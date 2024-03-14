前股王大立光投資4.5億台幣做電池材料！著眼4500億美元商機 有機會重回股王？

【文．劉煥彥】

前股王大立光（3008）投資了4.5億元台幣，與工研院材料與化工研究所合作，將材化所運用經濟部科專計畫多年研究的鈮酸鈦（TNO）負極材料技術，獨立出來成立萬溢能源公司，控股90%，著眼未來新能源市場，將從電池負極材料出發，放眼電動車、電動巴士、儲能系統，甚至是無人搬運車及無人機的市場。 大立光今年將在台中新廠建立萬溢能源的鈮酸鈦材料試產線，初期產能目標24噸，目標是在2026年達到600噸，供貨給國內外各大電芯廠，預期屆時年營收將上看10億台幣。 大立光明明是鏡頭大廠，為何會跨入電池材料，放眼新能源市場？原來這與總裁林耀英的背景有關係。

全球最快充電鋰電池材料 五分鐘就搞定

「我們總裁是學化工的，所以長期對基礎材料有興趣，這次剛好有個幸運的機會，覺得合適就進去了。」

大立光總經理黃有執周二（12日）上午接受媒體聯訪時，做出以上回覆。

今周刊提供

經濟部產業技術司攜手大立光，成立萬溢能源公司，周二發表了全球最快充電鋰電池材料記者會。

綜合黃有執在活動新聞稿的談話及現場致詞內容，大立光對於「本次合作所生成的鈮酸鈦（TNO）材料，快充快放的特性，還有延伸應用都充滿信心，也期盼後續與工研院有更多合作機會」。

鈮酸鈦（TNO）負極材料四大特點 均優於目前市場主流的石墨

萬溢能源公司董事長陳金銘，是由工研院材化所儲能組組長轉任。

陳金銘曾任工研院材料所鋰離子電池實驗室經理，以及奈米能源材料實驗室主任，在二次電池材料與製程開發有20多年經驗，技術移轉與委託合作廠商逾30家，從電池材料廠、設備廠、鋰電池廠到電池測試廠都有。

▲左為萬溢能源董事長陳金銘，右為經濟部產業技術司長邱求慧。今周刊提供

他從鈮酸鈦（TNO）負極材料的材料特性、應用面及業務現況，作了以下說明。

從技術面來說，目前鋰電池的負極材料大多是用石墨，石墨的缺點是不適合快充，電池一旦快充容易發熱。

反觀鈮酸鈦（TNO）負極材料有以下幾個特點，第一是五分鐘就可以充完電；第二是壽命為石墨的4~5倍，可以做到一萬次使用循環，也就是使用壽命可達到20年。

第三是安全性比石墨高；第四是在零下40度環境也可以充電，不像現在電動車的電池在低於零下10度就無法充電。

「電動車或電動巴士要普及，關鍵之一就是要能快速充電。以現在公車司機排班需要有半小時休息來說，這半小時電巴就可以充飽電，如此TNO電池只需要安裝現有電池的1/3，每日行駛里程也可以更長。」

在應用面上，萬溢能源初期是做TNO材料，未來將看情況考慮是否做到電池模組，但還不會做電池包（fuel cell），目前可能的應用範圍從混合動力車、快充電動巴士、儲能系統、無人搬運車，到重型電動機車都有可能。

萬溢已洽談材料廠、系統廠及電池廠 擴產後有助降低價差

在業務面上，萬溢能源希望TNO材料的電池可以取代碳酸鋰電池及部分的快充應用，「會結合電池的材料廠、策略聯盟的系統廠及電池廠合作，加速推廣應用，透過產能提高來降低成本」。

陳金銘不諱言，TNO材料電池價格大約比鋰鐵電池高出3~5成，因為鋰鐵電池已經成熟、產量又大，但隨著TNO電池的能量密度逐步提高，可望拉近與鋰電池價格。

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2030年全球鋰電池市場產值 上看4500億美元

經濟部產業技術司長邱求慧在致詞時表示，根據麥肯錫公司市場調查，2030年全球鋰電池市場產值上看4500億美元，產業技術司近五年投入約10億台幣的科研經費，做快充電池、固態電池及低碳綠色製程等三個領域的研發，協助台灣建立競爭優勢。

其次，工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」，以整合跨域解方，加速產業前進動能，長年支持同仁將優秀研發成果投入到新創事業發展，期盼提高台灣在全球鋰電池產業的競爭力，為我國能源轉型與綠色產業創造新契機。

本文授權自今周刊，原文見此。

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