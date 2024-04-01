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00940掛牌！長榮、鈊象、聯電...主要成分股揭曉 2原因高息ETF有底氣「免驚」

聯合新聞網／ 今周刊
元大台灣價值高息ETF（00940）將於今（1）日正式掛牌。示意圖/ingimage
元大台灣價值高息ETF（00940）將於今（1）日正式掛牌。示意圖/ingimage

【文．林韋伶】

元大台灣價值高息ETF（00940）4/1掛牌，照規定上市前必須買滿9成部位，從週五(3/29)投信買超高達599.52億元，創下史上最高買超紀錄的情況來看，有不少資金可能是由00940所貢獻。相較之下，外資僅小買4.63億元，自營商更是賣出61.3億元。

至於究竟買了哪些成分股？股民也不用再猜了，00940於3月18日成立後，公告申購買回清單，揭露完整成分股，基金持有成分證券股票權重為92.44%，成分股檔數50檔，均符合基金公開說明書相關規範。

元大官網下午公布最大成分股，如先前預估為長榮（2603）、佔權重達9.32％。

其他前9大成分股則為鈊象（3293）、聯電（2303）、中美晶（5483）、和碩（4938）、聯發科（2454）、漢唐（2404）、環球晶（6488）、日月光控股（3711）與聯詠（3034），權重佔比落在3.51%到2.65%之間。

這檔在短短5個募集日就衝出新台幣1752億元規模的巨嬰ETF，將在4月1日掛牌，根據法規必須在前一個交易日公布成分股，也讓市場在該檔ETF成立後、掛牌前，熱烈討論到底要買哪一檔個股才能吃到豆腐的遊戲終於落幕。

其他00940的成分股還包括：光寶科、群光、中信金、新普、神達、世界、統一、亞翔、廣達、力成、東陽、東元、樺漢、頎邦、欣銓、中磊、可成、晶技、智易、佳世達、上海商銀、大聯大、巨大、致伸、神基、啟碁、矽格、寶成、聯陽、光洋科、矽創、瀚宇博、南茂、帝寶、精成科、大成鋼、耕興、瑞儀、中碳與合勤控。

圖片來源/翻攝自元大投信官網。
圖片來源/翻攝自元大投信官網。

此外，ETF在掛牌上市前必須買滿9成部位，從週五投信買超高達599.52億元，創下史上最高買超紀錄的情況來看，其中有不少資金可能是由00940所貢獻。相較之下，外資僅小買4.63億元，自營商更是賣出61.3億元。

據統計，投信史上前5大買超，除了週五的近600億元外，第二為3月19日的買超279.76億元，第三為3月28日的買超238.18億元，第四為3月20日的買超159.2億元，第五則是3月18日的買超132.06億元。

對於近期的高股息ETF狂潮，《今周刊》在週五（3/29）舉行「兆元級ETF市場的機遇與挑戰」論壇，在論壇上，《今周刊》發行人梁永煌分享：「這2個月來台灣有幾個關鍵字，第一個是蘇丹紅、第二個是ETF、第三個是米酵酸菌，這三個字如果你不知道，就好像不活在台灣。」

《今周刊》發行人梁永煌。 今周刊提供
《今周刊》發行人梁永煌。 今周刊提供

台灣人持有ETF逾4兆元 受益人近945萬人

以數據來看，台灣人目前持有ETF的金額超過新台幣4兆多元；以受益人人數來看，統計至今年2月底，也有近945萬人，相對起在2021年僅345萬人，呈現跳躍式的增長。

對於ETF成為台灣人重要的理財工具，儘管ETF經常被視為是「無腦投資」、「懶人投資」或「傻瓜投資」，但梁永煌分析，作為投資人要KMP（Know My Product），要了解自己買的商品，不是閉著眼睛去買。

他分享自己與財信傳媒董事長謝金河最近在討論的一個故事：「有些歐巴桑上街買菜，3塊、5塊優惠講價半天，回家以後追一檔飆股，結果賠一百萬。這是本末倒置的作法，尤其最近詐騙這麼多，如果聽人家話就去買，那賠錢幾乎是必然。」

台灣高股息ETF有兩大底氣 台灣企業高配息率與ETF高填息率

投信投顧公會理事長劉宗聖則分享，台灣的高股息環境是渾然天成的，主因有兩點，首先台股本來就是高配息市場；第二，近幾年台股表現強因此填息的機率高。

投信投顧公會理事長劉宗聖。 記者蘇健忠／攝影
投信投顧公會理事長劉宗聖。 記者蘇健忠／攝影

劉宗聖進一步解釋，如果上市櫃企業賺4兆元、配2兆元的股息出來，平均配息率就是50%，「過去這幾年台灣的股息配發率都是6成左右」。他也以同樣是科技產業掛帥的美國與韓國來舉例，美韓股息配發率僅2%左右，甚至美國還要就源扣繳30%，「在那種環境下去發高股息ETF，基本上投資人也不會買，相較之下，台灣企業都有股息的能力與意願」。

另一方面，台股這幾年表現很穩定，讓多檔高股息ETF都有填息，以利投資人進行長線投資佈局。

本文授權自今周刊，原文見此

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