24小時想飛就飛！台灣大老闆瘋私人飛機…不受限航班 1日來回還能返台吃晚餐

疫情期間，為了避免感染所激增的私人飛機需求，持續延燒至今，台灣富豪也爭相加入行列。究竟，私人飛機有哪些無法阻擋的魅力？

後疫情時代，全球又掀起新一波私人飛機熱潮！

不受航班、航權限制的私人飛機，一直是金字塔頂端富豪生活的標準配備，更是許多跨國公司給予高階主管商務往來的交通工具；尤其過去3年疫情間搭商務包機外出，除了時間靈活，更減少疫情感染風險，例如最近屢次回台都引起科技旋風的輝達創辦人黃仁勳、超微執行長蘇姿丰，都是搭乘私人飛機來回。

國際航空數據業者WINGX統計，去年有7百多架新私人飛機進入全球市場，到2023年底，全球短程航班的私人飛機使用量增加7％；國際航空顧問業者PJCC近日出版最新報告也指出，43％的購買私人飛機會員卡受訪者，仍將持續定期搭乘私人飛機，比2022年高出3個百分點。

這股風潮，近期也吹向台灣，愈來愈多大老闆入手私人飛機。

租賃搶市 企業家供包機服務

國巨董座陳泰銘不僅是豪宅文華苑的大戶，近期他再度購置私人飛機，在富豪圈成為話題。

事實上，在台灣的相關商機，除了有專門經營私人包機服務的航空公司快速崛起，讓企業用包機或承租方式提供給公司高階主管進行公務，可以隨時調整行程。

此外，本土租賃龍頭中租迪和，是台灣首家進入飛機租賃的公司；又如自身擁有私人飛機的鴻海集團創辦人郭台銘，也在2010年成立華捷航空對外提供私人包機服務；其後力晶集團創辦人黃崇仁也加入市場搶商機，都讓私人飛機市場更熱鬧。

「企業家會想買或租私人飛機，最主要是節省時間，錢不是問題。」曾任機師的台北市議員張志豪就曾聽聞，某企業大老闆搭私人飛機到上海巡視，只要早上9點出發，上海開完會還可以順便去其他省分基地洽公，落實兩岸一日生活圈，連回台灣吃晚飯都可以。

各國對私人飛機的分類不同，為了確保使用彈性大，企業家多半會購置能越洋飛行十幾個小時以上的大型私人飛機，從台灣飛到美國東岸都不成問題。

據了解，一架大型飛機要價逾7千萬美元（約21億新台幣），郭台銘的私人飛機灣流航太G650ER商務機即屬此類。也有台灣傳產企業家購買波音737客機，將原本可坐5、60位乘客的客機改裝為私人飛機，讓機艙空間較為寬敞舒適。

張志豪透露，養一架私人飛機的隱形成本不少，包括維護保養、聘請飛行員、承租停機位等都是固定支出；《民用航空法》更嚴格規定，航空器不管有無飛行，每年都必須定期維修，而按大小型號飛行時數所產生的支出也有所不同，每年初估一億新台幣是基本門檻。就有傳產老闆最近原有意購買私人飛機，卻因聽聞每年維護費達上億元，因此臨時喊卡，精打細算的風格可見一斑。

登記海外 享第三地直飛航點

私人商務專機公司透露，搭乘私人飛機最大的好處是不需要等飛機，只要提出的航路規畫得到塔台航管許可，幾乎是24小時想飛就飛。很多企業大老闆在東南亞設有工廠，也習慣搭私人飛機代步，甚至現在台積電到日本熊本設廠，就有科技公司為高階主管安排私人商務專機，可以不受航班時間限制、直飛目的地，大幅提升企業營運效率。

私人飛機的另一特色是高隱密性，業主不僅能享受專屬通關禮遇，沒有繁複的通關手續快速登機，在飛機上也幾乎是一對一尊榮服務。有意思的是，有些大老闆因特殊信仰，會親自面試機師，或指定找具福相的機師，也有業主要求外籍機師，以確保在飛機上談事情更加保密。

台灣企業家擁有的私人小飛機多登記在國外，主因是登記在兩岸以外國家的飛機，可從第三地直飛中國，便於來往。除此之外，商務專機不需航權，想飛哪提出申請就可以，台灣許多沒有直飛的航點，私人專機可以任意直飛，這也是富豪購置私人飛機的另一大誘因。

本刊向國巨查證陳泰銘是否新購入私人飛機，國巨表示，此為陳董事長私人事務，不便回應。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1424期)

延伸閱讀》

鴻海攻上150元卡關！台股4月重開局，廣達、技嘉?7家「老AI股」重獲市場眼光：它被外資喊到410元

還海行動2024系列一》小丑魚不見了，台灣海底正在「白色荒漠」化？盤點四大生存危機

全家的房子將來是大哥的，也幫二哥出頭期款！當我要買房時卻一毛錢都不肯借，爸爸：女生買什麼房子