經濟數據看台灣一點也不小！黃仁勳談AI鼓舞人心 謝金河點「6公司」加入護國群山

【文．謝金河】

台灣的格局正在擴大 最近在Line的群組裡，大家都在瘋傳黃仁勳在矽谷台灣人餐會上的即席談話。黃仁勳手裡拿著紅酒杯，充滿自信地告訴大家：電腦革命就是AI革命，人類在用全新的方式在做這些事，台灣就在這個革命的中心點，我們值得為這件事對台灣喝彩！

黃仁勳說他是超厲害的台灣大使，因為他知道歷史，也了解台灣在這個產業革命中至關重要的地位！他的一席話鼓舞台灣人的心。黃仁勳也說了很多感謝台積電的話！進入Ai時代，因為講究客製化，加上少量多樣化，還有資料儲存，運算與安全，現在伺服器升級的水冷，液冷散熱，大大有利台灣，這是台灣大運的降臨。

反應在資本市場上，過去卅年，台股每次碰到萬點都遭到崩盤的命運。但這次站在兩萬點，台股居然屹立不墜，關鍵在台積電撐高了加權指數，而且，一家台積電市值到廿兆台幣，也把台股市值拉升到70兆換算成美元，已經達2.2兆美元。這也讓台股最近超越瑞士及南韓，成為全球第11大市值的股市，而且，台股市值追德國，這更是難以想像的事！

台灣的Gdp總量居全球21，台灣的出口全球排行18，股市規模全球第11，我們常說台灣很小，但從經濟數據來看，台灣一點也不小。有好的經濟表現，台灣下一步要展現更大的格局，像是善用3.86兆元的超額儲蓄，還有去年徵收的3.43兆稅額，加大對台灣的建設，這很可能是賴總統未來最重要的功課。

隨著股市市值大增，鴻海，聯發科都往2兆邁進，廣達，中華電信，台達電，富邦金都站穩9000億元，都有機會向兆元叩關。台灣正從台積電一個人的武林朝著護國群山的方向挺進。

最近台達電宣布大投資泰國，泰達電市值近一兆泰銖，泰達電在泰國的地位有如台灣的台積電，台達電加碼投資泰國，也是台灣實力的延伸。

這次黃仁勳在矽谷的台灣人餐會上即席演說，最重要的是他有台灣心，還有他懂得台灣的歴史！用史觀看世界，才能精準掌握未來！這些年唱旺台灣的人有福了！

本文授權自今周刊，原文見此。

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