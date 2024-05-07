蝦皮手續費猛爆式調漲…她賣760竟被抽快100！靠1招止血：抓到立即凍結帳號

聯合新聞網／ 今周刊
蝦皮母公司冬海集團（Sea）上季盈餘跌幅小於預期。 （路透）
蝦皮母公司冬海集團（Sea）上季盈餘跌幅小於預期。 （路透）

【文．林依榕整理】

許多人喜歡在電商平台「蝦皮購物」消費，但近年蝦皮手續費逐年攀升，至今已調漲到7.5%，如遇平台活動期間還會再加收費用，導致賣家們被抽成抽到幾乎是虧損狀態引爆出走潮。

如果依舊想透過蝦皮交易，曾有賣家試圖將消費者導向其他網路消費，過來人表示一旦被抓到下場超慘。

蝦皮回應，為保障用戶的交易及資訊安全，蝦皮購物嚴格禁止私下導外行為，若發現賣家有導外的違規行為，將發送通知提醒賣家，違規情節嚴重者，將會限制其賣場權限。

蝦皮購物致力於打造更優質、便利的電商平台，會持續投入更多的營運及行銷資源提升消費者購物體驗，回饋買家同時帶動賣家業績成長。

一名賣家在臉書社團「蝦皮拍賣《賣家買家互相靠杯區》蝦皮拍賣黑名單」中驚呼，現在的蝦皮手續費怎麼會高成這樣？

原因是，她透過蝦皮購物平台販售一件售價760元的商品，結果沒想到，當消費者下訂單後，賣家的手續費被抽成到快100元，她不敢置信表示「有沒有搞錯？是蝦皮搞錯？還是我搞錯，扣完手續費之後，進帳金額變665，完全虧損在賣欸，被抽了12.5%，怎會高成這樣？」

據了解，2017年當時蝦皮的手續費是0%，隨後逐年調升，到了2022年5月改為3%手續費+2%金流服務費，2023年時再調漲到5.5%手續費+2%金流服務費，如果遇到平台有活動還會再提高費用。

該名賣家無奈表示，自己不是專業賣家，只是出清用不到的東西沒賺多少利潤，她當初買這項商品時價格是780，等於本身在賣的時候就已經是虧損，「我覺得出清物品小虧是沒差，但這單是直接虧不少！」

也因為蝦皮過高的手續費，讓不少賣家心寒出走，轉戰其他網路賣場，其他網友表示自己早就不做了，怎麼賣怎麼虧，但也有人認為如果沒賺，乾脆提高售價，不要拚低價結果又被手續費剝了一層皮最後做白工。

但也有人表示，自己曾試過在蝦皮購物平台裡偷偷改用其他賣場網站，想將消費者導入到別的賣場，結果最後被蝦皮抓到凍結賣場。

蝦皮曾指出，蝦皮為交易平台而非廣告平台，賣家不應以任何形式刊登導外資訊，引導買家至蝦皮以外的平台進行交易，取締範圍將不限於賣場資訊，若包裹內容物若含有導外訊息也將取締。

本文授權自今周刊，原文見此

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