00929最新配息出爐！年化配息率逾11% 股息價差都想賺「可搭這2檔」

【撰文／黃明惠整理】

規模突破1500億元的復華台灣科技優息(00929)公布最新配發金額，本次配息金額提高至0.2元，以週一(4/1)收盤價20.76元計算，單次配息率為0.96%，年化配息率上看11.5%。 據集保中心統計，00929到上週為止，受益人數為62.4萬、規模達1574.62億元，最新公告4月除息日訂於4/23，投資人若想參與該次配息，最晚須4/22前持有或買進、5/20領息；而每受益權單位實際配發金額及組成項目與占比資訊，將於4/17公布。

市場法人分析，00929今年來至3月止，每月配息金額皆穩定維持於0.13元，累計自去年7月首次配息以來至今年3月止，共配息9次、配息金額1.05元，股價從掛牌上市的15元成長至20.76元（4/1收盤價），凸顯其配息之穩定性、兼顧台灣電子產業成長，並滿足投資人每月現金流的收益機會。

觀察00929過去配息紀錄，共有9次除息紀錄，均已順利完成填息，最快時間只花一天就填息達標。00929自去年7月配息，連續配發6次0.11元，今年1月提高至0.13元、且連續3個月維持水準，本次提高至0.2元，刷新配息紀錄。

復華投信週一最新公告，00929配息金額，從先前0.13成長到0.2元，除息交易日訂在4/23、收益分配基準日4/29，配息發放日為5/20。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，隨半導體景氣復甦、加上2024上半年的低基期，預估台灣上半年經濟增速仍維持較高水準，加上AI應用挹注成長動能，有利整體台股電子產業營收獲利表現，若擔心個股或單一供應鏈於高檔行情出現震盪，建議可透過一籃子績優電子股佈局的台股ETF，掌握趨勢成長投資機會。

5檔月配高股息ETF比較

財經YouTuber「柴鼠兄弟」曾以00939、00929、00940、00934、00936這5檔月配高股息ETF來比較，依官網整理近5年的指數殖利率，「柴鼠兄弟」解釋，不是同一家指數公司出的指數殖利率，算法可能不一樣，不適合直接拿來比，但這5檔月配剛好都是用台灣指數公司出的指數，所以比較基礎是一樣的。

「柴鼠兄弟」表示，如果取過去5年的平均值，最高的是00939的9.84%，00929和0940也有超過8%。然而這5年裡面有多頭也有空頭年，還包含整個疫情階段，所以不論市場多空，平均來講這3檔ETF都有8至9%的配息能力，就算是目前資料不足的00934和0936，平均下來也有6至7%左右的水準。

至於這5檔到底要怎麼選呢？「柴鼠兄弟」以5點分析，首先是，在意高配息首選00939；其次是，在意實績首選00929，可搭配00940、00936；第3，想要雙週配，就存股00929搭配00939或00940。

至於第4則是，希望兼顧股息和價差，就存股有淡季加強策略的00934、00939；最後，喜歡張數多，就買10元發行的00940。

本文授權自今周刊，原文見此。

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