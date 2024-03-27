即食雞胸肉月銷12萬片！卜蜂營收連5年新高 老董鄭武樾親吐「投資未曾失敗祕訣」

【撰文‧徐采薇】

連5年營收創新高，畜牧大廠卜蜂總能準確嗅出市場趨勢，並大膽投資，這一切，其實與它的「身世」有關。

超商、賣場的貨架上，從即食雞胸肉、熟食料理到炸物，這一個個生鮮產品，都是來自飼料與肉品大廠「卜蜂」。

「我們沒有廣告，也不去參展，品牌力是幾十年商譽打下來的。」今年88歲，卻仍日理萬機的卜蜂董事長鄭武樾說著，語氣滿是自豪。

在他的帶領下，台灣卜蜂營收已連續5年創高，2023年營收為292億元，稅後淨利22.7億元，而這樣的好成績也反映在股價上，最高達106.5元，寫下歷史新高紀錄。

攤開卜蜂事業版圖，從飼料廠、畜牧場、分切廠到食品加工廠等一應俱全，三大業務飼料及加工性熟料、農畜牧肉品與消費食品，亦均衡發展，約各占營收比重三分之一。

「我投資到現在還沒有失敗過。」鄭武樾自信地說，而讓他屢戰屢勝的關鍵，除了經驗老道，還有來自海外的資源。

抓海外趨勢 優化為在地口味

事實上，成立於1977年的台灣卜蜂並非本土企業，而是泰國、台灣混血。其母公司為泰國正大集團，主要從事飼料及加工性熟料製造銷售，雞肉、豬肉、鴨肉之飼育屠宰，台灣卜蜂則為泰國和台灣股東合資的公司，泰國股權占近4成，鄭武樾則為公司最大個人股東。

「既然合資，應該把對方的優點納入自己的經營，少走冤枉路。」鄭武樾不諱言，泰國卜蜂規模龐大，連泰國7-ELEVEN、好市多等通路都握在手中，商品還外銷歐洲、日本等地。

儘管台灣卜蜂資金獨立運作，但他們經常與泰國母公司交流海外客戶的消費趨勢，早一步抓住市場先機。

最經典的例子，就是2018年，卜蜂推出即食雞胸肉，單月就繳出銷售逾12萬片的好成績。

「雞胸肉口感偏柴，以前沒人要吃⋯⋯。」鄭武樾回憶公司內部評估情形，直言這個靈感其實來自泰國母公司出口產品到日本的銷售數據。

原來，當時日本因女性族群訴求健康，開始選擇高蛋白又低脂的雞胸肉，作為減脂餐，而向泰國大量訂購雞胸肉。

「我們知道後也跟著賣，後來愈來愈多人做，我們又增加泰式風味、越南風味等，增加選擇性，營業額也隨之上漲。」他說明。

疫情間，卜蜂更進一步洞察到居家烹煮的需求，將品類擴增至符合大家庭、小家庭到單身族的產品。「我們不會只依樣畫葫蘆，也會透過自己的研發團隊改良成台灣人偏好的口味。」鄭武樾指出，舉凡卜蜂的燒烤雞翅、炸雞塊、萬巒豬腳等，都是極具台灣特色的產品。

目前，卜蜂每年能生產近3千噸即食產品，品項多達千種，無論產量、品類都是全台食品廠之最。

不只如此，作為畜牧業一條龍大廠，卜蜂更堅持每年投資20多億元擴產。光是今年，飼料、養殖、屠宰與加工等產線都有增加產能，另外，冷藏生鮮肉品的鹽水廠、南投旺來園區的自動化冷凍倉儲等，都將陸續投產。

生產到加工 全產線均衡擴張

鄭武樾指出，正因卜蜂是垂直整合的一條龍廠商，所以下游末端商品需求增加時，勢必帶動上游原料跟著擴產，所以每年生產到加工端的產線都是均衡擴張。

「垂直整合可以避免很多浪費、利潤更高，若從飼料、養雞等從頭到尾自己來，約可省下六成成本。」大武山牧場營運長魏毓恆分析，卜蜂全方位的發展策略其實也和規模經濟息息相關。畢竟大廠自己創造需求，和純粹銷售飼料相比，不僅銷售更穩定，還能確保源頭品質，末端商品的價格也更具競爭力。

不過，也不是每次擴產都那麼順利。鄭武樾坦言，最難的，非養雞場、養豬場莫屬。

事實上，養雞、養豬場因為排泄物處理難度較高，容易產生異味，並衍生疫病問題，導致不少居民抗議企業建廠。後來，卜蜂改變策略，轉而收購當地無人接手或荒廢已久的飼養場，並自己添置設備，或是以契作方式，提供飼料、小雞給飼主，再整批買進。

「無法控制大環境，只能控制自己的成長步伐。」鄭武樾坦言，氣候變遷、戰爭，紅海航運危機、電價到勞工成本等，每個因素都可能導致成本增加，但面對局勢，他堅信，只要做好本業，卜蜂還有很大成長空間。

鄭武樾更預告，卜蜂的下一步，要瞄準銀髮族市場，「老人健康食品一定要去做，健康是符合時代需要。」他用一貫自信的語氣，訴說著下一個市場先機。

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