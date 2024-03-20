佳世達小金雞將IPO！眾福如何從客戶求償上千萬窘境 變身面板界「航海王」？

【撰文‧張如嫻】

佳世達小金雞眾福，已做耐候型顯示器超過10年，產品能上山下海、跟著走遍極地與沙漠。客戶涵蓋全球休閒船舶、雪車龍頭品牌，他們如何從沒沒無名的小廠變成隱形冠軍？

船舶航行在海中央，船上顯示器歷經高溫日曬、海鹽侵蝕，依然能追蹤魚群移動、看見海底地形；來到極地，雪車上小小的儀表板在零下數十度、被大雪覆蓋，還是能正常運作。這類「耐候型」顯示器得承受惡劣環境，並維持至少10年不壞，全球有製造能力的廠商寥寥無幾，其中一家，就來自台灣。

成立於1997年的眾福科技，是佳世達持股38.35％的轉投資公司，專做應用於船舶、特殊車輛、工控的耐候型顯示器。事實上，他們在全球航海顯示器市占率超過5成，前10大休閒船舶、前3大雪車、全地形車品牌都是客戶，2022年眾福營收、稅後淨利創新高，EPS更達6.08元，賺逾半個股本，今年3月底將掛牌上市。這家公司如何一步步成為面板界「航海王」？

面板一度禁不起海洋摧殘

遭客戶求償千萬

27年前，眾福執行長俞思平與友人合資創業，從消費型產品面板做起。然而，這類產品經常削價競爭，客戶來來去去，「我們經常被質疑，為什麼沒能力留住客人。」這讓俞思平開始思考朝技術門檻高，且客戶也相對穩定的產品轉型。

2010年眾福投入強固型面板研發、製造，並自研觸控模組、控制系統，搭配具觸控功能的顯示器，便將經測試的產品賣給有船舶面板需求的客戶，未料一年後就碰上大麻煩。原來眾福的顯示器經日曬雨淋、撞擊，早已不堪負荷，出現氣泡、螢幕變黑、功能失靈，遭客戶求償上千萬元。

「這是一個很大的教訓，那時面臨抉擇，我究竟要放棄？還是繼續走？」相信「沒有人一開始就能做很好」的俞思平，一一盤點問題，他發現耐候型顯示器的測試階段是品質關鍵，於是狠下心，花大錢建造一座比客戶使用規格更嚴苛的測試實驗室。

不像同業只測溫度，眾福的實驗室包含多種光照試驗設備，紫外線、太陽輻射模擬器一應俱全。俞思平說，一個實驗室需要多種燈具，每個燈具只能使用3至4次，加上每項測試幾乎都得持續好幾個月，光是耗材成本就相當高，「但當時的想法是，就算借錢我也要做。」

這個背水一戰的決定，讓跌了一跤的眾福，重新爬起。2013年眾福的航海顯示器終於通過大客戶認證，拿下訂單，這並不容易，因為航海顯示器出貨前，得做超過十種測試，包括抗海鹽腐蝕、海浪衝擊、耐80度以上高溫、防水等，亮度要求還比工控顯示器高1.5倍，尤其船舶長時間在海上航行，一旦顯示器故障修理很麻煩，產品10年不壞是必備條件。

下苦功實現「10年不壞」

吸引佳世達登門投資

由於規格特殊，眾福也得比別人花更多時間來尋找、驗證材料供應商，俞思平多次走訪供應商廠房查驗產線，吸引佳世達集團總經理黃漢州，對這家小廠產生興趣。同樣是顯示器專家的黃漢州，花3年觀察眾福，當其他人都在關心消費型產品業績，只有他緊盯少有人看得懂的「標誌」，也就是眾福每通過一項光照、觸控強固測試，取得的認證標章，多達十幾種。

2018年佳世達投資眾福，不只看好技術能力，還有他們累積多年的實績。接任眾福董事長的黃漢州，更建議俞思平收掉當時營收占比還有12％的消費型產品，把資源聚焦在眾福擅長的航海、工控領域。隔年，眾福營收下降8％，毛利率卻提升3.1個百分點，正式轉型為戶外強固型顯示器供應商。

2021年，他們憑藉船舶顯示器實績，跨入歐美特殊車輛市場，替雪車、重機、全地形車、農耕機等「無頂」車輛設計顯示器。其中，最困難的是客戶非常嚴苛的震動測試，甚至會把產品震到解體，再要求研發團隊反覆確認原因、改善。

此外，一般工控顯示器得在不開機下，承受40度至零下20度的溫度範圍，但全地形車、雪車用的顯示器，卻必須在遠低於零下20度、高過100度以上高溫，依然能開機且順暢運作，團隊耗時超過1年才通過測試。

2022年受惠疫情帶動船舶需求大增，以及眾福投資醫療顯示器廠鈺緯，營收、淨利皆創高，2023年受客戶庫存調整影響，營收年減20％，今年則在特殊車輛、充電樁顯示器加持下，營運有望逐季提升。Omdia資深分析師謝忠利指出，眾福最大優勢就是加入佳世達體系，有「富爸爸」撐腰，只要保證品質就會有競爭力。

「一路走來才發現，只有這條路，才能把客人綁住。」賠錢的時候，俞思平也想過放棄，「但熬過了、你知道怎麼把產品做好，你就領先了。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1422期)

延伸閱讀》

你若不狠，子女就啃！80多歲鄰居阿嬤與50歲兒子一家給我的啟示：「老媽子」只會養出老小孩

「我對太太已經沒有愛情的感覺」…他求真愛想離婚，律師點破：婚姻到了某階段是情義相挺

GB200概念股》華碩、鴻海、緯創?輝達GTC大會，黃仁勳宣布GB200首度採用水冷散熱