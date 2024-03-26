00939破發、00941不配息卻飆17.X元！想賺價差「成分股一次看」

【撰文／黃明惠整理】

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳先前在GTC大會表示「輝達和台灣一起成長」、自詡「很棒的台灣大使」，一席話凸顯台灣科技業對AI供應鏈的重要性。3/15掛牌上市、主打半導體上游標的中信上游半導體(00941)，股價也在GTC技術大會後持續向上，週一(3/25)開盤股價就衝上16元，盤中最高一度來到17.28元，終場收在16.86元、成交量破18萬張、成交金額30億元。 00941盤中溢價幅度一度超過10%，儘管尾盤收斂，但仍高於9%，中國信託投信也提醒，投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性。

觀察市場另一檔熱門ETF統一台灣高息ETF(00939)掛牌首日3/20就衝破逾77萬張大量，但掛牌第3日股價不但跌破發行價，單周最低報14.89元，週一(3/25)開盤以14.92元開出、收在14.82元、成交量134,064張。

所謂溢價即高於這檔基金淨值（真正價值）的幅度，講白就是「有買貴了」的疑慮，先前金管會、證交所也曾示警一般超過3%溢價，就有風險。

中信上游半導體（00941）於3/6正式成立、3/15掛牌上市，成為海外股票型ETF生力軍。00941屬於投資海外股票的ETF，因此募集有設定上限195億，而募集期間也募得約175億元。

00941經理人葉松炫表示，半導體產業為各國的兵家必爭之地，在各國政策紅利支撐下，晶圓廠遍地開花，上游供應商掌握政策龐大商機，推升設備材料廠營運大進補，日本政府更是傾全國之力振興半導體產業，預料日本將重返世界舞台，而今年只是個開始。

00941追蹤ICE FactSet上游半導體指數，不僅擁有關鍵技術的設備廠，同時還掌握獨家專利的材料商，盤點前10大持股，其中就包括東京威力科創，其半導體設備市占率達17%，同時也是台積電的軍火庫；另在材料商部分，前10大中還有全球矽晶圓材料供應龍頭信越化學，在半導體材料市占率達30%。

00941經理人葉松炫指出，今年以來，全球主要股市普遍有所表現，其中日經225指數的漲勢備受矚目。

日本挾半導體產業上游優勢，在全球半導體關鍵技術的設備製造及材料製造領域佔有一席之地，像是日本最大半導體設備商東京威力科創、測試設備供應商愛德萬測試、日本晶圓切割機大廠DISCO、全球矽晶圓材料供應龍頭信越化學等股價表現維持強勁，激勵日本股市突破歷史新高點。

此外，不同於其他高股息ETF，00941是一檔追求資本利得的ETF，並無配息，有機會更快累積財富複利，其投資組合專攻掌握半導體關鍵技術的設備製造及材料製造兩大產業。

00941不配息要賺什麼？

買股票獲取報酬的方式有2種，一是現在許多投資人追求的高股息，另一種則是賺價差，差異如下：

領股息：當投資的公司賺錢時，公司會將一部分的獲利分給股東。 賺價差：如果投資的公司價值成長，它的價值也會反應到股價上。

而購買不配息的股票，要賺的就是價差，就像是如果投資人看好全球半導體產業的未來成長性，就可以考慮00941。

「沒有哪一檔ETF不能買 但必須知道買的是什麼」

知名團購達人「486先生」陳延昶發文指出：「沒有哪一檔ETF不能買，但必須知道自己買的是什麼，不是跟風搶買，若股市暴跌，或是景氣不好，配息會降低甚至配發不出股利」；也說自己感到最有興趣的，是近期上市但完全不配息的00941。

陳延昶表示自己最近感興趣的是00941，就是現在最夯半導體的上游產業，因為如果沒有這些上游產業的話，台積電連一顆晶片都製造不出來，成分股不光是半導體的上游產業，且大部分都是國外半導體供應商的龍頭標的，「這幾個供應商的共同特性就是有取代性低的技術專利、更是客戶們穩定長期合作的供應商，而且還具有寡占的龍頭市場」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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