內外的併購活動非常活躍。先是1990年，以電腦周邊與橡膠事業為主的子公司旭麗，吃下美國第三大鍵盤業者Maxi Switch；隔年，光寶也啟動了第一件跨國併購案，買下英國電源供應器業者NPE。隨後，光寶陸續併購了電腦機殼業者松喬實業，以及主要生產網通、PC、無線通訊產品的致福科技等，為了在快速成長的功能型手機代工供應鏈，獲得一席之地，更在2007年斥資125億元，買下諾基亞的手機機構件主力供應商貝爾羅斯（Perlos）百分之百股權。

不僅對外併購積極，光寶也積極推動母公司與子公司之間的內部整合。如2002年啟動四合一，將光寶與三大重要子公司旭麗、源興、致福，整合為新光寶；光寶也在2014年，將包括光寶移動在內的7家子公司，併入光寶、主打「One Lite-On」，並將產品線重新整理成八大事業群。

不過，隨著時代變遷，多年來因為不斷併購、內部整合而來的產品線，很多不是賺得少、就是陷入虧損，明顯影響光寶的本業獲利能力。也因此，光寶從2018年起開啟「瘦身」之路，將賠錢、成長性衰退，或非核心的事業陸續出售，包括智慧型手機用鏡頭模組業務、光寶移動（原Perlos）、SSD（固態硬碟）業務等；直到2022年中，將多功能事務機部門出售給中國立訊集團後，光寶終於「瘦」到理想中的「體型」，獲利能力也隨之成長，去年EPS（每股稅後純益）已經來到6.36元，創下歷史新高。

然而，光寶的營收規模，也隨著不斷瘦身而縮水。光寶合併營收曾在2014年來到2306億元的高峰，到了2023年，合併營收只有1483億元。換句話說，在不到10年的時間裡，光寶的營收規模下滑近千億元。

營收，代表一家公司拓展業務的能力，營收下滑的狀況，光寶的經營團隊不是沒有看在眼裡。事實上，光寶在2020年啟動世代交替後，新的經營團隊——董事長宋明峰、總經理邱森彬上任，即有意重新啟動併購。邱森彬曾多次公開表示，希望透過併購來補強公司在技術或市場端不足的能力，也希望透過併購與有機成長雙向進行，帶動營收重新回到成長軌道。

獲利、營收下滑

策略投資日本電源供應商

而光寶世代交替將近滿四年後，終於完成第一樁併購案——在日本掛牌上市的電源供應器業者柯索。

根據柯索財報顯示，過去兩個會計年度，營收、毛利率與營益率均逐年成長，2023年會計年度（2023年5月21日至2024年5月20日）前9月毛利率來到34.3％、營益率更高達19％，比起光寶去年毛利率22％、營益率9.79％來說，高出許多。柯索也預估，2023年會計年度營收，將達4百億日圓（約新台幣84億元）左右，一整年的營收遠低於光寶一個月的營收水準，但柯索營收成長率表現佳，比起前一年營收，年增率有機會達到13％。

邱森彬指出，柯索主攻日本國內高階工業電腦用電源，在日本國內電源供應器市占率高達3成，產品主要應用在工業設備、半導體產業、醫療、可再生能源等領域；為了滿足不同產業所需要的各種規格，柯索產品可以多達一萬多種，十足地「少量多樣」，相較之下，以「多量少樣」為主的光寶，產品只有幾百種，卻有大量採購的成本優勢，而且，光寶能夠協助柯索走向歐美市場，柯索則能幫助光寶跨入以往未涉足的領域，雙方特性互補，「很期待與柯索一起搶攻全球規模達4千億元的利基型電源市場。」

面對光寶17年來的第一件併購案，電源供應器同業的看法是，柯索營業規模雖然小，可是「獲利能力還可以」，產品以利基型、高階居多，代表研發能力也行。最重要的是，「25億元對光寶來說，只是零錢，就能買到生意與客戶關係。」加上現在日圓匯率正低、本益比估計不到10倍，大讚光寶「撿到便宜」。

光寶暌違多年的併購案，一出手就獲得業界讚賞，接下來它還能吸引到哪些「志同道合」的併購標的？併購後，需要多久時間發揮綜效？都是市場關注的焦點。

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