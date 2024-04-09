黃子佼持未成年影像、又爆醜聞「該慶幸生在台」！他拿美國實例：人間蒸發都可能

【撰文／胡肇芳整理】

主持人黃子佼2023年6月被揭發#MeToo醜聞，拍影片認錯道歉，離開演藝圈後，近日因持有7部未成年少女不雅片，被檢方判緩起訴處分，震驚全台。而揭發黃子佼性騷的吹哨者Zofia，日前幫「K小姐」發文指控黃子佼性侵，而老婆孟耿如則關閉所有社群媒體。 對此，筆名為翁達瑞的旅美教授陳時奮表示在臉書表示，美加都有「幼童色情罪」。就算只購買、持有、或散發幼童色情影像，輕易就有5年以上的徒刑。他指出，若黃子佼住在美加，「他會被關到頭髮花白」。因為涉及的影片來自偷拍，刑期會被加重。除了黃子佼之外，偷拍與販賣女童色情片的人也跑不掉。 藝人賈永婕在臉書表示，黃子佼應該很慶幸生在台灣，如果在美國犯下傳播或持有child pornography是聯邦重罪，「FBI幹員全副武裝到家𥚃拎回去，然後手腳上銬收監」，她認為，台灣司法對此類案件太過寬容，應該重新檢討案例，從重量刑。

黃子佼2023年6月捲入「#MeToo」風波後，在偵查過程被發現個人隨身硬碟，裝滿許多色情片，其中7部影片受害者都是未成年少女，引發外界撻伐。衛生福利部也宣布，兒少性剝削犯罪零容忍，未來不會再與黃子佼合作，過去合作的影片也會全面下架。如今又有一位受害者揭露過去曾遭黃子佼性侵，再度掀起熱議。

黃子佼事件若在國外，會是怎麼樣呢？筆名為翁達瑞的旅美教授陳時奮在臉書指出，還在博士班時，讀了一篇國際商務的經典之作，其中的一位作者任教某名校。幾年後有幸加入這所名校，但一直沒遇到我敬仰的作者。「幾個月後，我才知道故事經過」。

這位教授經常到亞洲從事顧問教學，更喜歡到泰國避冬。他的社交技巧純熟，專業能力出眾，也就是北美主流社會的人物：白膚色的男人。「在我加入這所大學之前，這位教授出事了。」

翁達瑞表示，有一天，這位教授的筆記型電腦當機，送進學院的電腦中心維修。負責維修的人員在電腦硬碟發現大量的色情檔案，主角都是未成年的女童。校方將檔案交給警方，教授也坦白認罪。

這位教授的認罪獲得法官的寬貸，最後沒有被判處重刑，但失去了大學的教職。他處理了房產，然後就人間蒸發。羞愧讓他斷絕與所有同事的聯絡，至今沒人知道他的去向。「這位教授就是我無緣的同事！」

翁達瑞指出，美加都有「幼童色情罪」。就算只購買、持有、或散發幼童色情影像，輕易就有5年以上的徒刑。「若黃子佼住在美加，他會被關到頭髮花白。因為涉及的影片來自偷拍，刑期會被加重。除了黃子佼之外，偷拍與販賣女童色情片的人也跑不掉。」

翁達瑞感嘆，黃子佼受到影劇圈的保護。除了極少數特例，無人出面切割或譴責黃子佼。最離譜的是，黃子佼的太太還出面為丈夫緩頰！

翁達瑞砲轟，「我要不客氣的說，縱容黃子佼的惡行等同踐踏女性的尊嚴，殘害兒童的福祉。兩者都不應存在文明社會。我無緣的同事消失在人間！接著，我要看影劇圈如何處置黃子佼！」

賈永婕：重新檢討案例，從重量刑

而藝人賈永婕則在臉書表示，K小姐的故事告訴我們一件事就是這些都只是冰山一角，還有更多的被害人，到底在演藝圈的光環包裝之下侵犯了多少未成年的少女？也許答案永遠無法知道，因為事隔多年，證據不足。但是就連有實證握有7部未成年性影像的部分，也只有輕判罰錢外加不痛不癢的悔過書。

賈永婕說，黃子佼應該很慶幸生在台灣，如果在美國犯下傳播或持有child pornography是聯邦重罪，「FBI幹員全副武裝到家𥚃拎回去，然後手腳上銬收監」，如果重刑入獄，聯邦監獄牛鬼蛇神那麼多，應該不會很容易出來，台灣司法對此類案件太過寬容，應該重新檢討案例，從重量刑。

本文授權自今周刊，原文見此。

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