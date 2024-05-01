曠世奇派年銷千萬支…雪糕背後擴產計！「南僑小金雞」拚興櫃創年營收22億、熱賣30年

撰文‧徐采薇

杜老爺、曠世奇派等耳熟能詳的冰品，都出自南僑旗下的皇家可口。成立30多年，冰品營收仍不斷增長，今年更將登錄興櫃。它，究竟有何長紅祕訣？

「時間拉得夠長，才看得出來公司禁得起考驗。」說這話的，是皇家可口董事長周明芬。採訪這天，她眼前擺了數十款在國內通路長銷的冰品，自豪地分享著。

1988年成立的皇家可口是南僑集團轉投資子公司。舉凡大眾熟知的杜老爺、曠世奇派，再到超商霜淇淋原料都出自它，是國內冰品製造龍頭，市占率逾3分之1。

「我們成立第7年開始賺錢後，沒有一年虧過錢。」周明芬自信地說，一開始設備投資成本高，以至於營收至少要達4億元才能損益平衡，但公司自損平後便穩定成長，至2023年，營收已突破22億元，堪稱南僑集團的「小金雞」。

眼見冰品市場愈來愈大，皇家可口近3年營收都維持每年兩位數的成長，南僑集團會長陳飛龍也拍板，透過IPO（首次公開發行）爭取更多資金擴產、營運，預計今年九月登錄興櫃。

擁有先行者優勢，是皇家可口在台站穩腳步的第一個關鍵。

先行者 首度引進甜筒雪糕

周明芬說，30多年前，台灣市面上大都是「枝仔冰」這類棒棍冰品，而如今常見的甜筒、雪糕和霜淇淋等品類，均為皇家可口率先開發上市。

舉例來說，1988年，皇家可口成立之初，便推出公司第一樣商品、也是台灣首支「甜筒」。周明芬不諱言，冰淇淋等產品源自西方，因此參考歐美、日本的產品趨勢，挖掘台灣還沒耕耘的市場，是他們能提前看到商機的竅門。

然而，有想法還要有技術。周明芬指出，當時最難做的其實不是甜筒內餡，反而是外層口感。為了保持外皮脆度，團隊在南僑既有的餅乾製造技術上，經過半年的反覆試驗，終於找出最合適的配方與保存方式。

其次，是母公司南僑集團的資源撐腰，讓他們能用原料做出差異化。「如果只看成本，什麼都不用做了，要看市場潛力！」周明芬說。

原來，當時西方雪糕早已普及，台灣卻因奶粉等乳品原料進口成本高，無人生產。本著不以成本為主要考量的經營思惟，加上南僑既有的進口原料和資金支持，讓他們找到機會切入。

於是，1991年，他們成功推出至今一年仍熱銷超過千萬支的曠世奇派。

儘管憑藉經典商品打下冰品市場的江山一角，但隨著海內外品牌紛紛搶進超商、賣場等通路，外界質疑，皇家可口會不會只是憑著經典產品吃老本？

「每年那麼多新品，最後能禁得起市場考驗的又有多少？」周明芬直言，許多冰品起初因為有新鮮感賣得不錯，但很快就被遺忘，能做到新鮮感、長銷同時並存，才是贏家。

不僅如此，皇家可口的研發、製造能力也為他們帶來許多ODM（委託設計代工）的合作機會。周明芬強調，為避免與品牌客戶競爭，都會盡可能做出差異化。

譬如，比利時知名巧克力品牌每年在超商上架的雪糕，就是委託皇家可口設計代工，每年還會推出全新口味。

霜淇淋原料客戶一○八抹茶茶廊總經理山本將人即指出，皇家可口客製化能力很強，包括甜度、口感等都能調整，「像我們的抹茶，茶味不需要那麼重，要單純奶香味，他們都能精準配合。」

再來，它還有第二條事業曲線──急凍熟麵。

急凍熟麵營收已占二成

所謂急凍熟麵，是將煮熟麵條以攝氏負40度急速冷凍，並全程保存於負18度，後續只要放到滾水中覆熱約30秒即可食用，且保存期限能長達12個月。

1998年，陳飛龍希望在既有麵粉、麵團事業基礎下，發展麵條市場，故與日本加藤吉集團技術合作，並花費3億元買進煮麵系統。起初市場對該產品不熟悉而未有起色，後來隨著消費者對冷凍即時產品接受度提高，目前已占皇家可口營收約22％。

周明芬指出，急凍熟麵主要銷往餐廳、五星級酒店等，尤其疫後餐飲業大缺工，更助其需求增加，明年五月預計將啟用第三條產線。

雙月食品社社長賴永晟點出，他已在部分門店使用皇家可口的急凍熟麵，過去一碗麵可能要煮7分鐘，現在1、2分鐘就能煮好，品質也不會因人而異。

但他不諱言，由於急凍熟麵須長期保存於冷凍櫃，有些門市因空間不足難以採用，將是急凍熟麵擴張的挑戰之一。

周明芬預告，接下來皇家可口將全力擴產，包括中壢廠正規畫第三條急凍熟麵產線，以及桃園將建新冰淇淋工廠，未來也將擴大海外經營，日本、中國都有機會。

根基打得穩，又有母公司資源，皇家可口的擴張之路看似水到渠成；但德麥發言人邱俊榮觀察，中國冰品市場競爭激烈，台灣業者要出頭，挑戰不小，必須要有一定規模，才能獲利。南僑能否再攻下另一城，有待時間驗證。

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