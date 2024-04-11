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私募巨頭黑石集團投資多管齊下 先以百億美元收購房市REIT 更將完成收購歐舒丹

聯合新聞網／ 今周刊
（圖／路透）
（圖／路透）

【文．朱偉銓】

美國私募巨頭黑石集團(Blackstone)在4月8日宣布將以約100億美元收購私人租賃住房公司AIR Communities (AIRC)的Apartment Income REIT，根據交易協議，黑石將以每股39.12美元的價格收購AIRC的REIT股份，比前一天的收盤價高出約25%，在8日盤前，AIRC的REIT股價便上漲23.64%，反映市場對這筆交易的積極反應。

據華爾街日報報導，AIR Communities在美國擁有76個租賃住房社區，主要位於美國沿海市場，包括邁阿密、洛杉磯和波士頓，黑石集團表示，計劃未來再投資4億美元來改善這些物業的經營，黑石房地產全球聯席主管梅格吉 (Nadeem Meghji)也補充，AIR Communities 為黑石收購的最高品質大型公寓投資組合，位於多戶型基本面強勁的市場，投資者也認為黑石這次動作對商業房地產市場帶來正向訊號，市場整體可能正在復甦，故黑石加強在房市的投資力道。

作為房地產領域的頂級投資者之一，黑石過去一直在慢慢增加對租賃住房的投資，黑石集團執行長蘇世民(Stephen A.Schwarzman)在先前的電話會議上就表示，黑石的投資組合由 230 多家公司組成，擁有超過 12,000 項房地產資產和全球最大的信貸業務之一，所以房地產也代表著黑石的核心投資，黑石表示看好租賃住房市場復甦，預計美國公寓供應量將因建設放緩而下降，這可能會推高租金水平。

黑石集團營運長格雷 (Jonathan D. Gray)也在法說會上補充，黑石認為房地產價值正在觸底，且私人財富管道的投資動能正在增強，整個公司的投資活動顯著增加，這是黑石創造未來價值的關鍵要素。

黑石的房地產投資組合目前價值約5860億美元，這次收購將進一步豐富其投資組合，其實今年1月時，黑石已同意以35億美元收購加拿大的單戶房屋租賃公司Tricon Residential，將其私有化，Tricon Residential主要在美國和加拿大提供單戶租賃住房和租賃開發，是美國最大郊區房東之一，在全美擁有約38,000套出租房屋，收購完成後，Tricon Residential也計劃將完成其價值10億美元的美國新單戶出租屋和加拿大25億美元的新公寓開發項目，接二連三在房市的收購策略，顯示黑石對房地產市場的積極參與和長遠規劃。

這次黑石集團將透過其價值304億美元的全球房地產基金來收購AIR Communities，交易金額約為100億美元，包括承擔AIR Communities的債務，這筆交易預計將在今年第三季完成。

而不只在房地產，黑石也不停在全球尋找更佳的投資標的，法國知名護膚品牌「歐舒丹(L'OCCITANE)」在9日香港交易盤前宣布暫停交易，表示等待與收購規定相關的公告，據彭博社報導，黑石與歐舒丹董事長蓋格(Reinold Geiger)即將達成協議，聯手收購股權，將歐舒丹私有化，近期將會宣布收購消息。

歐舒丹2010年於香港首次公開發行股票(IPO)，在香港交易所已經上市約14年，其實早在2月時，黑石便在考慮收購歐舒丹，並已進行初步的盡職調查(Due Diligence)，歐舒丹的市值約為436億港幣(約56億美元，1797億台幣)，根據港交所文件，蓋格擁有歐舒丹逾70%的股權，且在暫停交易前，歐舒丹股價為29.5港元。

歐舒丹成立於1976年，已有近50年的產業經驗，在全球90個國家擁有3,000個據點，旗下擁有八個品牌，包含近年巨資收購的英國高端護膚品牌Elemis，以及澳洲天然品牌Grown Alchemist，多管齊下投資，讓歐舒丹迅速成為天然護膚品牌龍頭，擁有強大的競爭優勢，且除了歐洲，日本、香港、韓國與台灣等亞太區市場更是歐舒丹集團的銷售主力，所以也讓黑石看上其未來的高成長動能，提出收購意願。

彭博社報導，目前雙方談判協商已達最後階段，華爾街高度關注最終結果，究竟黑石能否再次順利完成迎娶，讓這家私募巨頭的規模更加擴大成長。

本文授權自今周刊，原文見此

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