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「如果要離世，我寧可是醒著時發生」！台灣血液權威陳耀昌：至少來得及告別

聯合新聞網／ 今周刊
圖片來源／今周刊攝影組
圖片來源／今周刊攝影組

【撰文／翁申霖】

陳耀昌是台大醫學院血液腫瘤科權威，是骨髓移植技術第一人，同時也是一位斜槓醫師，他除了擔任台大醫學院的名譽教授，也曾碰過政治、出過書，《傀儡花》、《獅頭花》都是其著作，前者更是被公視選上拍成十集電視劇。

而今他的除了看診、演講，也偶爾在個人社群上發表生活紀事及心情抒發。數日前，陳耀昌在臉書上談及自己近日的有所感，與大家分享他的看法。

「清晨醒來，突然很有所感。」台灣醫界知名的血液科權威醫師陳耀昌，在其個人臉書上寫道「離開世間的種種狀況」。

他表示，最可怕的狀況，應該是無憂無慮上床，然後一睡不醒，在心理上毫無防備地莫名其妙走了。可以是心律不整，可以是中風，可以是心肌梗塞。

「這真的是所謂『撒手人寰』。不負責任地『丟下一切』，連一句感謝或道別都沒有，對你生活了一輩子的四周『不告而別』。而且家人要替你『收拾殘局』。」

陳耀昌指出，要發生這種憾事，他寧可是醒著的時候發生，「而且最好在公眾場合，或在公司會議時，或在家中吃飯時，至少，你還來得及告別，說幾句遺言。但要能告別，就不能在孤獨一人時。」

「另外不要死於意外，因為這是寃死，表示這是可以避免的！在傳說中，寃死者會有寃魂，因為不甘心。」陳耀昌希望在滿足的心情中離開世間，然後快快樂樂轉世投胎，不想含寃而死。

提及大家都很怕癌症。但陳耀昌認為，「其實死於癌症是最溫暖的死法。」為什麼？

「你可以慢慢安排一切，還可以辦生前告別式，甚至可以選擇安樂死。英國醫學雜誌的主編也曾經為文，這是最好的告別人間的方式。」

本文授權自今周刊，原文見此

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