吃小孩剩飯就可能中！「腸病毒」噴酒精也沒用...網傳吃冰能治療？食藥署說話了

【文．黃明惠 整理】

夏天是腸病毒盛行的季節，民眾多認為只有幼童會得到腸病毒，但其實大人也會中鏢！小兒科醫師林智葳透露，已收治多位感染腸病毒的患者，而且不只小孩，連大人也得到，且症狀未必較輕微。 根據疾管署資料，4月21日至4月27日短短一週時間，因腸病毒門急診數，已達到13,929人次，創下10年來同期最高，宣布腸病毒疫情正式進入流行期。 目前腸病毒處於流行期，且疫情持續上升，腸病毒的傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險，但大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染，提醒民眾應注意個人衛生習慣。 據TVBS報導，腸病毒疫情在台中相當嚴重，光是本週就有17班幼兒園停課，若是從本學期開始算起，已經有53班幼兒園停課。此外，新北中和也有不少學校因學童感染腸病毒停課，累計至4月26日，幼兒園、托嬰中心已有35班次停課。

小兒科醫師林智葳在臉書粉專《醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師》發文，指出腸病毒是一群經由口水、糞便傳染的病毒，主要症狀為口腔潰瘍、肢體紅疹，不一定會有嘔吐、腹瀉或肚子痛等腸胃症狀，大人通常經由吃小孩吃剩的食物或幫換尿布時不小心被傳染。

林智葳透露，一名被孩子傳染腸病毒的爸爸，紅疹佈滿頸部、手臂，口腔內有明顯潰瘍，甚至一路延伸至扁桃腺，「爸爸說疹子非常癢痛、喉嚨幾乎無法吞食正常固體食物」，而他自己為了保護自己與下一位看診患者，每當診間診斷出一名腸病毒個案，一定會徹底洗手再繼續看診，原因是沒有「外套膜」的腸病毒「無法用酒精有效遏止」。

疾管署指出，腸病毒是一群病毒的總稱，包括克沙奇病毒、小兒麻痺病毒、伊科病毒及68至 71型腸病毒等六十幾型。 感染後會出現以下症狀：

1.感染病毒後一般3~5天會出現症狀，大多數感染者，臨床症狀極為輕微。

2.典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒，病程為7~10天。

3.極少數個案發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症。

腸病毒傳染方式

疾管署指出，人類是腸病毒唯一的傳染來源，主要經由腸胃道（糞-口、水或食物污染）或呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏）傳染，亦可經由接觸病人皮膚水泡的液體而受到感染；此外，新生兒則可能透過胎盤、孕婦分娩過程或產後人際接觸等途徑感染腸病毒。

在發病前數天，喉嚨部位與糞便就可發現病毒，此時即有傳染力，通常以發病後一週內傳染力最強；而患者可持續經由腸道釋出病毒，時間長達8到12週之久。至於潛伏期，則是感染腸病毒後，約2到10天（平均約3到5天）會開始出現症狀。

腸病毒感染較常見的疾病、臨床症狀及可能病毒型別如下：

1.疱疹性咽峽炎：由A型克沙奇病毒引起。特徵為突發性發燒、嘔吐及咽峽部出現小水泡或潰瘍，病程為4至6天。病例多數輕微無併發症，少數併發無菌性腦膜炎。

2.手足口病：由A型克沙奇病毒及腸病毒71型引起，特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾。常因口腔潰瘍而無法進食，病程為7-10天。

3.嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎：由B型克沙奇病毒引起，特徵為突發性呼吸困難、蒼白、發紺、嘔吐。開始可能誤以為肺炎，接著會又明顯心跳過速，快速演變成心衰竭、休克、甚至死亡，存活孩子會復原得很快。

4.流行性肌肋痛：由B型克沙奇病毒引起，特徵為胸部突發陣發性疼痛且持續數分鐘到數小時，合併發燒、頭痛及短暫噁心、嘔吐和腹瀉，病程約1週。

5.急性淋巴結性咽炎：由A族克沙奇病毒引起。特徵為發燒、頭痛、喉嚨痛、懸雍垂和後咽壁有明顯白色病灶，持續4至14天。

6.發燒合併皮疹：與各類型克沙奇及伊科病毒都有關，皮疹通常為斑丘疹狀，有些會出現小水泡。

7.新生兒腸病毒感染：主要由B型克沙奇病毒或伊科病毒引起。初期症狀包括發燒、食慾不佳、活動力下降、躁動不安、皮膚出現紅疹、腹瀉或嘔吐等，病況進展嚴重時可引發凝血異常、心肌炎、肝炎、腦炎、新生兒敗血症。

酒精只對部分病毒有殺菌效果

高雄市衛生局的衛教資訊指出，酒精殺菌原理在於運用酒精將病毒或是細菌的蛋白質凝固，使其消除活性。過高的酒精濃度(95%)效果不佳，由於酒精濃度太高會導致蛋白質太快被凍結，酒精未滲透細菌或病毒中；然而，適中酒精濃度(75%)，可以穿透細菌內部，將蛋白質凍結後殺死。

但若是病毒帶「有外套膜」，例如：新冠病毒、流感病毒、麻疹病毒、皰疹病毒，則使用酒精殺菌原理成立，病毒將會被酒精消滅；反之，若是「無外套膜」的細菌，則病毒將不會被酒精殺死，因為無外套膜病毒較頑強，例如：腸病毒、諾羅病毒、A 型肝炎病毒、腺病毒、鼻病毒等，使用酒精是無法有效消滅的。

疾管署提醒，嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速就醫。

對抗腸病毒的正確觀念

疾管署指出，民眾應養成習慣：肥皂勤洗手、接觸嬰幼兒前，加強洗手、增強防疫力、玩具勤消毒以及生病不上學等。

近期網路流傳「得了腸病毒要吃冰」訊息，食藥署特別強調，吃冰並無法治療腸病毒，而是為了緩解口腔潰瘍的疼痛感，不代表有治療效果。由於腸病毒傳染力極強，食藥署也呼籲幼童與家長要勤洗手，就醫返家後要多補充水分及休息，才能盡快痊癒。

本文授權自今周刊，原文見此。

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