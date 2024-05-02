養車成本比一比！十年保養費最便宜是這品牌 養豪車花費可買一輛平價國產車

【文．翁申霖 整理】

現今電動車的普及程度仍尚未追上燃油車，前者售價也明顯較高昂，不過，或許在養車成本上，電動車能為車主省下一些開銷。有外媒研究發現，若以養車十年為基準計算，特斯拉(Tesla)的養車費用最便宜，超越大家心中認為CP值最高的豐田(Toyota)車款。

特斯拉10年內的維護成本

低於比其他品牌的汽車

美國《消費者報告》(Consumer Reports)最新研調數據發現，養車10年，特斯拉車主約花費4035美元(約13萬元新台幣)，平均每年費用僅403.5美元(約1.3萬元新台幣)，為保養成本最低的汽車品牌；至於台灣人最愛的Toyota，同樣以10年為期限來看，則與美國品牌Buick(別克)並列第二名。

《消費者報告》將調查區間分為5年及10年，為了列出排名，研究人員訪調了車主過去一年來在保養及維修上花費了多少費用；並分析2014年至2023年式的車款，得以估計出每個品牌在5年和10年內的養護成本。

緊追在特斯拉之後的是Toyota及Buick，10年保養成本均為4900美元(約16萬元新台幣)。

再從調查結果來看，養車5年，特斯拉車主平均花費的費用為580美元(約1.9萬元新台幣)，這個數字幾乎是只有Toyota 1125美元(約3.7萬元新台幣)的一半。

然而，時間拉長到6至10年，兩者的差距已拉近到只相差320美元(約1萬元新台幣)。

調查人員認為，之所以會有這般差異，原因在於通常5年內新車損耗品較少，且還有較大範圍保固，或購車贈送的保養優惠，「買車後在最初的幾年中，除了換換機油、輪胎換位之外，幾乎不太需要做其他事情」，真正燒錢要從第6年開始。

分析指出，當保固期和免費維護期結束時，就是成本飆升的開始。

▲資料來源／《消費者報告》(Consumer Reports)

豪車10年養護費用可買一輛平價國產車

《消費者報告》汽車數據分析專案主理人Steven Elek表示，透過數據反映出一件事，「由於電動馬達和電池的移動零組件比內燃機系統少得多，因此電動車需要的定期維護較少。故障的可能性也較低，以至於養護的金額也相對較低。 」

儘管電動車前期的成本往往較傳統燃油車來得高，Steven Elek說明，但隨著時間推移，電動車可以透過降低維護、加油和維修成本，來彌補起初較高昂的支出。

有最便宜的養車費用，當然也有最貴的花費。在排名的另一端，有幾家德國、英國汽車製造商被列為最昂貴的品牌，從研調數字來看，維護成本最高的是Land Rover(19250美元)、接續則是保時捷(14090美元)、賓士(10525美元)、奧迪(9890美元)、BMW(9500美元)。

Steven Elek直言，豪車的養護成本，其金額堪比一輛平價新車的售價，「選購一輛平價國產車可能是明智之舉」。

值得留意的是，這項調查結果僅限於在美國地區「保養」和「一般維修」，不包含事故維修。

《消費者報告》指出，若以車禍維修費來看，電動車費用絕對就高的嚇人，難有車廠能與Toyota維修費相比較。專家建議，如果只為低廉的養車成本而想買特斯拉，務必要先理解保養費用雖親民，但維修費用卻是不可小覷，務必要將維修費也納入考量範圍。

此外，持有車輛的成本其實相當複雜，一些經常性費用，像是燃料費、電費、保險、稅金等，也都須依自己的經濟狀況進行精算為佳。

本文授權自今周刊，原文見此。

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