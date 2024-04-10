德國已經準備好了！德勒斯登喜迎台積電 環保大國怎搞定晶圓廠用水很兇這件事？

【文/劉煥彥】

半導體晶圓廠向來是用電大戶及用水大戶，尤其是製程技術愈先進，對於電力及用水的需求就愈大。 台積電董事長劉德音周一（8日）對於美國政府拍板晶片法案補助金額的聲明，有一段話或許不是大家注意之處，但他提到亞利桑那晶圓廠對於用水的目標，是水回收率達到九成，也就是每用掉十滴水，終極目標是有九滴要回收再利用。 其實對成功吸引台積電去設廠的的德國來說，他們已經為此做好準備。 德勒斯登及所屬的薩克森邦，不僅將為聚集在歐洲半導體之都德勒斯登的各家半導體晶圓廠，打造全新的輸水幹管，而且將以地方政府的力量，朝向在地半導體業用水達到90%回收的目標。

台積電美國新廠 同步規劃了工業用再生水廠

台積電在昨天傍晚發表的聲明，有一段是這麼說的。

「台積公司實踐綠色製造，旨在成為環境友善企業的全球標準，在能源效率、節水、廢物管理和空氣污染管控等方面不斷創新。」

「TSMC Arizona 的晶圓廠以相同的全球願景設計和建造，目標實現90%的水回收率。」

「TSMC Arizona已就達到『近零液體排放』的目標，進行工業用再生水廠的設計階段，讓幾乎每一滴水都能於廠內再被利用。」

▲德國在去年9月台北SEMICON展場，大力宣傳台積電將去設廠的薩克森邦及德勒斯登。

德國是歐洲環保大國 最後一座核電廠去年除役

德國是歐洲的環保大國，不僅2023年將國內最後一座核能電廠除役，更喊出要在2030年代達到100%電力來自再生能源的超積極目標，這將使得德國成為全球主要經濟體中，第一個達到100%再生能源供電的國家，這意味也在德國的核電全數退場後，還要陸續終止燒煤的火力發電廠。

與此同時，德國希望借重來自北海及波羅的海的離岸風電，產生豐沛的風能及氫能，搭配太陽能發電，成為未來的供電主力。

對於全球半導體業巨無霸的台積電要去德勒斯登設廠，當地政府因應未來水電需求增加，已經做好了相關規畫，今年就會開始動起來。

德勒斯登的半導體廠排出工業廢水，會90%回收

在德國經濟辦事處2月中舉行的薩克森邦投資說明會中，特別來台的德勒斯登市政府經濟組總監Steffan Rietzschel表示，德勒斯登特別規劃了半導體業專用（不是台積電專用，而是半導體業專用）的新建輸水幹管及汙水幹管。

上述輸水幹管是從流經德勒斯登的南德大河易北河取水，提供在德勒斯登設廠的幾家晶圓廠使用，當地已有格羅方德（GlobalFoundries）設廠，英飛凌、博世（Bosch）等歐洲IDM大廠也有工廠，而英飛凌與博世也是台積電德國廠ESMC的合資夥伴。

不僅如此，當地半導體廠用完排出的工業用水，會90%回收，也就是有九成會一直循環利用，也就是說，最後當地半導體業只會有10%用水是取自易北河。

▲德國經濟辦事處今年2月舉行薩克森邦投資說明會，左起為德勒斯登市政府經濟組總監Steffan Rietzschel、薩克森邦經濟勞工交通部秘書長Thomas Kranlinski，以及薩克森邦投資外貿處執行長Thomas Horn。

Steffan Rietzschel在會後接受媒體聯訪時指出，「我們不是只有台積電要來，還有英飛凌、博世，我們都與這些廠商密切接觸，他們也要規劃自己的需求，所以我才會說，一直到2030年代的（用水）需求，我們都可以掌握」。

「我可以給你一個數字，當這個水利建設在2029年或2030年完工時，每天的供水量可以達到6萬立方公尺。以目前人口50多萬的德勒斯登來說，在炎熱夏天的用水量是這個數字的一半。」

「所以我們才很有信心的說，對於新建輸水幹管的供水量很有把握，對於興建中的汙水系統口徑及處理量也同樣有信心。」

薩克森邦是德國最大半導體及電子業聚落

在用電方面，同樣訪台的薩克森邦投資外貿處執行長Thomas Horn說明，德勒斯登所在的薩克森邦，是德國最大半導體及電子業聚落，而薩克森邦已經把對於半導體業的電力需求規畫，做到2030年。

他們非常有信心可以憑藉豐沛的再生能源，主要是來自波羅的海與北海的離岸風能發電，以及風能可以轉化為氫能的電力，來因應德勒斯登周邊各家晶圓廠的電力需求。

▲德勒斯登半導體聚落位置的示意圖，圖中間是德勒斯登國際機場。

根據這場薩克森邦投資說明會介紹，在德勒斯登設廠的各家半導體廠，大都位在市區以北、國際機場的周邊。

預計下半年動土的台積電新廠區，也是位在德勒斯登國際機場的西北邊。

本文授權自今周刊，原文見此。

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