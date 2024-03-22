00919像坐大怒神…最佳買點在哪？存股哥「高點」入手39張喊越貴越愛

【文．黃明惠 整理】

高股息ETF為近期投資人最關注話題。跟著00939、00940熱度，連帶拉抬00919股價，不少存股族持續買進00919。不過有股民對於00919近期股價表現如「大怒神」有些憂慮，好奇問：「00919的安全存股價位是多少？」 此外，觀察00919近4季配息金額，分別為0.54元、0.54元、0.55元、0.66元，呈現階梯式步步高態勢，且次次填息與抗跌跟漲，也符合存股族期待，但現在買在25.x元會不會太高？

據統計，高息ETF今年來含息平均績效漲逾1成、不含息也漲幅9%，代表高息ETF息利雙收後平均績效打敗大盤。

有股民在PTT發文，說自己在上週三到五都有買進00919，平均成本26.1元，已參加除權息，但這幾天股價像大怒神，坐轎在上面不太安穩，會吃不好睡不安穩，因此好奇發問：「00919的安全存股價位大概是多少？想安穩領股息，坐大怒神不太舒服」。

其他股民認為「919的成份股特性就是這樣，但長期應該還是向上，不想看高低太大就去買低波動，比如00713」、「買了就放著，何必擔心，你有這心力去研究這個，乾脆去玩個股」、「ETF都抱不安穩，我覺得你還是別投資股票了」。

也有股民提醒「不要拿個股的心態來看ETF」、「放長期的話，隨時買都是安全點，一個月後睡飽數錢」，也提出「要做短線，勸你還是趁早放棄ETF」。

00919價格飆不敢買？存股哥：手上優質資產變貴應該開心

對於這幾天00919的股價、只花了2天填息，投資部落客「槓桿存股哥」在IG發文指出好險自己在前陣子23塊「高點」買了39張，除了股息0.66入袋之外，走過路過順便把價差也賺了，這就是填息的力量。

槓桿存股哥表示「耕者有其填，填權息的填」，記得是在大俠的臉書看到的金句，用來詮釋存股的力量實在再適合不過，因為你很有可能不小心賺了股息也賺了價差，左手換右手，越換錢越多。

對於優質資產變貴的態度，存股哥說自己的想法一直是「越貴我越愛」，優質資產值得持續買進持有，「代表我的眼光獨到看上了真正有價的東西，我持續不斷的收購，甚至寧願付出一切代價，開槓桿去收購，就是要在資產增值的曲線上不斷佈局」。

「你以為的昂貴價，在我看來可是便宜到不行的便宜價，一旦被『價格』限制自己，將變得患得患失、綁手綁腳，別人大把大把的收購，你只能少量少量買進，最後才來後悔當時怎麼不多買一點」。

不過，他也提醒「存股人的超能力就是填權息之力」，但奉勸千萬不要輕易嘗試，「否則一旦你開始體驗填權息的力量、股息價差一起賺的魅力後，你將開始變得無法自拔，就會跟我一樣不惜一切代價瘋狂收購這些超級有價的資產」。

究竟00919進場多少價位更優？

00919的好買點是何時？投資達人超馬芭樂先前曾指出，基本上22元以下買進它，股利率約10%；24元以下買進它，股利率也還有9%，已經非常不錯了，不過若能買在較低的價位，一定會更開心，是吧。

大家都知道再優質標的也會適度拉回，好買點就有機會出現，但是要拉回多少才比較適當進場？市場上各有想法且意見紛陳，不過00919好價位，真的好買又好進，就是買綠不買紅、買跌不買漲。

超馬芭樂認為當00919的價格出現修正，修正幅度大致落在5.8%~8.3%，「如果是定期定額就無需計較，但若是想把握較佳的進場時點，當00919自高點修正至少5%之後，便是伺機進場布局的機會，如此以相對較低的成本，累積更多的部位，自然能創造更滿意的被動收入」。

00713持股成分股有哪些

為何股民會認為「不想看高低太大就去買低波動，比如00713」？

00713主打保本存息的設計理念，適合追求低波動和穩健的投資人，主要是以市值前250大，通過流動性檢驗的股票，依照股利率篩選，並採用品質、動能等指標進行篩選，按照獲利能力、權益報酬率、股利率、營運現金流量及波動度等，計算綜合分數後選取最終成分股。

玩股小博士從元大台灣高息低波(00713) 成份股來看，買最多就是電信三雄的台灣大及遠傳，至於持股最大比重的則是國內食品龍頭統一，這確實跟其他熱門ETF出現很大的差異，當大家都拼電子股或金融股，結果00713卻在玩抗跌冷門股，真的是跟00878不一樣，有機會形成投資產業互補。

圖擷自玩股網

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本文授權自今周刊，原文見此。

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