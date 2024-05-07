買ETF賺配息…只是左手換右手？專家解析：不少包租公 這波賣房海量投入滾金流

【文．周靖璞】

台股在2024第一季繳出亮麗成績，吸引許多投資人湧入股票市場，0050也正式突破150元，如何在波動震盪的投資市場裡為自己定錨？確定下一步投資方針，領取穩健報酬，理財作家股魚表示，關鍵在於入場前就要建立好自己的「投資框架」。

建立投資框架的重要性

「想好投資工具、投資邏輯，以及設想好退場機制。」理財作家股魚在《毛利小姐變有錢》節目中簡單定義投資框架概念，他認為台股因近幾個月大幅度成長，吸引很多「跟單」散戶也能從中賺取報酬，但因選擇標的物過程是被動的，缺乏切換時機觀念，市場出現震盪時很容易受傷。

股魚提醒投資人，投資方法有很多種選擇，基本面投資應該對標的物本質做好功課，技術面投資就要練習觀察時機點，籌碼面投資要關注法人布局狀態。「框架」會決定你適合用什麼方式做投資，並且針對這個方法去努力。股魚建議投資人可透過銀行網站提供的投資屬性測試，檢驗自己的風險接受程度，來做為選擇投資方法參考。

「需要在工作上投入精力的上班族，就不應該做當沖、期貨交易。因為這種方式幾分鐘內落差就是好幾百點，需要極度專注盯盤。」股魚認為朝九晚五的上班族的投資人，投資ETF是相對較理想的方法，選擇好方法後，避免三心二意，否則只會虛耗投資光陰。

選擇適合自身狀況的ETF

年齡介於18-25歲、剛出社會的投資朋友，股魚認為有較多時間和試錯本錢，可去嘗試投資策略型、產業型產品，掌握對投資步調的感覺，例如：選擇科技類、動能類題材，雖然波動高，相對報酬率也會比較高。

年齡55歲以上，應該下調風險。股魚指出，55歲以上不僅要規劃退休後的第二人生，經濟負擔也從一人飽全家飽變成一家三口、五口之家。高股息ETF穩定現金流可讓生活有彈性。「很多投資人嫌棄月配息，認為是左手給右手，不利資本累積。」股魚認為，時下投資風氣已不同過往，像是不少包租公不想一直處理房客問題，把房地產變賣轉換成資金投入高股息ETF，轉出金流，有助讓退休生活更充實無壓。

「重點是要對選擇的題材有概念，如果不想推測類股輪動，建議從市值型開始。」股魚認為，跟著大盤一起漲跌，基本不會失誤產生心態落差。非常適合40歲前、事業衝刺期的年輕人。他指出，像是0050(元大台灣50)、006208(富邦台灣采吉50基金)隨著指數一路上攻，兩者的價位也越來越高，一張已經要9.3~15.9萬元（以2024/4/30盤中股價計），可選擇其他選股邏輯相近的市值型ETF，如00850(元大臺灣ESG永續)、00922(國泰台灣領袖50)，這兩檔都屬於發行較晚，但價位相對親民的選擇。

股魚在節目中分享比科技類股漲幅更多的產業，歡迎收聽《毛利小姐變有錢》

本文授權自今周刊，原文見此。

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