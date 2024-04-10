是方受惠系統備援 連2年賺1股本！為何有中華電投資 卻不受3大電信商限制？

【撰文‧譚偉晟】

以機房出租、主機代管服務起家的是方電訊，除去年營收再創新高，且連兩年每股稅後純益（EPS）超過11元。面對台灣電信三雄、微軟等資料中心業者，是方如何持續成長動能，並投資機房緊抓新商機？

去年第四季開始，客戶都是要裝H100（輝達專門為處理AI運算推出的GPU型號）、要大供電需求。」談起人工智慧（AI）近年的發展，是方電訊總經理劉耀元笑說，就算客戶不明講用途，從機房的設備規格也能看出趨勢。站穩客戶對雲端建置的穩定成長，以及AI應用的新興需求，是方去年以全年營收三二．四三億元的成績，寫下歷史新高紀錄。

成長仍在持續，是方今年前兩月累積營收5.5億元，同樣是歷年同期最高。從1991年成立以來，是方透過自建機房、代管的模式，能以自有設備對接海外電信業者，提供網路交換、電信交換等服務，也能提供機房租用，甚至雲端服務。

以2023年營運來看，數據網路服務、IDC機房服務，以及是方自有的雲端服務，營收占比各為43.9％、31.3％、16.3％，另外還有8.5％的語音通信服務。

「電信中立」特殊地位

避商業競爭 與各家網路對接

永豐投顧的研究報告指出，是方是台灣唯一可以跟全球前三大雲端服務業者——亞馬遜AWS、微軟Azure、Google的Cloud Platform直連的公司，目前是方的機房包括宏鼎、麗源一號共兩座，使用率已逾9成。

能夠與國際一線業者合作，劉耀元指出，是方的優勢在於「電信中立」的特殊地位。他解釋，不論是電信交換服務或是網路交換服務，客戶一旦選擇中華或任一家電信業者，由於商業競爭的狀態，「中華要串遠傳（的網路），會非常難。」

但是，是方在中華電信投資後，仍是獨立於三大電信之外的IDC廠商，與各家電信網路對接的難度低。「早期，也有很多海纜業者到是方來（合作）。」劉耀元說的，同樣是藉由是方電信中立的特點，讓國際業者來台發展，都會優先找上是方。

只是，當Google、微軟等雲端業者，加速布建在台資料中心時，是方難道不會反被客戶競爭嗎？劉耀元指出，客戶建置資料中心的同時，也會思考如何確保數據高效率傳輸的需求，若採取通用網路、需要經過多個網路連線服務商（ISP），傳輸延遲就難降低。因此，是方這類可建立專門連線、簡化傳輸過程的業者，在Google等雲端大廠布建資料中心的同時，也會成為連線需求提升的受益者，「客戶的資料中心愈大，對我們反而是好處。」

過去的基礎，如今搭上系統備援與AI趨勢，成為是方加速成長的利基。雲端服務商、萬里雲執行長劉永信指出，過去客戶多以數據備份為主的需求，如今正逐漸往系統備援延伸，「很多高科技製造產業，他需要備援系統，如果有一套異常，（另一套備援系統）就可以重啟。」劉永信表示，這讓萬里雲對是方等IDC業者，需求顯著提升，「他們提供雲端機房，我們協助客戶做好備援。」

而另一個機房需求的變化，則來自於AI帶動的大供電規格。劉耀元說明，過去客戶常使用的單個機櫃，供電需求約為2至3KW，但如今隨著對大電量有需求的AI應用發展，帶動機櫃內供電提升到5至10KW。由於宏鼎這個早期建置的機房，其電力設施已難滿足客戶對大供電的需求，是方將單機櫃供電5KW以上的客戶，轉移到麗源一號機房。

「麗源二號」即將啟用

擴供電能力 滿足高效能散熱

這也讓2021年動工、預計在今年第二季啟用的「麗源2號」機房，被看好成為是方擴大AI布局的關鍵。新機房的重點，在於提供更大的供電能力，以及滿足高效能使用下，機房散熱的需求。

只不過，在力求最短時間建置完成的新機房，工程難度卻高出是方的想像。「建12台發電機，（吊入機房）就花了3個月。」劉耀元也指出，機房散熱工程，由於要提供冰水主機更大的解熱能力，「要用直徑更大、一個3百公斤重的管子，施工難度更高。」

用高規格打造新機房，是方看好的是AI迎面而來的巨大商機。「現在機房(兩座加總的)營收多少，新的機房大約也可以貢獻這麼多。」劉耀元言下之意，是目前客戶對新機房的需求正向，如果新機房未來使用率滿載，營收可望倍增。

元富投顧的研究報告指出，預期麗源2號在今年底前將有5成的進駐率，此外也提到，雖然新機房成本較高，但也能有更高的銷售單價，讓今年獲利成長可望超越營收成長表現。

下一波成長已見浪頭，劉耀元對是方的成長樂觀，「我們要做的，就是把客戶想要的資源，讓他們很容易地取得。」以電信中立這個有利的產業地位，深化和客戶的合作，是方正以此築高自己的競爭優勢。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1425期)

延伸閱讀》

住家裡1年能省42萬房租，為何兒子寧願租屋？一位母親給我們的警醒：退休思維可能會害你省掉未來

兆豐金(2886)帳上賺40％，該賣掉改買0050？她把50萬滾成5千萬、不到45歲財富自由：2個最佳賣股時機

年化報酬率逾11％！他遵守投資四「不」月領10萬股息，獲利極穩、打造快樂老後