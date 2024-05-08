誰說高股息ETF退流行？5檔創掛牌新高！艾蜜莉：月月領股息這樣配很安心

【胡肇芳 整理】

台股延續前一日上攻氣勢，周二(5/7)跳空上漲111.31點，以20634.62 點開出，隨後漲勢略為收斂。除了大牛股鴻海(2317)榮登最夯股外，觀察盤面另一個人氣重心，就屬高股息ETF族群了，19檔就有5檔寫下掛牌以來新高價。 這5檔分別是凱基優選高股息30 (00915)、復華富時高息低波 (00731)、大華優利高填息30 (00918)、元大台灣高息低波 (00713)、台新永續高息中小 (00936)，其中又以00915單日上漲1.93%居冠，同時也是今年以來股價含息報酬王，累計今年以來含息報酬已來到21.1%。

台股2萬點有撐，激勵台股ETF跟著漲，根據證交所資料，周一(5/6)創下今年以來股價新高的台股ETF共有8檔，包含大華優利高填息30(00918)、復華富時高息低波(00731)、元大MSCI金融(0055)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、凱基優選高股息30(00915)、永豐優息存股(00907)以及兆豐龍頭等權重(00921) ，其中有7檔為高股息ETF。

凱基優選高股息30 (00915)基金經理人施政廷表示，2024年台股企業獲利可望成長21%，2025年可望成長18%，有助支撐台股表現；但本益比已相對高檔，台股未來12月現金殖利率下滑到2.98%，市值前300大企業、殖利率超過5%者，不到100家。

施政廷因此議，投資人著眼總報酬取代追求純粹高股息，並納入低波動跟高品質因子考量，以在資金輪動高檔震盪格局下持盈保泰。

大華優利高填息30經理人郭修誠則是表示，展望後市，持續看好人工智慧、消費性電子產品和零件，並建議從估值與獲利改善的角度挑選部分非科技產業。或是利用ETF做好分散佈局，掌握不同產業間的輪動機會。

高股息ETF要選擇哪一種呢？

財經部落客艾蜜莉分享，高股息ETF要選擇哪一種呢？如果可以買齊元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、元大台灣高股息低波動(00713)這3檔高股息ETF，由於配發股息時間不同，湊在一起剛好可以「月月領股息」。

① 0056 除息時間：1 月、4 月、7 月、10 月；

② 00878 除息時間：2 月、5 月、8 月、11 月；

③ 00713 除息時間：3 月、6 月、9 月、12 月。

艾蜜莉指出，這3檔ETF選股策略各有千秋，0056著重預測未來股息表現；00878鍾情ESG概念股，並注重過去殖利率表現；00713重視基本面，尤其是股價波動較低的股票。一次定期定額這3檔ETF，對於準備退休的族群而言， 每月都可以領息會感覺較安心。

本文授權自今周刊，原文見此。

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