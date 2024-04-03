這檔半導體供應鏈曾是興櫃獲利王！從水電行做到晶圓廠 巨漢成無塵室大贏家

【撰文‧段詩潔】

從冷氣黑手起家，巨漢一路做到最高等級的半導體無塵室，超過35年的實績積累，他們是怎麼做到的？

蓄著長鬍，沏上一壺自己栽種的好茶，無塵室工程廠巨漢系統科技董事長王滄鍊散發著濃厚的藝術家風格；談笑風生的背後，成立超過35年的巨漢，可是躋身半導體熱潮的贏家。

巨漢專精於高科技廠房無塵室整合型工程服務，包括力成、力積電、京元電、南亞科技、台灣光罩等都是客戶；2022年更以每股稅後純益（EPS）34.24元，榮登當年度興櫃市場每股獲利王。不只如此，以巨漢2022年營收高峰超過47億元、員工不到90人估算，人均營收貢獻已超過5000萬元。

從做冷氣空調起家，巨漢是怎麼跨入半導體產業？

「我做工的啦！早期做冷氣，算是黑手。」當年王滄鍊與同學林敬堯（現為巨漢董事），退伍後一起創業打拚，落腳在竹科附近。他回憶，雖然金額很小，維修一台冷氣3千元，但可以賺兩千元，「技術工嘛！但是那個很累啦，雖然只是小小的工程行，營收也做到1億元。」

1989年巨漢正式成立，從傳統的水電行，跨足到公共工程業務領域。王滄鍊直言，園區的工程，如果你沒經驗、沒有口碑，基本上不大會給你做，一開始要打進去很難。「那個年代，我們為了拿業績，估價的時候就準備虧錢了，就是為了要累積那些實績。」

承攬公共工程時，也間接認識一些電子廠商，巨漢初期靠著幫PCB、光電廠商建置無塵室來累積經驗。隨著半導體快速崛起，1994年，巨漢拿到第一家半導體廠無塵室訂單，客戶是記憶體廠商華邦電，取得了跨進半導體領域的門票。

巨漢總經理羅瑞鴻解釋，半導體無塵室與一般無塵室之間難度差異性就在粉塵數。要做到半導體無塵室等級需要到一級，一般PCB廠是一萬級，數字代表的就是環境測試的粉塵數量多寡，可見半導體要求是幾乎零粉塵。在電力、空調、環境控制與水氣製程管路等廠務設施系統，穩定性要求也更為嚴格。

打敗國外大廠 收服台灣光罩

在台灣光罩營運長黃郁斌眼中，半導體核心就是無塵室，建置得好，就能在營運管理上帶來相當優勢。因為半導體廠是24小時運作，廠務系統要求很高，百分之百不能出錯；就像科學園區電力系統是雙迴路，一邊故障另一邊馬上接上來，必須非常可靠。

黃郁斌透露，自己以前待過太陽能廠、封測廠時，就與巨漢合作超過15年，見證了巨漢的規模持續擴大與進步。以邁入第36年的台灣光罩來說，以前都用國外一級廠商，服務雖然很好，但是價格太高；台灣光罩在2020年決定引進本土廠商，公開招標後，巨漢取代了原本的國外廠商，發現品質一樣好、CP值又高。

他觀察，早年業界都是用2D套圖，也就是供應商聚在一起談，管線設備等會不會互相打架；而巨漢早在2011年左右就導入BIM系統（建築資訊模型），因此能夠精準模擬。巨漢很早就有成為一級無塵室廠商、數位化的決心，若開始施工前規畫精準，電腦模擬過，就不用修修改改。「你可以想像無塵室很擠，有三層結構，上面一米的空間，擠滿了各式管線，配置必須要很精準。」

巨漢能做到不輸國外大廠的能耐，便是逾30年的累積發揮功效。巨漢近年獲利表現穩步成長，2023年雖受到半導體市況修正、客戶資本支出進展遞延影響，EPS仍繳出13.54元成績。

案子量體將放大 切入晶圓廠

羅瑞鴻不諱言，巨漢過去做的案子量體較小，未來將朝量體放大的方向走，「過往都是做半導體的後端封測比較多，我們現在已經切到晶圓廠，晶圓廠的期程會長一點，不過也是必經的陣痛期，希望在營收與EPS取得進一步的平衡。」

巨漢30多年來，做到工安零重大事故、與業主零訴訟、零壞帳成就；法人指出，這個行業的關鍵，其實不是看產品，整合廠商的能力才是這個行業最重要的特色。「巨漢毛利率高達4成，相較於同業約2成的毛利，資源極大化應是關鍵。」

富邦證券資深副總吳春敏觀察，公司的管理方式剛柔並濟，對員工的要求非常嚴謹、採取精兵政策；但同時給員工的福利也相當好，員工的滿意度與向心力高，自然回饋在公司的業績上。

目前巨漢在手訂單約90億元，半導體產業景氣仍相當看好；受惠5G、AI潮流將驅動高科技業增加資本支出，以及ESG與碳中和議題衍生新商機下，王滄鍊有機會率團隊衝出下一波業績高峰。

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