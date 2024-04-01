蘇丹紅、紅麴到寶林中毒案…食安連環爆誰負責？他點出：民眾只關心「這件事」

【文．胡肇芳 整理】

台北市信義遠百A13「寶林茶室」餐廳食物中毒持續延燒，截至目前已累計18案例、2死亡、5重症。衛福部週四（3/28）緊急召開記者會，確定其中1名呂姓死者體內，採樣到罕見且致命「米酵菌酸」，證實為食品中毒，為台灣首次出現因該毒素死亡事件。 而根據《鏡週刊》報導，就在記者會結束後，第2例死者血液檢驗結果也出爐，證實體內也有「米酵菌酸」。 對此，日本資深媒體人矢板明夫直言，這兩天看台灣的新聞，藍綠又在吵架、互相指責，「打這種口水戰十分無聊」。他表示，民眾想要的並不是要誰道歉、誰下台。而是想知道，這種事為什麼會出現？究竟是哪一個環節出了問題？如何避免悲劇再次發生？

台灣近期食安事件頻傳，從先前蘇丹紅風暴到寶林茶室食物中毒案，都讓外食族感到心驚膽戰。日本資深媒體人矢板明夫在臉書PO文表示，這幾天日本和台灣都爆出了食品安全問題。日本的小林製藥生產的紅麴降膽固醇的保健食品出了問題，據說會嚴重傷害腎功能，已經造成了4個人死亡。

另外，矢板明夫說，台北寶林茶室發生疑似食物中毒事件，已導致2死5人病危。有報導指出，本次事件可能是「米酵菌酸」毒素所致。還有報導說，米飯河粉等放置久了，就會產生這種毒素，讓人感到十分震驚。

矢板明夫表示，從小到大，基本上以米飯為主食。「小時候大人教我說如果放置久了、米飯不新鮮了，加個雞蛋炒一炒就好」。吃過很多次，最多是肚子有一些不舒服而已，從來沒聽說過可能毒死人。所以，這一次的食物中毒事件，已經產生了巨大的社會不安。甚至有人認為，不能排除被投毒的可能性。希望政府能夠早日查明真相。

然而，矢板明夫表示，這兩天看台灣的新聞，藍綠又在吵架、互相指責。有人說中央政府應該負責，也有人說台北市應該負全責。「我認為打這種口水戰十分無聊。現在，民眾想要的並不是要誰道歉、誰下台」。而是想知道，這種事為什麼會出現？究竟是哪一個環節出了問題？如何避免悲劇再次發生？

他也呼籲，中央政府和地方政府需要合作、盡快調查出真相，才能緩解大家的不安情緒。等問題解決完之後，有的是時間來追究責任。

民意代表應該做的事情，不應該是藉這種不幸事件來攻擊政治對手，而是在查明真相後，制定出更嚴格有效控管食品安全的相關法規條例，才是最重要的。

本文授權自今周刊，原文見此。

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