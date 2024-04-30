外資買超342億、台股收復月線 520勝率多少？歷史經驗：平均漲幅雙位數

【撰文／數位內容部整理】

上週五美科技股穩住盤勢，台股週一（4/29）開盤在電金族群帶領之下，大盤一路走高，終場收在最高點20495.52點，大漲375點或1.86%，順利回補前一跳空缺口、站穩2萬點大關，也成功收復月線。 觀察三大法人動向，外資買超 342.38 億元、自營商買超 41.19 億元，投信買超 38.37 億元，三大法人合計買超 421.94 億元，其中，外資買超手筆超越2月23日的308.29億元，創下今年來單日買超金額第六大紀錄。 距離520總統就職日已經不到一個月，是否會出現520行情也令投資人相當期待。 法人表示，統計2010年來歷任總統就職後60日漲率達64%，最高漲幅分別是2016年、2020年總統上任的後60日，平均漲幅達17.31%與12.04%，市場持續抱持正向樂觀態度，普遍認為第3季到第4季台股表現會越來越好。

有極高機會第2季出現指數回檔「但拉回就是買進好時機」

4月中旬開始，台股每天盤勢的大起大落，讓投資人膽戰心驚，國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，第一季因資金過度集中在特定族群，使部分個股評價面偏高，短期內股價可能會被衝高。

如果拉長來看，確實有極高機會在第2季出現指數回檔，股價會趨近正常平均值，開始進入整理期，不過，台灣在AI產業具備戰略地位，若指數出現修正，即是投資人進場的良好時機。

梁恩溢指出，AI應用仍是今年市場發展主力與盤面焦點，投資人在Q2震盪時不需過於緊張，待7月後訂單陸續回歸，第三季後產業成長動能備受市場期待。

統一全球新科技基金經理人郭智偉則是表示，近期市場風險情緒較趨保守。兩大半導體龍頭最新財報不如預期，加劇科技股短線跌幅，拖累大盤表現，但整體股市並未出現反轉向下訊號，而是呈現類股輪動，部分資金暫時轉向先前表現較落後的族群，具備長期高成長性的科技股，短線震盪後有機會穩步走高。

華爾街長期資金目前持股僅4成，距離高點9成還有距離

郭智偉表示，從資金面來看，有聯準會貨幣政策走向寬鬆的利多，加上機構法人進場，據統計，華爾街長期資金從去年第4季才開始逐步增持股票，目前持股水位約40%，距離前次高點90%仍有一段距離。

以中長線來說，今年股市主軸仍是AI，使科技股較其他產業更具表現機會。郭智偉看好AI相關類股，包括ASIC晶片、ODM及散熱等。

520就職行情絕對有，歷史經驗上任60天後最高漲逾17％

至於究竟是否會有520行情，法人表示，從過去經驗來看，台股多半會在Q2進入所謂的「五窮六絕」，主因是接近報稅季，不少大戶會賣股繳稅，對台股形成賣壓情勢。

但是，只要遇到520總統就職，台股有絕大機會出現慶祝行情，統計自2010年來歷任總統就職後60日漲率達64%，最高漲幅分別是2016年、2020年總統上任的後60日，平均漲幅達17.31%與12.04%，市場持續抱持正向樂觀態度，普遍認為第三季到第四季台股表現會越來越好。

本文授權自今周刊，原文見此。

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