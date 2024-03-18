美股長期趨勢向上 為何仍有人虧錢離開？游庭皓：投資人常做錯這2件事

【文．張孝瑜】

台股2024年開盤後，指數頻創新高，挑戰站穩2萬大關，均線多頭排列，趨勢長期向上，但為何一片歡騰聲中，有人即便長抱標的仍然虧損？

「有可能他買的是陸股啊！」財經直播主游庭皓半開玩笑說。他解釋，股市大盤長期來看確實趨勢向上，但若以1990年台北股市從12,682點下跌到2,485點來說，投資人直到2020年，也就是時隔30年後，才再度等到指數突破新高得以解套，同樣情況也發生在日本、韓國股市。

由此來看，即使長期趨勢向上，但若投資人投資的時間過短，「即便看對趨勢，卻死在波動。」首先投資個股即有一定風險，加上如遇到波段下跌，為了生活開銷無奈賣出，就無法享受獲利。

第二個投資人常犯的錯誤，是在景氣好時才進場，由於基金有最低持股限制，導致基金被迫買在高價位，以至於當景氣下行循環時就發生虧損。

誠如橡樹資本管理公司的聯合創始人霍華德·馬克斯在《投資最重要的事》中表示，「無視週期並推算趨勢，是投資者所做的最危險的事情之一。」對此，游庭皓也有切身之痛。

他回憶，2013年底他開始進入股市，當時看準新政府上台執政，預期有風電題材，因此買入世紀鋼(9958)，也做當沖操作小賺幾千元；直到2015年，受到出口衰退、美國聯準會升息預期等各式黑天鵝事件影響，他手中持股都下跌，才發現景氣下行是系統性風險，倒行逆施就容易賠錢。反過來說，若在景氣下行時布局，較可規避系統性風險，因此開始成為「週期投資者」。

週期性投資 V.S 指數化投資

至於什麼是週期性投資？游庭皓解釋，周期性投資是長期投資的其中一個流派，與之相對的應是指數化投資，兩者對於買什麼、買多少差不多，唯一差別是「何時買」。指數投資是定期定額，有錢就投入，而周期性投資則會預留現金，等待景氣位階較低時進場布局。

但游庭皓坦言，週期投資要「快狠準」，抓住時機，準確判斷並立即投放，一旦錯過則整體報酬有可能較指數投資低，反之則有機會創造超額報酬，重點在於：「能忍！」買到對的時間點，持有2~3年達到年化報酬15-18%。

那麼該如何抓住景氣循環？他指出，可觀察景氣對策信號燈，但要留意「藍燈買股票，紅燈數鈔票」的說法未必全對。

假設景氣亮紅燈，股市若來到23000、24000點是否該落袋為安？以景氣乖離程度及燈號角度而言，此時容易出現高檔鈍化，相對強勢，因此不代表就要離場數鈔票。這時應做的是停止投入資金，累積本業收入，等待藍燈出現時，再持續買入。

「真正的週期投資者，眼睛可以亂看，但手不能亂下單。」游庭皓一語道破週期投資核心，他坦言投資等待期間很枯燥，甚至形容為「大部分時間都在睡覺。」但即使如此，他建議投資人仍然可以透過看財經雜誌、聽Podcast等方式了解世界財經大事，就更能掌握股市氛圍變化與投資心理。

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