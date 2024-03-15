36歲奪金鐘、拍達賴紀錄片攀頂！頭腦「當機」7年欠債數百萬 她花10年清債重生找回自我
【撰文／彭蕙珍】
「毀滅對人生是很重要的歷程。」2010年，廖文瑜在國父紀念館舉辦《高山上的老頑童—與達賴喇嘛一同合十》影音交響晚宴。那一夜，座無虛席，她風光得意。
站在舞台上，她含著淚水，感恩一路上所有人的支持，並為自己能走到這一刻感動不已。
只是，在人生最高峰的那一夜過後，她經歷長達7年的「關機」。那一年她才40歲。
「晚會結束後，我就當機了，常常會傻掉、腦子完全轉不動、全身沒力氣、走不出家門。」後來，她才知道，這就是「憂鬱症」。
「所有人在人生最高峰時，都不會覺得這是最高峰。」
廖文瑜從來沒想過自己會有這麼一天。一夕之間，她的生活完全變調，雖然仍持續經營工作室，但因失去創造力，連原本擅長的寫作都做不了，3年後被迫結束工作室。
《佛國之旅》節目 獲金鐘獎肯定
她原是電視台記者，30歲左右在日本東京富士山採訪時，與熟識的佛光山開山大師星雲法師再度相遇。當時的她認為自己的工作毫無意義，「我想做對人類有意義的節目」。
星雲法師邀約她製作《佛國之旅》節目，她欣然接受這份任務，這也是她第一次創業。
2003年，廖文瑜開始拍攝《佛國之旅》，2006年上映，立刻獲得第41屆金鐘獎最佳節目製作主持人。不過，做《佛國之旅》一開始她就被人陷害，「心很累」。
其後，達賴喇嘛辦公室邀她拍攝達賴喇嘛流亡50年紀錄片，讓她無端捲入台灣、中國、印度，三國的政治角力，「2003年起，我幾乎年年去印度，卻不知自己因為拍攝這部紀錄片，被列入黑名單。」
雖然很艱難，她仍順利完成任務。然而，無論是《佛國之旅》或是《高山上的老頑童》，經歷重重考驗和艱辛旅程，一路累積的負能量，讓她終於崩潰了。
2010年，就在生命最高峰之際，她覺得一切都沒了意義。
從高峰摔落 負債高達百萬
「工作室還繼續在接案子，但我開始顛三倒四，名字拚錯，說話也卡卡的，後來再也沒辦法接案。」
「星雲法師給我100萬預算，我就把100萬全花光。」雖然讀的是經濟系，骨子裡的她卻是個文青，對成本毫無概念。不會算帳，沒財務腦的她，2013年赫然發現自己負債高達700萬。
「有一天我發現，我付不出房租。」
結束位於信義區的工作室，打電話向母親的好友求救，「我問阿姨，有沒有房子能租我？」這位阿姨只剩下在陽明山的一間房子還空著，於是搬到山上居住。
搬家時，她萬念俱灰，甚至將《佛國之旅》拍攝的千卷錄影帶都丟了，「最大的感觸是看著這些拍攝帶，一車一車的載走，想起以前去佛國廢墟，站在其中、對著鏡頭說：『看著這些地方是如此的灰飛煙滅，不勝唏噓』，其實我當時根本不了解那種心境。」
搬到陽明山 遇到3個颱風
廖文瑜緊急入住一間仍在整修的山屋，連圍牆都沒有。更慘的是，搬進去後，連續遇到3個颱風。
挫敗她的不只如此。她向來認為自己就應該住在台北市，「搬到山上，我非常的驚嚇；過去的我，穿著華服、手拿精品，像是個成功人士，突然間生活中都是來爬山的退休人士。」一時間她仍無法適應。
漸漸的，她出門不再化妝，也不穿美麗的衣服。
在生命中的最低谷，她得到一份珍貴的禮物——出離心，「我對世俗的事情都不在乎了。」
她被毀了，卻也在毀滅中逐漸重生。
爬梳生命脈絡 清理盲點
「那幾年朋友打電話給我，我都不敢接，很怕人家關心我。」她無奈道：「連我都不認識自己，不知道以前認識的那個廖文瑜到那裡去了？」
「我變得沒有自信、很畏縮。」心理影響身體，山上時她才45公斤，憂鬱症讓她提早更年期，胖了10公斤。
幸好，她一直沒放棄自己的興趣，跟一位義大利老師上3年的脈輪課，很有收穫，更因此認識靈魂伴侶松老師。
「我是認識、調整、平衡脈輪精微能量後，慢慢看到自己前半生是如何一昧無明地追求。」
此時的她明瞭，儘管數十年浸淫佛法，並獲得大師加持，累積無上榮耀，但她從沒有真正好好地認識自己的生命。因此到達人生高峰後，無以為繼。
「我發現這是很多人來到中年後，都會遇到的焦慮。」在松老師的引導下，她開始慢慢爬梳生命脈落，清理以前的種種盲點。
一次她去中山大學演講，分享自己學習脈輪的心得，有人主動詢問：「妳會不會來高雄開脈輪課？」就這樣，她開始了第二人生。
被迫搬到高雄 喜遇台積電進駐
2016年一趟伊朗之旅，廖文瑜突然重新「開機」。過去所有的能力都回來了。回台後，和松老師討論，共同經營「本來學堂」，在北、中、南開課。
然而，她從沒想過要離開台北。直到2019年7月，阿姨要求她搬家，還寄出存證信函，「這是很戲劇性的事。」
為了新住所，她跑遍台灣西半部城鎮，最終落腳高雄橋頭。
「我是被逼急了才去高雄看房子，搭捷運時，看到青埔捷運站對面有一棟新大樓，立刻下車去看房。」她買下52坪（含車位）華廈。
負債累累的她，還得四處借錢才勉強湊到頭期款。
「我是在很委屈的心情下搬到高雄，搬進去時心想，住3年就要搬走。」廖文瑜果真只住3年。
神奇的是，搬進橋頭的第2年，台積電宣布進駐橋頭科學園區，帶動附近房價水漲船高，「我買的時候一坪不到20萬，賣掉時獲利8成。」
毀滅重生 還清所有債務
去年，廖文瑜終於還完所有債務，「還完債後我還是覺得有點夢幻，我真的還完了？」她忍不住呵呵笑道：「我怎麼可能還得完？」
現在的廖文瑜，是經歷毀滅後重生的她，今年她出版《我被上天關機的2001夜》，在書中訴說過往發生的一切。
她有感而發的說：「我不知道神在安排什麼，但我覺得能夠和神同行的感覺很好。」
「現在的我已經搞清楚我是誰了，我就是『不是誰』，所以很輕鬆。」
「我的心變得非常穩定，未來會發生什麼，就交給祂安排。」
本文授權自今周刊，原文見此。
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