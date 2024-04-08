每月定期定額1萬…20年存千萬 專家：小資先存3~5檔高股息股 才能買台積電

【文．周靖璞】

近年存股、買ETF成為一股投資顯學，在人生不同階段、不同收入背景下，該採何投資策略？理財作家華倫建議：「小資族剛出社會，可存3~5檔高股息ETF，透過穩定配息降低投資風險；隨著年齡及薪資增長，可將部分資金投在產業龍頭成長股；接近退休時，因生活目標改變，又可回到高股息標的，每月滾出穩定現金流，讓股息來支付生活開銷。」

「投資組合不是是非題，買了ETF、也可買個股。」華倫表示，許多投資人認為ETF獲利太慢，不如自己挑幾檔個股打造自己的ETF組合，兩者自由搭配。

「存股時要想自己就是股東，靠公司員工賺錢，如果是好公司股票，我存了很少會賣。」華倫表示不少投資人除關注台股、也希望將投資觸角延伸至美股，有的人透過複委託或是開美股帳戶，他在節目中建議亦可選擇國內業者推出投資美國個股的ETF，例如：00757(統一FANG+)前十大成份股中有Google母公司Alphabet、通訊晶片龍頭Broadcom、特斯拉、亞馬遜等公司，00916(國泰全球品牌50)前十大成份股中有微軟、蘋果、亞馬遜、臉書Meta等公司。

年輕小資族或退休族，都適合存高股息

華倫建議剛出社會的小資族，此時薪水還不高，先挑選3-5檔高股息個股或ETF，因這些股票通常具穩定特性，每年殖利率約為5%左右，有助減緩市場波動帶來的風險。

「如果小資族一開始就買台積電，下跌到370元時，很可能心情會崩潰。」華倫老師表示，台積電配息殖利率不高，不了解市場的小資族容易在下跌時放棄出場，錯失成長到700多元的機會，建議初學者避免一開始就投資低殖利率的成長股。

此外，華倫提醒評估殖利率時，應採3-5年平均殖利率較具參考價值。例如：防疫口罩股恆大（1325），僅2020年疫情期間殖利率達12%。選擇存股標的時避免被單次性事件影響，採3-5年平均殖利率評估較能準確反映公司配息情況。

隨年齡增長和薪水穩定增加，像不少投資人在40餘歲累積到不少固定配息存股，此時可將部分資金投於產業龍頭成長股，擴大投資組合多樣性。產業龍頭股通常具市場地位和成長潛力，華倫老師分享自身投資20多檔股票，都是長期投資，甚至會在下跌時加碼布局。

當屆齡工作退休，隨著生活目標改變，需每月滾出穩定現金流，投資方向應回到高股息標的，讓股息應付生活開銷。華倫老師解讀兩個時期的心態比較：「年紀輕存高股息是打好心態基礎，年紀大則是為了享受生活。」

股票買一次，股息領一輩子

「本小利大，利不大。」華倫老師分享投資金句：「1萬元的10%收益只有1000元；1000萬元的10%收益就有100萬了。」他鼓勵年輕人多開源、增加主動收入，透過長期持有優質股票領取股息，創造被動收入實現財務自由目標。

華倫表示，當累積張數越來越多的時候，股息也會越來越多，有一天可靠股息被動收入生活，甚至可以當傳家寶，留給下一代，是很划算的投資。「假設用年化報酬率12%計算，挑選好的龍頭股或是ETF，每個月定期定額存1萬元，20年也可以存到1000萬!」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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