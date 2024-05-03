大家都在等Fed降息 政策轉鴿真是好事？助漲股市、美元走空 為何經濟學家說恐上演戲劇性崩盤

【撰文/鄭鴻達】 美國通膨遲仍未止歇，市場仍好奇聯準會（Fed）降息時間點與幅度，甚至認為利率政策轉鴿對資本市場是好事。然避險基金「Universa Investments」創辦人史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）卻示警，若聯準會轉為降息，將預示著一場戲劇性的市場崩盤。 台經院院長張建一認同表示「降息反而是一種警訊」，直言「不要期待降息，降息對資本市場是不好的！」他說，理論上就是景氣好才會升息、景氣差就降息，若真開始降息，代表經濟一定是有事情、景氣可能開始下滑才會如此。 張建一也建議「不要看空美元」，他表示從去年至今，如今大家對聯準會降息預期是愈來愈少，股票仍處於高檔還沒崩盤，一旦利率開始降，股市可能就「馬上開始反轉」，但只要降息幅度不要太大，「股票都還有得拉」。

市場期待降息提振股市 「黑天鵝基金」示警

外媒報導，美國市場對於聯準會何時降息仍存在意見分歧，尤其是Fed暗示可能轉向鴿派政策後，讓股市和債市獲得提振，然有「黑天鵝基金」之稱的避險基金「Universa Investments」創始人兼投資長史匹茲納格爾，卻提出不同見解。

史匹茲納格爾認為，只有在經濟狀況惡化，給市場帶來挑戰環境時，聯準會才會「轉鴿」。他表示，人們認為Fed轉鴿是件好事，這代表Fed將降息，但只有當經濟明顯進入衰退的時候才會降息，且會在市場崩潰的時候，以恐慌方式降息。

「不要太期待降息！」

學者示警若真降息代表經濟有事

對於這樣的論點，張建一直言，他最近在去外面演講，就常常講「不要太期待降息，降息對資本市場是不好的」，他與史匹茲納格爾如此論點看法一致。

張建一解釋，大家原先預期美國今年會降息幾次，但最後恐只會降兩次甚至一次，且美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）認為有15%機率會升息，而升息與否，端視美國通膨下降速度，然美國3月的3月CPI年增幅為3.5%，高於預期。

因此，張建一認為若沒降息，代表的是經濟還不錯，包括像非農就業、經濟成長率等都還維持表現，一旦降息了，一定是有什麼事情，特別是有些經濟數據可能不如預期，導致景氣可能要下滑了，聯準會才會降息。

降息有利降低業者融資成本

股價漲不漲仍要看需求等基本面

張建一表示，當然降息會降低資本市場包括科技股的融資成本，但基本上股票漲不漲，端視未來景氣。他舉例，蘋果的iPhone15賣得不好、台積電法說會釋出對手機、車用電子需求偏保守的訊息等等，都是因為減少需求所致。

張建一接著表示，如果物價沒有降得很快，就算CPI從3.5%降到3%，但還是漲，物價還是持續在高檔，這會影響消費者購買手機、電動車等耐久財或其他支出的意願，也對科技應用如AIPC甚至是未來的AI手機需求不利。

美國景氣仍好、通膨仍高

一旦降息代表Fed看壞景氣

因此，張建一回頭談到，即使聯準會降息，但股票市場仍在高檔，即使融資成本微降，對企業融資成本當然是有影響，美國這次從零利率漲到5.25％，就算降到4.75%，融資成本還在，但這同時代表聯準會對未來景氣看法轉為悲觀，這是對資本市場不利的訊息。

張建一解釋，美國過往會升息，基本上都是因為景氣不錯，然這次是因通膨快速拉高，對聯準會來說比較麻煩的是，是美國經濟成長率今年預期2.1%，雖不如去年的2.5%，但仍是先進經濟體之中最高者。

未來若美國要降息，幅度是多是少？張建一表示有兩點可觀察，首先是美國的景氣，理論上景氣愈好，該國貨幣也愈值錢；第二，是美國的CPI成長率，這目前比歐元區、日本還高。

張建一結論，綜上兩點，目前看美國物價仍相對高、經濟也相對好，就算聯準會要降息，降息幅度也不會大到哪去，因此他建議「不要太看空美元」 。

本文授權自今周刊，原文見此。

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