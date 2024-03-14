一家製藥公司的市值超越全國GDP！丹麥製藥巨頭諾和諾德 怎以百歲高齡飆30％的高速成長？

【文．朱偉銓】

丹麥製藥巨頭諾和諾德(Novo Nordisk)市值又創新高，近期因公司研發的減肥藥物實驗結果良好，帶動股價在3月7日大漲約9%，今年以來股價更是已經上漲約33%，讓市場看到由減肥藥商機帶動的成長動能。

據路透社報導，近期諾和諾德在一場投資人會議上表示，公司研發的減肥藥物阿黴素 (amycretin) ，在最新一期實驗中表現良好，使用者在試驗12 周後，體重減輕了 13.1%，這個數字超過該公司過去最受歡迎的減肥藥物 Wegovy的減重表現， Wegovy讓使用者在12 周試驗後減重約 6%，諾和諾德也表示，下一次的二期試驗將在下半年展開，也預計在2026年初得到實驗結果。

過去諾和諾德最受市場好評的產品為Wegovy 和 Ozempic 兩款減肥藥物，本周也公布新的試驗結果，Ozempic 可以讓患有慢性腎臟病的糖尿病患者病情惡化的風險降低 24%，並且也可以降低因腎臟或心血管併發症導致的死亡風險。

回顧該公司歷史，諾和諾德成立於1923年，至今已經擁有100年的商業歷史，

該公司原本是專門生產治療糖尿病藥物的公司，但後來公司內部發生爭吵分裂，Harald Pedersen 和 Thorvald Pedersen 兩兄弟離開Nordisk公司，另外創辦了 Novo 治療實驗室，於是Novo 和 Nordisk 兩家公司，便在糖尿病治療領域展開了激烈競爭，最終雙方言合，在 1989 年合併成為 Novo Nordisk公司。

而諾和諾德的減肥藥Wegovy在2021年通過美國食品藥物管理局(FDA)批准，隨後也在美國、英國和德國等國家上市，根據臨床試驗，約有三分之一服用 Wegovy 的患者，體重可以下降 20%，且研究也指出，Wegovy 不僅可以減重，還可以降低心血管疾病的風險。

Wegovy 的運作原理是模仿一種由腸道釋放的荷爾蒙，這種荷爾蒙可以抑制胰島素和升糖素分泌，且Wegovy 還可以延長食物在胃部逗留的時間，延緩胃排空的效果，從而進一步增加飽腹感，令使用者不再進食，進而達到減肥效果。

Wegovy上市後，使用者的反應熱烈，推廣人士甚至不乏美國好萊塢的貴婦名流，也讓Wegovy隨後被譽為「減肥神藥」，在全球一夕爆紅，造成市場熱銷，諾和諾德也因此營收大增，在今年1月底的電話會議上，執行長喬詹森(Lars Fruergaard Jorgensen)表示，公司在 2023 年銷售額強勁成長了 36% ，營業利潤也成長 44%，喬詹森補充指出，諾和諾德在2023年，實現了 2個重大里程碑，公司的肥胖症藥物銷售額已超過 250 億丹麥克朗(約36.71億美元)，也實現達到全球糖尿病市場3成市佔率的目標，目前市佔率為33.8%。

諾和諾德股價過去一年成長約92%，拉長至5年，股價更是大漲了約447%，讓公司市值在去年9月超車全球精品巨頭路易威登(LVMH)，目前市值為4628.22億美元(約4227.9億歐元)，仍領先LVMH的市值4217.30歐元，為歐洲公司的市值王。

更讓投資人驚艷的是，諾和諾德的市值甚至超越丹麥全國GDP的4060億美元，一度影響丹麥央行的外匯市場，據華爾街日報報導，由於丹麥克朗與歐元掛鉤，為了維持外匯市場穩定，丹麥央行必須保持丹麥利率低於歐元區，以防止克朗升值，丹麥央行總裁彼得森(Jens Naervig Pedersen)也表示，由於製藥業的外銷成長太多，為丹麥經濟造成了大量外匯流入，英國金融時報也指出，很少能看到一家成立百年的企業還在以30％的速度成長。

諾和諾德商業策略副總裁西爾维斯特(Camilla Sylvest)在法說會上也表示，公司2023年在北美業務成長 54%，國際業務成長 16%，其中在北美地區，肥胖護理產品的銷售額更是成長了 212%，糖尿病照護領域的銷售額成長了 29%，成長速度超過了整個糖尿病市場。

諾和諾德也表示，在糖尿病治療領域，預計 2024 年下半年歐洲、日本、中國和美國將做出批准胰島素 icodec 的決定，營業利潤將能成長 21% 至 29%，反映未來銷售成長前景，以及在研究、開發和商業領域上的成長動能。

2024第一季，除了AI股持續延燒，靠著全球減肥商機，這家丹麥之光也將持續火熱，成為歐股市場的一大亮點。

本文授權自今周刊，原文見此。

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