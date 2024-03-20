黃色小鴨吸金140億⋯IP角色襲台掀10兆可愛旋風：前3大IP曝光 最受歡迎的是它

【撰文‧徐采薇】

一個普通紙杯，加上寶可夢、Hello Kitty或米奇的圖樣後，就變成粉絲爭相搶購的商品，神奇效益，更讓超商、航空公司到政府等，都搶著合作。

角色IP（智慧財產權）經濟，正在你我的生活中發酵！

3月第二個周末，台南市安平、中西區到鹽水、七股的窄巷、公園湧入不同年齡、性別的人潮，他們的共通點，是都聚精會神盯著手機抓寶。

這，是《Pokémon GO》在台灣舉辦首場的Pokémon GO City Safari活動，該活動結合城市特色，推出地點限定的寶可夢，被玩家視為年度大事，兩天就吸引10萬人次造訪台南。

這場景不是單一個案，寶可夢所到之處，都能引起民眾狂熱。

2022年，華航響應寶可夢公司的「飛翔皮卡丘計畫」，推出台灣首架皮卡丘彩繪機，將一架A321neo窄體客機以「全機噴漆」的方式，繪上11個經典寶可夢，機艙內也提供專屬的寶可夢用品、周邊商品，吸引許多民眾搶搭，執飛航線也由原本的松山—東京羽田，擴大到東南亞、東北亞航點。

累計921億 寶可夢IP冠全球

同樣與寶可夢合作推出飛翔皮卡丘彩繪列車的桃園捷運表示，這是他們首次與IP角色聯手，不論在網路或實際生活上，都大幅提升桃園捷運的品牌知名度和沿線觀光。舉例來說，在印有寶可夢圖樣的「寶可夢一日套票」推出首日，就有南部民眾搭高鐵北上搶購，活動期間，一日票的銷售量更比平常高出兩成以上。

就連《時代》雜誌也在今年3月，以寶可夢的皮卡丘、小火龍、傑尼龜、妙蛙種子為封面，探討全球寶可夢旋風。

這些圖樣之所以廣受喜愛，不僅因其可愛、療癒的形象，也因它們能以各種形式出現在消費者的生活中，可能是故事、遊戲，也可能是商品，不斷勾起大眾的情懷，甚至養出一群忠實粉絲。

根據國際授權業協會（Licensing International）2023年發布的「全球授權市場報告」顯示，2022年全球授權商品及服務銷售額達到3408億美元（約10兆新台幣），相較於2021年的3155億美元，成長8.02％。

其中，以寶可夢的IP效益最為驚人，據金融服務公司Titlemax估算，寶可夢媒體授權收入已累計超過921億美元，穩坐最賺錢IP之首。Hello Kitty、小熊維尼則分別以8百億美元、750億美元緊跟其後。

「寶可夢媒介夠多元，一個媒介冷卻了，又可以創造出新的轉譯形式，讓它的生命週期不斷延展，讓這個IP不會被忘記。」一位不具名專家分析，這些衍伸周邊等於化身新的內容，也許有人壓根不看動畫，卻會因為可愛、新奇而去購買周邊。

但要導入IP並不容易，像華航的皮卡丘彩繪機從接洽到飛機正式亮相，前後就花了兩年，從討論、選角、設計、對樣、量產到進貨，每個細節都有學問。

舉例來說，在機上服務用品方面，華航得評估哪些東西是旅客接觸率高，同時又能滿足粉絲的蒐集欲；基於寶可夢玩家都是重度手機使用者，因此除了常見的紙杯、枕套等，還推出寶可夢電子登機證，讓旅客用手機報到，也能蒐集到專屬的寶可夢產品。

台灣設計 三麗鷗客製差異化

鏡頭回到台灣街頭，每走幾步路就有一家的便利商店，也是IP大本營，幾乎每個檔期都會推出當紅IP聯名商品或集點加購等活動。

作為台灣超商IP集點活動先驅的統一超表示，經典IP尤其占優勢，Hello Kitty、哆啦A夢、史努比、米奇等，是萬年不敗的肖像常勝軍。時間回到○五年，當時統一超推出台灣超商史上首個集點活動「Hello Kitty磁鐵集點送」，其中許多稀有IP圖案，引發民眾爭相蒐集。

不過，隨著各家超商都加入戰局，IP合作益發頻繁，如今單純的集點活動已不能滿足消費者，如何全方位包圍客戶，並在眾多角色中脫穎而出，成了業者最大課題。

2019年起，統一超廣設角色主題店，將IP的應用發揮到極致；至今已累計12種IP、破百家門店，平均帶動來客數較一般店增加一成。此外，部分門市還引進Pokémon Ga-Olé機台，提升客人停留店內的時間，並帶動消費。據統計，光是統一超與寶可夢的合作，就創造逾5億元商機。

近期，全家便利商店也推出一系列的寶可夢包裝商品，如私品茶單一品項，銷售就較去年同期成長15％。

同樣從形象出發，麥當勞今年1月推出「Hello Kitty金迎招財薯來堡」，採用招財貓的喜氣形象進行設計，搭上粉色包裝，帶動該品項業績較往年同期上升1成。

「我們可以自己生產新圖，當然還是需要送日本審核，但日本公司給予滿大的空間。」三麗鷗台灣子公司營業部兼企畫製作部本部長謝芷靜道出在台灣經營有成的關鍵。

原來，他們32年前便在台灣設子公司，後又成立12人的設計團隊，不同於多數IP由母公司全權掌控，能就台灣風俗民情和客戶需求客製新圖。

例如，三麗鷗4年前與全家、大甲鎮瀾宮三方跨界合作，推出「三麗鷗萌神降臨」集點活動，設計出披上神明外衣的三麗鷗角色，推出御守、筷子、行動電源等商品，完全顛覆日本品牌方的設計框架。

謝芷靜解釋，台灣地理位置離日本近，且特別關注日本流行，因此，給消費者跟日本一樣的東西，愈來愈難滿足差異化需求，於是，他們從一開始單純進口日本商品，進化到後來新設團隊、自創圖樣。

三麗鷗雖然沒有像寶可夢的遊戲媒介，也沒有迪士尼般的動畫故事做基底，但透過好的商品，他們也有自信能和消費者進行溝通。謝芷靜說，「我們的肖像沒有固定的發展，大家都可以投射自己的故事，這就是我們的優勢。」

「三麗鷗在台灣知名度很高，比海外都高。」謝芷靜自信表示，受惠於在台灣多年扎根，即使台灣面積不大，營業額卻能和人口兩倍、國土面積近3倍的韓國比肩。

再訪高雄 黃色小鴨吸金140億

就連城市觀光，也深受IP經濟的影響。

今年，高雄燈會的兩隻黃色小鴨，在短短一個月內吸引逾九百萬參觀人次，帶動高雄旅宿業住宿率超過8成，周邊商圈、百貨的業績則成長逾3成，估計共為高雄賺進140多億元觀光財。

高雄市觀光局指出，黃色小鴨的意象跨世代、跨語言、跨文化，是每個孩童成長過程的回憶之一，能同時吸引國內外旅客。而且，黃色小鴨2013年首度造訪高雄時，即創下390萬人參觀，10億元觀光產值，也讓他們有信心一定能再創佳績。

為此，高雄市觀光局不僅邀請荷蘭藝術家霍夫曼重遊高雄、實地場勘，同時盤點市府、民間和在地商家等資源，做好軟硬體建設、交通及旅遊配套。以交通為例，為了滿足全球旅客，從輕軌、渡輪到計程車，都搭配小鴨圖案設計。

高雄市觀光局指出，10年前，他們透過可愛的黃色小鴨軟化高雄冰冷工業重鎮的印象；十年後，則希望讓小鴨漫遊高雄港等地標與公共建設，引領遊客看見高雄的繁榮。

有此成功經驗，高雄市觀光局也承諾，十年後要再請黃色小鴨回港，且為了不讓IP效益只有十年一次，也將持續優化自有IP「高雄熊」，期待發展出專屬的IP經濟。

但，IP的養成不是一時半會，「一個IP要成功，內容是王道，而且必須經過3到4年養成，絕不是短線操作。」木棉花行銷長洪佳吟說。

其實，台灣也有一些從網路插圖崛起、甚至紅到海外的IP角色，如「馬來貘」、「咖波」、「宇宙喵」等，但背後的資金、世界觀乃至曝光管道都難與當紅IP抗衡，如何持續投資、長久經營，將是台灣IP產業必須面對的挑戰。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1422期)

延伸閱讀》

74萬股民注意！亞泥、國產、台泥...3大水泥股配息出爐，2檔殖利率衝6％、老董昔「這句話被奉經典」

「我對太太已經沒有愛情的感覺」…他求真愛想離婚，律師點破：婚姻到了某階段是情義相挺

GB200概念股》華碩、鴻海、緯創?輝達GTC大會，黃仁勳宣布GB200首度採用水冷散熱