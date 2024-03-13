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川普若再上台 台美關係恐不妙？「台灣應該要爭取裡子，不是要面子」 下個觀察時點在這裡

聯合新聞網／ 今周刊
美國前總統川普。路透
美國前總統川普。路透

熟悉美國國內政情的專家認為，川普若在今年11月美國總統大選勝出，對美台關係的影響，不能只看他本人的意見，更要看他的外交、國防及國家安全團隊是誰，而且不只是部長級人選，連次長級或再下一級的官員也是重點。

其次，面對變化多端的美國政情、美中關係及台美關係，台灣面對下一任美國總統，應該更要爭取裡子，為我國爭取更多實質利益，而不是拿到更多面子。

台美關係不能只看美國總統是誰　國安團隊人事更重要

有華府律師經驗的匯理國際政策諮詢集團董事長，也是兩岸政策協會理事長的譚耀南，周三（6日）在國策研究院的美國超級星期二座談會中表示，2020年美國總統換人當的時候，國內有些人擔心，台美關係在川普時期大大變好，到了拜登上台是否可能生變。

譚耀南觀察，台美關係不只是要看誰當美國總統，更重要的是看內閣人事，要看誰進去國防部、國務院及白宮國家安全會議，而且不只是看閣員是誰，連再下一級、下兩級的官員都要看。

從後來的變化來看，美國在對中政策及對台政策，基本上都是「川規拜隨」。

「裡子與面子之間，我們要的是裡子」

譚耀南指出，川普的外交及國安團隊有誰，最快要到4~5月才會明朗，甚至可能要等到7月中的共和黨全國代表大會前。

在這段期間，川普找來的國安團隊人馬，他們各自有什麼立場、如何調和與老闆（川普）之間了立場，如何在自我理念與川普想法之間做面子與裡子間的妥協，這才是接下來要觀察的重點。

「如果有第二任的川普（總統），我們（台灣）的數學要更好一點，要從美國利益的角度，算出來（對台灣的）價值在哪裡。

「裡子與面子之間，我們要的是裡子。」

田弘茂：以官司阻止川普參選總統的機會不大

國策研究院董事長田弘茂則認為，想要以法律訴訟方式阻止川普參選下任美國總統的機會不大，因為川普儘管官司纏身，大多數是民事訴訟，刑事訴訟案只有四件。

這四件刑事官司的結果，可能要到11/5美國大選結束後才有定論。

「至於會不會有其他原因，導致他不選了，不是完全沒有。但目前只能假定，從各州初選結果來看，川普代表共和黨參選的機率非常高。」

我前駐美大使：對美大選「不宜一廂情願，尤其切忌選邊偏愛」

曾任我國駐美代表的高碩泰大使，在這一場座談會提出的書面意見中指出，「賴蕭政府新上任千頭萬緒，當須擬定政策優先順序，但基於台美共享的價值理念、戰略利益、安全合作、經貿連結、護國神山等優勢，可務實開啟與華府在自由開放印太架構下的更多機運，包括密集洽商國防所繫的軍購進程，加速完簽貿易架構協議與租稅協定等」。

「我方對美國歷次總統大選皆秉持中立態度，無意偏倚任一政黨，但對兩黨候選人之外交國安思維，均予高度重視並深入解讀，本年當無例外。」

「拜川迄今發表有關印太形勢、南海、台海議題的政策主張或競選言論，在在引起放大鏡檢視，吾人允應冷靜觀察，不宜一廂情願，尤其切忌選邊偏愛。」

「相關單位責無旁貸，當須積極蒐集輿情、民調，交往二氏競選團隊之策士、智囊、核心幕僚等，掌握大選脈動，傳達台北對相關議題的關切與期望。」

「無論11月5日投票結果如何，均足以確保雙方強健、堅韌關係的延續性、穩定性與可預測性。」

本文授權自今周刊，原文見此

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