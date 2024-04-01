快訊

馬英九深圳第一晚 觀看無人機表演後與台青交流

蘇丹紅、紅麴到寶林中毒案…食安連環爆誰負責？他點出：民眾只關心「這件事」

聯合新聞網／ 今周刊
北市衛生局稽查寶林茶室，查扣相關食材。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局稽查寶林茶室，查扣相關食材。圖／台北市衛生局提供

【文．胡肇芳 整理】

台北市信義遠百A13「寶林茶室」餐廳食物中毒持續延燒，截至目前已累計18案例、2死亡、5重症。衛福部週四（3/28）緊急召開記者會，確定其中1名呂姓死者體內，採樣到罕見且致命「米酵菌酸」，證實為食品中毒，為台灣首次出現因該毒素死亡事件。

而根據《鏡週刊》報導，就在記者會結束後，第2例死者血液檢驗結果也出爐，證實體內也有「米酵菌酸」。

對此，日本資深媒體人矢板明夫直言，這兩天看台灣的新聞，藍綠又在吵架、互相指責，「打這種口水戰十分無聊」。他表示，民眾想要的並不是要誰道歉、誰下台。而是想知道，這種事為什麼會出現？究竟是哪一個環節出了問題？如何避免悲劇再次發生？

台灣近期食安事件頻傳，從先前蘇丹紅風暴到寶林茶室食物中毒案，都讓外食族感到心驚膽戰。日本資深媒體人矢板明夫在臉書PO文表示，這幾天日本和台灣都爆出了食品安全問題。日本的小林製藥生產的紅麴降膽固醇的保健食品出了問題，據說會嚴重傷害腎功能，已經造成了4個人死亡。

另外，矢板明夫說，台北寶林茶室發生疑似食物中毒事件，已導致2死5人病危。有報導指出，本次事件可能是「米酵菌酸」毒素所致。還有報導說，米飯河粉等放置久了，就會產生這種毒素，讓人感到十分震驚。

矢板明夫表示，從小到大，基本上以米飯為主食。「小時候大人教我說如果放置久了、米飯不新鮮了，加個雞蛋炒一炒就好」。吃過很多次，最多是肚子有一些不舒服而已，從來沒聽說過可能毒死人。所以，這一次的食物中毒事件，已經產生了巨大的社會不安。甚至有人認為，不能排除被投毒的可能性。希望政府能夠早日查明真相。

然而，矢板明夫表示，這兩天看台灣的新聞，藍綠又在吵架、互相指責。有人說中央政府應該負責，也有人說台北市應該負全責。「我認為打這種口水戰十分無聊。現在，民眾想要的並不是要誰道歉、誰下台」。而是想知道，這種事為什麼會出現？究竟是哪一個環節出了問題？如何避免悲劇再次發生？

他也呼籲，中央政府和地方政府需要合作、盡快調查出真相，才能緩解大家的不安情緒。等問題解決完之後，有的是時間來追究責任。

民意代表應該做的事情，不應該是藉這種不幸事件來攻擊政治對手，而是在查明真相後，制定出更嚴格有效控管食品安全的相關法規條例，才是最重要的。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

你有買到嗎？小林製藥「紅麴」風波擴大！DHC、大研生醫都中鏢⋯225件下架商品清單一次看

寶林39歲男解剖發現「米酵菌酸」台灣首驗出！吃粿條如何迅速害肝衰竭？腎臟醫：這種白飯隔餐會出現

光繳稅就6400萬！八年級低薪宅宅每天盯盤17小時，翻成交量5千億當沖股神：我不怕賠錢，只怕自己無法突破

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

蘇丹紅、紅麴到寶林中毒案…食安連環爆誰負責？他點出：民眾只關心「這件事」

台北市信義遠百A13「寶林茶室」餐廳食物中毒持續延燒，截至目前已累計18案例、2死亡、5重症。衛福部週四（3/28）緊急召開記者會，確定其中1名呂姓死者體內，採樣到罕見且致命「米酵菌酸」，證實為食品中毒，為台灣首次出現因該毒素死亡事件。

00940掛牌！長榮、鈊象、聯電...主要成分股揭曉 2原因高息ETF有底氣「免驚」

元大台灣價值高息ETF（00940）4/1掛牌，照規定上市前必須買滿9成部位，從週五(3/29)投信買超高達599.52億元，創下史上最高買超紀錄的情況來看，有不少資金可能是由00940所貢獻。相較之下，外資僅小買4.63億元，自營商更是賣出61.3億元。

省荷包看過來！4月電價拍板調漲 6類「設備汰換補助」最高可拿50萬 哪些可申請、資格一次看

電價審議會週五(3/22)下午登場，拍板4月電價漲幅平均為11％。住宅330度以下、小商店700度以下電價調幅3%，住宅331到700度、小商店701到1500度電價調幅5%；住宅701到1000度、小商店1501到3,000度則調漲7%，而住宅用電1,001度以上、小商店3,001度以上調漲10%。

川普媒體掛牌上市 身價狂飆登全球5百大富豪！前總統兼差帶貨王 銷售聖經「讓美國再次禱告」

美國前總統川普(Donald Trump)近期除了忙著總統大選衝刺，旗下的媒體公司Trump Media & Technology Group（TMTG）也宣布掛牌上市，川普的財富因此大幅增加，市場投資者對這家新媒體公司高度關注，也反映在該公司股價上，掛牌第一天就一度飆漲約58%，川普的淨資產更飆升了數十億美元。

AI是新的工業革命 黃仁勳欽點「8家將」護體輝達：台灣處於最中心位置

「GTC」是當今AI王者輝達（NVIDIA）自2009年起每年舉行的開發者大會，3月18日登場，這場盛會共聚集了300多家參展廠商、逾7.5萬名參觀者；「今天在這個房間裡，代表的是全球100兆美元行業的縮影。」這是輝達創辦人兼執行長黃仁勳在GTC主題演說的開場。

Netflix抓台灣寄生蟲 打開電視秒秀1步驟不照做「馬上被停用」

串流平台Netflix為了減少虧損，陸續打擊寄生帳號，雖然台灣Netflix今（2023）年5月也曾發公告但並未執行，不過近期卻有民眾發現，一打開電視，螢幕就會秀出大大的指示步驟通知，如果不照著做，就只能選擇乖乖「停用帳戶」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。