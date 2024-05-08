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京華城容積率飆840％ 柯文哲親簽用印「大放送」！為何讓財團1坪換4坪？

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／劉咸昌
攝影／劉咸昌

【撰文‧今周刊編輯團隊】

近一個多月來，柯文哲捲入任內釀出的三大案風暴，台智光費率案風波未平，緊接著又爆出京華城容積率、北投士林科技園區地上權案爭議，遭質疑對特定財團讓利，兩案經民眾告發，台北地檢署已分他字案偵辦，將柯文哲列為貪汙罪被告。

回顧歷史軌跡，1991年，京華城創下全台工業區變更商業區首例，當時市府認定容積率就是392%。到了郝龍斌市府時期，京華城經營困難，威京集團多次向市府申請細部計畫變更，主張基準容積率應是560%，屢次送件叩關都遭郝市府打槍退回。

眼看此路不通，京華城在2013年向監察院提出陳情，出現驚天逆轉，監委劉德勳在2015年提出糾正案，指正北市府應以560%為基準容積率。

監委開出第一槍，柯市府也順勢接球，2018年修訂細部計畫，認定京華城容積率為560%，但威京顯然並未就此滿足。

根據本刊取得的陳情函內容可見，京華城在2020年3月曾發函柯文哲，表明希望能同意再次修訂都市計畫，回復12萬坪樓地板面積保障。柯文哲接獲函文，旋即在2天後指示北市都發局辦理。

到了7月16日，出現第一個重要轉折，雙方纏訟多年的行政訴訟結果出爐，台北高等行政法院判決確定「允建樓地板面積保障」僅為一次性保障，不能再次適用，宣告京華城敗訴。

按理說，北市府大獲全勝，取得法院背書，證明京華城的陳情訴求無正當性，大可不再理會；沒想到，時任副市長彭振聲卻說：「一般都市計畫案件，可依照《都市計畫法》法定程序和現有獎勵措施去擬定細部計畫，再提到都委會審議。」這等同為京華城指出一條新路，鼓勵自擬計畫額外爭取容積獎勵，再拉高容積率。

官員指路，京華城立刻在2020年8月函送細部計畫變更草案給都發局，當中引用《都市更新條例》的綠建築、智慧建築及耐震建物設計標準，爭取各項容積獎勵。

只是京華城拆除重建，根本不是都更案，都發局於9月21日隨即發函退回，要求京華城釐清引用法令的適法性。荒謬的是，退回草案的當天，都發局卻又同步專簽公文給局長，函請為京華城重建案召開專家學者會議，「研商該申請案容積獎勵的合理性及可行性。」

部分人士解讀，這猶如學生交出不及格試卷，老師積極主動補課，加碼找來補教名師團協助補考，令人費解。「市府等於在幫他補習，替他創造空間，可直接跟都委會委員溝通，這是多麼特別的陳情，為什麼可以有這種特殊待遇？」民進黨議員簡舒培面露不解。

其實，即使是在這場「量身打造」的專家會議中，包括都發局、都更處與會代表及三名專家學者，都一致點出京華城重建非都更案，不應引用《都更容積獎勵辦法》，但這些專業意見，顯然沒發揮效果。

在2021年9月，關鍵的最後一場都委會，仍在委員會「共識決」下，由主席彭振聲裁示通過，由彭振聲代表蓋下柯文哲「甲章」決行，正式讓京華城邁向史上最高840%容積率。

京華城爭取10年未果的容積率，破天荒在柯文哲任內一路打通關。

社民黨議員苗博雅直指，一般都更、危老案件，有明確法律規定做到多少項目，給予多少容積獎勵；反觀京華城案所有獎勵對價關係，都不是法律明定，而是委員會主席裁示通過；「柯文哲說都更不可能1坪換1坪，財團卻能1坪換4坪，小市民情何以堪？」

兩次由柯文哲親簽用印的公文，如今被認為是威京闖關的重要助力，市府對京華城「放送」逾5500坪的容積獎勵，若換算1坪200萬元行情，更涉及破百億元利益。曾形容財團是「用刀叉吃人肉」的柯文哲，如今也捲入複雜的政商關係中。

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