台東紅葉少棒55年前喚醒台灣棒球魂！現在引進職棒級訓練技術後 將如何培養新世代好手？

2024年棒球熱潮在台灣持續熱燒！ 從3月初的日本職棒巨人隊來台對戰中信兄弟隊、中華職棒首次在台北大巨蛋開打，到預定11月登場的世界12強棒球賽有部分賽事移師台灣，棒球熱潮在國內將從年初一直熱到年底。 這不禁令人想起，55年多前引爆國內少棒熱潮的台東紅葉少棒隊，現在的狀況如何？ 其實，在工研院為國內職棒球團開發的科技訓練系統，因應少棒訓練環境而修改後，一年多前率先引進至台東縣延平鄉的紅葉國小，已經為新一代的少棒選手打造了不同於以往的訓練環境。 有了國產科技工具的幫助，紅葉國小在校長方穎豐帶領下，希望能從少棒開始，培養出下一代的台灣棒球好手，甚至登上國際舞台。

1968年紅葉少棒風靡全台灣 引爆國內棒球熱潮

對不少中高年齡的國人來說，紅葉少棒是個大家共同的成長記憶。

1968年8月25日在當時的台北市立棒球場（現在的台北小巨蛋），紅葉少棒隊以7比0的懸殊比數，擊敗日本關西聯隊，不僅轟動了全台灣，也從此打開了國內的棒球熱潮。

從1971年至1974年，我國少棒代表隊連續四年在美國威廉波特的世界少棒大賽中奪冠，使得國內的棒球熱潮再上一層樓。

▲台東延平鄉紅葉國小內的紅葉少棒紀念館，陳列了1968年紅葉少棒打響名號那場比賽的陣容等背景說明。 今周刊提供

紅葉少棒隊一度解散 重新成軍後又有工研院技術加持

惟後來由於人口外移、年輕學子人數不足，台東紅葉國小的少棒隊一度解散，後來在現任校長方穎豐大力奔走下重新成軍。

不僅如此，工業技術研究院運用經濟部科專計畫執行的「新興運動科技創新技術與服務應用研發計畫」，先是開發出職棒等級的科技棒球訓練系統，獲得國內職棒球團採用，一年前也在因緣際會下，以紅葉國小為第一個示範案例，引進工研院開發「科技棒球九宮格」與「打擊手訓練分析」等運動感測系統技術。

這個示範案是收集個人化數據，精準為球員制定投球與打擊的改善方針，提升球員成長黃金期的訓練效率。

根據工研院上周五（3月29日）在紅葉國小的應用成果展示內容，這套科技棒球訓練系統有兩大組成，一個是「科技棒球九宮格」。

國際職棒球團多半採用雷達測量投手的投球彈道數據，例如球速、轉速及落點等，工研院這套系統是以自行開發的演算軟體，結合輕量化高速攝影機，達到雷達測量的相同效果，可以提升投手的控球訓練效益。

當天方穎豐校長在解說時提到，要調教出優質的棒球選手，「少棒就要開始，因為他們已經可以接受專項訓練，只是他們的肌肉及投球量，我們要控制，以避免受傷」。

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第二個組成是打擊手訓練分析，也就是透過AI（人工智慧）計算打者的打擊影像，短時間內分析出打擊感測及數據，包括了打擊初速、仰角、姿勢及球速等。

由於這套系統架設方便，安裝機動，有助教練快速提升選手打擊的的訓練效率。

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郭泓志、張育成回台指導小選手 也有用這套科技棒球技術

工研院中部分院設計創新組組長黃天佑說明，這套運動科技系統原本是為國內職棒球團設計的，後來想到「不只是職業球團，台灣很多地方的三級棒球應該都可以用，就思考怎麼推廣到有三級棒球的地方，而台東就是有培養很多三級棒球選手的地方」。

後來工研院接觸台東縣政府，雙方經過討論及訪查，決定先從延平鄉紅葉國小及台東市的第一棒球場，作為率先引進這套運動科技系統的地方。

「我們最早是來這裡辦棒球營，有找郭泓志、張育成，他們在（國外職棒）球季之外都會回來，回來訓練這些小朋友。」

「我們就導入這樣的運動科技，讓球星及小朋友在訓練教學的同時，也有這樣的運動數據可以搭配及指導，一路下來到現在已經（用了）一年多了。」

美國大聯盟就有數據專家 「要對戰哪個球隊，判斷哪個球員要換代打，全部都是數據」

被媒體封為「棒球校長」的紅葉國小校長方穎豐，畢業於台東師專體育科，有桌球、田徑、籃球及棒球的多年教學經驗，指導棒球更有30多年。

方穎豐認為，在科技幫助下，可以加快小選手們的訓練速度，也讓教練了解選手的體能變化，從而做出最適合的判斷，不只可以縮短城鄉資源距離，讓小選手站在科技巨人的肩膀上，也能有助未來訓練之路。

方穎豐曾經與他當年慧眼發掘的旅美棒球好手張育成，討論科技應用在棒球的實例，「美國大聯盟就有一組數據專家，要對戰哪個球隊，判斷哪個球員要換代打、哪個投手上場，全部都是數據」。

他說明，不只是數據收集，後續的比賽與訓練課程才是科技棒球的價值所在。

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待這套系統導入紅葉國小少棒後，最直接的改變就是訓練課程與指導方式，脫離了傳統土法鍊鋼的訓練方法，讓教練得以能找到每位小球員的特性或弱點，進而調整或加強訓練。

成果展當天代表縣長饒慶鈴出席的台東縣政府秘書邱振華表示，台東是全國少數發展五級棒球運動（少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒）的縣市，近年致力發展運動科技產業，帶來經濟動能與創造在地就業機會。縣府希望藉此拋磚引玉，吸引職業選手回饋基層，讓原鄉小朋友獲得更多棒球資源，並以「大學長」張育成為目標，挑戰成為台灣棒球明日之星。

台東縣延平鄉鄉長余光雄則表示，自己是1966年出生，也是紅葉國小校友，看到1968年紅葉少棒國手來到現場很感動。

當年小選手以土法煉鋼訓練方式，像是用球棒打輪胎，感謝經濟部導入運動科技，希望在科技加持下，可以讓紅葉國小方校長帶著小球員打進美國威廉波特少棒賽，為台灣的棒球貢獻一點力量。

本文授權自今周刊，原文見此。

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