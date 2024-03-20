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有錢人價值觀好難懂！法國名牌「膠帶手環」要價10萬、洋芋零食包 為何一堆人買單

聯合新聞網／ 今周刊
翻攝自微博／Bunny小課堂
翻攝自微博／Bunny小課堂

【撰文/林依榕】

每個人都有自己的審美、價值觀，但是有錢人的時尚，恐怕會顛覆你的想像。

根據外媒《The Straits Times》3/14報導，法國知名時尚品牌巴黎世家（Balenciaga），在2024巴黎時裝週展示秋冬系列新款，其中一名身穿藍色連身裙被膠帶綑綁的模特兒吸引了在場眾人目光。

然而，吸眼球的並不是模特兒身上的服裝，是她手上掛著一卷印有Balenciaga字樣的透明膠帶的「飾品」，更驚人的是，雖然巴黎世家並未透露這款手環價格，不過類似商品售價大約都落在295歐元至1600歐元（約新台幣1萬至5.5萬元）之間。因此有網紅推測，這款「透明膠帶手環」很有可能會開價高達3000歐元（約新台幣10.3萬元）。

翻攝自微博／Bunny小課堂
翻攝自微博／Bunny小課堂

無論是設計還是價格，讓不少人瞠目結舌，時尚媒體highsnobiety還在影音平台曝光試戴影片，並詢問網友們「你會戴嗎？」

多數人認為，這根本是對有錢人的社會實驗，體驗一下當窮人的感覺，甚至表示巴黎世家一直在出售一些無意義的商品，「反正跟五金行買，成本低，沒賣出去也不會損失太多，有錢人照樣買單」。

當日常用品掛上品牌　激似的外型、價格翻百倍你買單嗎？

事實上，巴黎世家推出「搞怪設計」已經不是第一次，早在2017年就推出一款名為「Arena Extra-Large Shopper Tote Bag」的大型托特包，雖然全羊皮材質要價2000美元，但外型像極了Ikea藍色購物袋。

甚至在2023年夏季大秀（Balenciaga Summer 23 Collection），巴黎世家和洋芋片大廠樂事Lay’s聯名，推出要價1800美元（約5萬7000台幣）的「洋芋片手拿包」，外觀就是日常超商洋芋片的包裝，奇妙設計同樣顛覆外界想像。

不僅如此，像是要價1萬7700元的鑰匙髮圈，或是仿造專賣店紙袋的黑色提帶白色牛皮包，印上了巴黎世家的LOGO，不但被搶購一空，要價甚至是普通購物袋的百倍，讓許多人驚嘆「有錢人實在太想體驗當窮人的感覺了」。

▲圖片來源：微博/＠iBingo
▲圖片來源：微博/＠iBingo

本文授權自今周刊，原文見此

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