聲寶從餐飲門外漢當起 卻被疫情卡關…掌門陳盛沺親揭「生活服務全戰略」

【撰文‧陳葦庭】

台灣家電大廠聲寶集團為何要代理日本連鎖餐飲品牌莞固和食（がんこ和食）來台？總裁陳盛沺接受《今周刊》專訪，揭聲寶未來轉型服務業策略。

日式裝潢，裡頭還有一間間用木格柵隔成的包廂，這家位在新北市林口文化二路上的餐廳，是有60多年歷史，創立於日本關西的知名日式料理連鎖店莞固和食（がんこ和食），插旗海外的第一個據點。

而將該品牌代理到台灣的，是有88年歷史的台灣家電大廠現任掌門人——聲寶集團總裁陳盛沺。

作為台灣一家電子機械製造公司，聲寶事業遍及電子、通信、家電、資訊、科技等產品，為什麼要跨足完全陌生的餐飲領域？

跨餐飲轉型服務業

遇疫情逆風 5年僅開3門市

「我們未來會慢慢走向生活服務產業，畢竟高科技我們已經落後別人很多，再投入也競爭不了，不如就運用他們的技術，我們則專注在提升服務。」現年75歲的陳盛沺接受《今周刊》專訪時，一語道破自己帶領聲寶跨足餐飲的起心動念，直言未來聲寶發展方向將以販售、運送、安裝等服務為主。他解釋，考量公司產品都和家庭息息相關，才會決定把服務範圍擴大到飲食。

長期與日本有密切商業往來的陳盛沺，因緣際會下，在2017年，認識了莞固創辦人小嶋淳司。雙方一拍即合，早在2018年，就簽下台灣代理權，由聲寶投資1億新台幣，在台灣成立頑味國際餐飲，日方則負責菜單設計、人才培訓。

只是，一場疫情，卻讓聲寶的餐飲事業發展卡關。

2019年，莞固在林口聲寶總部開出第一家門市，但沒多久，就遇上疫情，營業額直接砍半，展店的腳步也只好放慢。截至今年初，莞固在台灣只有3家門市，林口總部外，分別位在台北市大直和台南安平。

「我們的速度真的很慢，因為一開始也不是太賺錢。」陳盛沺不諱言。

作為餐飲門外漢，陳盛沺並不氣餒，「做事業哪有在灰心，事業沒有3、5年，怎麼會成功？」話鋒一轉，看得出他對莞固的發展充滿信心，「今年開始展店腳步會加快，桃園中壢、台北市的商場都會有據點，台南也會開一家大店。」他透露。

讓陳盛沺如此自信的原因，是台灣人對日本料理的接受度高，而莞固在日本有1百多家門市，餐飲類型包括和食、壽司、居酒屋、火鍋等，還設有中央廚房和物流中心。「莞固在日本的經營哲學是超值、好吃，且讓人吃得快樂，食材不錯，價格又不貴的情況下，自然能吸引普羅大眾。」他點出莞固在日本經營成功的關鍵。

靠規模經濟衝營收

推加值體驗 人才延攬成關鍵

他思考，若是能借重日方經驗，將其營運模式複製到台灣，當門店數達到一定規模，就能降低採購成本，同時滿足不同客群消費者的需求。「起碼3年內要先開20家店，才會有簡單規模。」他說。

「莞固在日本品牌眾多，兼具高價與平價的餐飲類型，店型能大能小，可望吸引不同年齡層與收入的客群，在台灣市場相當有潛力。」與全台8成百貨、連鎖餐飲業者合作的天帷企管顧問創辦人林剛羽如此評價。

莞固的客單價從6百元的御膳料理，到數千元的懷石料理都有供應，目前家庭和商務客群占比分別為7比3，其中林口店去年營收突破3千萬元，開始有獲利。接下來也要積極展店，靠規模經濟再衝刺營收。

不只如此，陳盛沺還要把餐飲事業，和聲寶近年大舉投資的樂齡宅——橘青春結合，持續放大差異化優勢。

有別於多數樂齡宅經營者，陳盛沺不願稱其為「養生村」，而是以楓葉轉紅的「橘」作60歲後的代稱，期盼入住的人們都能用青春的心態享受人生下半場。而提供多元餐飲和服務的莞固，就是他的一大利器。

「橘青春開到哪，莞固就開到哪！」他指出，未來品項、人力紛紛到位後，也考慮運用品牌資源，開發廚藝、品酒等多元課程，為樂齡宅的體驗和服務加值。

只是，台灣市場不乏日式餐廳，加上疫情後服務業面臨大缺工，難道陳盛沺不擔心，競爭者眾多下，聲寶作為後進者，難以快速在市場占有一席之地？

「市場這麼大，我們還很小，只要做得好不怕沒生意。」陳盛沺自信地說著。不過，他也坦言，人才是眼前最大的挑戰，如何延攬新人才，同時讓過去從事製造業的員工轉換心態，端出有溫度、有價值的服務，將是聲寶能否成功轉型為生活服務產業最大的關鍵。

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